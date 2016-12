Ein Berg wird erobert

Am 29. Mai 2017 jährt sich die Erstbesteigung des Mount Everest schon zum 64. Mal. Grund genug, die Faszination eines Berges zu ergründen. Warum der Berg bis heute immer wieder die Menschen in seinen Bann zieht, ist nun in einem neuen Buch „Mythos Mount Everest“ erschienen!

Den Mount Everest zu bezwingen und auf dem „Dach der Welt“ zu stehen, ist für viele Menschen ein Traum. Aber es sind nicht nur Profisportler, die der Berg anzieht. Auch Menschen im vorgerückten Alter, mit Handicap oder nach überstandenen Lebenskrisen wagen sich an diese Herausforderung. Was treibt sie an?

Iris Hadbawnik porträtiert in diesem Buch Bergsteiger, die auf dem legendären Gipfel standen – oder an ihm scheiterten. Sie sprach mit ihnen über ihre ganz persönlichen Motive und die Abenteuer, die sie am Berg erlebten. Zudem schildert die Autorin die spannende Besteigungsgeschichte, erklärt, wieso es auch heute noch zu zahlreichen Todesfällen am Mount Everest kommt, und berichtet von außergewöhnlichen Rekorden. Außerdem zeigt sie, dass der Mount Everest nicht nur für Bergsteiger Anziehungskraft besitzt: Auch Läufer, Radfahrer, Snowboarder, Schwimmer, Apnoetaucher und Gleitschirmflieger können dort ihre Träume leben.

Es gibt Orte auf der Welt, die einen besonderen Klang haben – der Mount Everest ist einer. Die Autorin Iris Hadbawnik beschreibt den Mythos „Mount Everest“ aus einer ganz anderen Sichtweise und zieht den Leser in einen besonderen Bann. Mit vielseitigen Informationen um und über den Berg, gibt das Buch einen wunderschönen Einblick auf das Bergsteigen und alles was dazu gehört. Interessante Porträts öffnen den Horizont und wecken die Sehnsucht nach neuen Eindrücken und die Herausforderungen durch Naturgewalten dieser gefährlichen Bergwelt.

Das Inhaltsverzeihnis Vorwort von Kurt Diemberger … 6 Einleitung – Im Bann des Mount Everest …11 Faszination Mount Everest Die Eroberung des Nutzlosen … 16 Blanke Zahlen, nackte Fakten … 23 Sicherheit versus Todesfälle: Warum sterben Menschen am Everest? … 26 Der Müllberg … 42 Warum ausgerechnet Everest? Eine Besteigungsgeschichte Der dritte Pol soll fallen: Die Pioniere Mallory und Irvine … 46 Der Bastard wird bezwungen … 60 Frauenpower am Berg … 68 Mit oder ohne Sauerstoff? … 73 Rekordberg Everest Rekordjägern auf der Spur … 86 Mit dem Fahrrad zum Everest … 87 Ohne Grenzen: Altersrekorde am Everest … 93 Hinunter mit dem Snowboard … 108 Der erste Blinde auf dem Everest … 115 Nepalesische Rekordjäger … 117 Besteigungen heute Familie Studer: Gemeinsam auf dem Everes … 122 Billi Bierling: Auf dem Weg nach oben kommt keiner an ihr vorbei … 136 Heidi Sand: „Je ausgesetzter, desto besser“ … 148 Jörg von de Fenn: Träume vom Everest … 157 Everest changes lives … 164 Sportlerparadies Mount Everest Läufer-Träume werden wahr … 172 Atemlos in eisigen Höhen: Apnoetauchen im Gokyo-See … 184 Ein Eisbär im Lake Pumori: Schwimmrekord im Himalaya … 191 Höhenflug in der Todeszone … 194 Wege zum Dach der Welt Nord- vs. Südroute … 202 Der Weg zum Gipfel ist steinig – und teuer … 207 Die Vorbereitung: Auch die mentale Fitness muss stimmen … 213 Schlusswort – Was bleibt vom Mythos Everest? … 217 Bibliografie … 220 Danksagung … 222 Bildnachweis … 222 Die Autorin … 223

