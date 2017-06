Extremsport Highlight: EXTREME CANYONING

Fünf Schweizer Sportler machen extreme Dinge

Ein Adrenalin geladener Trip an den exklusivsten Canyoning Hot Spots im Tessin – mit atemberaubenden Aufnahmen

Es ist faszinierend, was man nicht alles als Mensch so machen kann. Die fünf Schweizer, die in dem Film Extreme Canyoning 3D porträtiert werden, zeigen, dass alles möglich ist, wenn MANN es nur will. Gerade die Schweizer Berge mit ihren Tälern und Schluchten bieten das Terrain für neue Möglichkeiten und Herausforderungen für mutige Menschen. Fünf Sportler gehen vor der überwältigenden Kulisse der exklusivsten Canyoning Hot Spots im Tessin nicht nur bis an ihre Grenzen gehen, sondern überschreiten diese immer wieder.

Extreme Canyoning 3D begleitet fünf Ausnahmeathleten in einem Adrenalin treibenden Abenteuer. Gedreht in der beeindruckenden Landschaft im Tessin kann dieser außergewöhnliche Trip beginnen. Der Zuschauer darf bewundern, wie die Sportler ihren Lieblingssport Canyoning, inklusive Abseilen, Runterspringen oder -rutschen von Schluchten, zeigen und erklären. Es sieht so leicht aus, wenn die fünf Extremsportler ihre Salto und Schrauben in wenige Meter breite Schluchten setzen – doch die waghalsigen Stunts empfehlen sind nicht zur Nachahmung.

Mit Hilfe modernster 3D-Technik und unter Einsatz von ferngesteuerten Kameradrohnen präsentiert der Film einzigartige und nie gezeigte Aufnahmen vor imposanter Naturkulisse.

Extreme Canyoning 3D zeigt Männer am Limit in schwindelerregender Höhe, die spektakulärsten Wasserfälle, waghalsige Sprünge und Nervenkitzen im Sekundentakt. Eine beeindruckende DVD, die man als Extremsport-Fan gesehen haben muss!

EXTREME CANYONING 3D bietet nicht nur rasante Aufnahmen der beeindruckendsten Canyoning Locations im Tessin, sondern durch REAL 3D und Full HD auch eine brillante Bildqualität. Der Einsatz von Kameradrohnen in 3D Full HD garantiert dem Zuschauer zudem grandiose Luftaufnahmen. Die aufwändig komponierte Filmmusik in feinster DTS-HD 5.1 Qualität rundet dieses mitreißende 3D-Erlebnis perfekt ab. Nach „The Art of Flight“ ist EXTREM CANYONING 3D ein weiteres Extremsport Highlight!

Technische Informationen:

Studio/ Vertrieb Busch Media Group (Alive)

Regie Simon Busch, Alexander Sass

Darsteller Warren Verboom, Matthias Holzinger, Lars Nobs, Lazaro Schaller, Thierry Graf

Genre Dokumentation, Sport, Extremsport, 3D

Filmlänge Blu-ray ca. 70 Min.

Extras Bildergalerie, Trailer

(Länge: 30 Min.)

Bildformat 16:9

Tonformat Blu-ray: DTS-HD 5.1

Regionalcode B / 2

Sprachen Deutsch, Englisch

VÖ 26.07.2013

OT/Produktionsj. Extreme Canyoning 3D, Schweiz, Deutschland 2012

FSK INFO-Programm

BD EAN: 426008032

Quelle: Busch Media Group / public insight