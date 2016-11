Discovery Adventure Challenge

HOHE GIPFEL, TIEFER DSCHUNGEL:

LAND ROVER EXPERIENCE TOUR PERU 2017

Ein Abenteuer das seines­glei­chen sucht: Der Anden­staat Peru ruft und die legen­däre Land Rover Experience Tour macht sich auf den Weg in ein­­­same Hoch­­gebirgs­regionen, durch un­­durch­­dring­liche Regen­­wälder und zu mystischen Stätten. Auf den Spu­ren der Inkas er­­war­tet Sie am Steu­er der Land Rover Tour­­fahr­zeuge die Off-Road-Erfahrung Ihres Le­bens und ein un­­ver­­gessli­ches Er­leb­nis. Nutzen Sie Ihre Chance bei der zwölf­­ten Land Rover Experience Tour dabei zu sein und mel­­den Sie sich jetzt für eines der bundes­­weit statt­­findenden Qua­li­­fi­ka­ti­ons­­camps an!

Jetzt bewerben unter: Landrover Experience