QUEEN CALAVERA – THE HOME OF BURLESQUE

Heutzutage schreiben wir uns täglich SMS, Mails und Facebook Postings. Das geht schnell, erreicht viele Empfänger auf einmal und funktioniert von und nach überall. Auch schöne Bildchen kann man anhängen…

Aber mal ehrlich:

Wenn man jemandem etwas Nettes mitteilen will, geht doch nichts über den Charme einer guten alten Postkarte – außer vielleicht der Sexappeal einer guten neuen Postkarte!

Herausgeber Sven Petersen und Fotograf Carlos Kella zeigen in diesem Postkartenbuch eine erlesene Auswahl an Show-Girls von Deutschlands erster und einziger Burlesque-Bar, dem Queen Calavera in Hamburg.

Mit dabei sind folgende nationale und internationale Größen der Burlesque-Szene:

Bettie Blackheart (FIN), Cherry Typhoon (JPN), Clea Cutthroat (USA), Cleo Viper (IT), Coco Deville (UK), Domino Barbeau (CAN), Frankie Valentine (AUS), Heather Holliday (USA), Honey Lulu (IT), Imogen Kelly (AUS), Kitten de Ville (USA), Kitten N‘ Lou (USA), Lou on the Rocks (CH), Marlene von Steenvag (GER),

Millie Dollar (UK), Minnie Tonka (USA), Miss Anne Thropy (FRA), Nuit Blanche (IT), Pepper Potemkin (SWE), Rachel Renegade (UK), Roxy Diamond (CH), Scarlett Martini (IT), Stephanie van der Strumpf (CZE), Xarah von den Vielenregen (GER).

Weitere Informationen:

Postkartenbuch, ISBN: 978-3943740073

Fotografie: Carlos Kella | Vorwort: Sven Petersen

Format: DIN A6 (14,8 x 10,5 cm), Umfang: 29 Blatt, davon 25 Postkarten

Bindung: Klebebindung

Preis: EUR 9,90 (inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten)

Erhältlich im gut sortierten Buchhandel oder direkt online im Webshop

androgon’s FAZIT:

Herausgeber Sven Petersen und Fotograf Carlos Kella zeigen im neuen Postkartenbuch wieder eine erlesene Auswahl an Show-Girls. Carlos Kella bleibt seinem Stil treu. Die Damen sind wie immer sehr ausgefallen und individuell in Szene gesetzt; die Stimmung eines jeden Bildes ist einzigartig mit dem Objektiv eingefangen.

Gerade als männlicher Betrachter wird Mann durch die (Farb)-Vielfalt der Burlesque-Szene und deren Künstlerinnen eingefangen.

Und deshalb, gerade wenn man jemandem etwas Gutes tun will, geht doch nichts über den Charme der guten alten Postkarte, besonders wenn diese farbenfroh gestaltet und mit Sexappeal inszeniert wurde!

25 Karten + eine aus Hamburg’s angesagtester Erotic-Boutique „Boutique Bizarre“ warten auf ihre Empfänger!

DER FOTOGRAF CARLOS KELLA:

Carlos Kella lebt und arbeitet in Hamburg. Nach Schule und Studium ist er seit über 20 Jahre in den Bereichen Art Buying, Beratung und Produktion als Kommunikationswirt in der Werbebranche tätig. Schon während dieser Zeit spielte die Fotografie für Kella eine große Rolle. 2007 wurde aus der Leidenschaft Berufung, im selben Jahr folgte die Herausgabe eines ersten Bildbandes. Es schlossen sich weitere Publikationen und Ausstellungen an.

Seine künstlerischen Arbeiten werden von amerikanischen Fahrzeugen der 40er, 50er, 60er und 70er Jahren dominiert, die er in seinen Werken mit Frauen in besonderen Dessous kombiniert. Das resultiert aus der Liebe des Künstlers zu extravaganten US-Cars und zur starken, unabhängigen Frau, die ihre Weiblichkeit genießt und mit einem Augenzwinkern inszeniert. Das Ergebnis lässt die zusammengestellten Teile eines Ensembles zu einem Bild mit einer Geschichte verschmelzen, in der die „Objekte“ in den Hintergrund treten, die Gesamtkomposition, Bildaufteilung, Fläche, Farbe und das harmonierende Miteinander die Blicke des Betrachters binden.

Eine Auswahl dieser Sammlung wird seit 2009 in Kalendern veröffentlicht, die in den Medien ebenso für Aufsehen sorgen wie in der Oldtimer-Szene für Begeisterung (Girls & legendary US-Cars).

Neben den künstlerischen Arbeiten zeigt Carlos Kella sein Fingerspitzengefühl für den Augenblick auch in den Bereichen Advertising/Corporate, Produkt- und Imagefotografie, bei klassischen Portraits und Dokumentationen.

Zu seinen Kunden gehören bundesweit Agenturen, Direktkunden aus der Industrie, Dienstleistung-/Handelsunternehmen, Gastronomiebetriebe, Institutionen und Verlage.

www.carloskella.com | www.facebook.com/carloskella

SWAY BOOKS:

WITH HEAD, HEART & HEELS

SWAY Books ist ein im Hamburger Oberhafenquartier ansässiger Verlag mit den Schwerpunkten der Fotokunst aus den Bereichen der Motor-Kultur, Fetisch-, Fashion- und Erotikfotografie, die dem „Modern Pin-up“ zuzuordnen ist. Das Sortiment reicht von Wandkalendern über Fotobände bis hin zu Postkartenbüchern.

