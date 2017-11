Hier bin ich Mann, hier darf ich’s sein

Die Manufaktur für Herrenkultur „Gentlemen’s Circle“

in Berlin Mitte setzt neue Maßstäbe

Die Renaissance des Gentleman ist derzeit nicht nur medial in aller Munde. Soziologisch verbirgt sich dahinter die Rückkehr eines nostalgisch-konservativen Männlichkeitsideals, in der praktischen Umsetzung bedeutet dies ein gesteigertes Interesse an Produkten, Dienstleistungen und jener Lebensart, die den klassischen Herrn auszeichnen. Neben perfekt sitzenden Anzügen, elegantem Schuhwerk, Schweizer Uhren, individuellen Düften, edlen Zigarren und ausgewählten Spirituosen steht die Haar-, Bart- und Körperpflege an erster Stelle. Einhergehend mit diesem Trend eröffnen wieder mehr und mehr Barbershops und bringen damit ein fast vergessen geglaubtes Handwerk zurück in den Alltag des Gentleman: Die traditionelle Nassrasur mit Echthaarpinsel, klassischem Rasiermesser und heißen Tüchern.

Der neu eröffnete Gentlemen’s Circle ist weitaus mehr als ein Barbershop, denn es ist ein Ort der Sehnsucht für jeden Herrn, der Wert auf ein gepflegtes und stilsicheres Äußeres, hochwertige Accessoires, Genuss, Exklusivität und Entspannung legt. Optisch ist Gentlemen’s Circle eine moderne Interpretation der mondänen Salons aus den 20er oder 30er Jahren, es dominieren Erd- und Naturtöne, schwere Sessel stehen auf edlem Parkett, ein sanft leuchtender Tresen aus reinem Onyx wird zum Blickfang. Messing- und Spiegelelemente sorgen für beeindruckende Reflektionen, von der Bar ertönt das leise Klingeln von Eiswürfeln im Gin Rickey und in der Luft schwebt der Duft von Zedern- und Sandelholz, Leder und unverwechselbaren Herrendüften.

Freitagabends nach Ladenschluss gesellt sich hierzu noch das Aroma kubanischer Zigarren, denn dann wird zum „Smoking Friday“ geladen. Und auch wenn Ambiente und Atmosphäre an einen exklusiven Club erinnern, so ist dieser Ort offen für jeden, der sich hier wohl fühlt.

Mit dem neuen Concept Store „Gentlemen’s Circle“ hat sich André Goerner nicht nur einen persönlichen Lebenstraum erfüllt, sondern er trifft auch bei seinen arrivierten Stammkunden, Geschäftspartnern und Freunden genau den Nerv. „Im Grunde genommen schaffe ich mit „Gentlemen’s Circle“ einen Ort, der meiner Vorstellung von einer perfekten Männerwelt entspricht und lade alle interessierten Herren ein, daran teilzuhaben und Teil dieser Welt zu werden“, sagt Goerner.

Um das Konzept tragfähig und allumfassend zu machen, hat Goerner in den vergangenen Jahren zahllose Gespräche und Diskussionen geführt und weltweit nach Inspirationen gesucht. Gemeinsam mit starken Partnern hat er nunmehr einen Männertraum wahr werden lassen und bittet an einen Ort voller Stil und Ästhetik, Lebensart, Genuss und Gelassenheit. Vorbei sind die Zeiten, in denen der vielbeschäftigte Mann auf der Suche nach der perfekten Optik von Geschäft zu Geschäft eilen musste, um danach hungrig und ermattet auf einen Drink in seiner Lieblingsbar einzukehren.

Bei Gentlemen’s Circle gibt es von der Rasur bis zur Pediküre, von der Frisur bis zum Schuhputzer, vom Anzug bis zum Morgenmantel, vom Rum bis zur Cohiba endlich alles aus einer Hand und auf höchstem Niveau. Und dies ist nicht nur in Berlin, sondern weltweit einzigartig.

Weitere Informationen:

Gentlements Circle Berlin | Charlottenstraße 35 | 10117 Berlin-Mitte

+49 (30) 200 754 70 | info@gentlemens-circle.com

www.gentlemens-circle.com

Die Partner:

Chelsea Farmers Club | Herrenbekleidung, Schuhe

Kolja Kleeberg, Restaurant VAU | Barkonzept, Gebäckkreation „Gentlemen’s Corner“

Juwelier Lutz Reuer | Uhren

Zigarren Herzog | Zigarren und Accessoires

www.dergepflegtemann.de | Herrendüfte, Kosmetik, Accessoires

RAS Service | Concierge-Service

Johann Alexander Stütz Interiors | Interior Design und Accessoires

Erik Spiekermann | Logoentwicklung und Corporate Design

buddybrand GmbH | Website und digitales Marketing

Quelle und Bildquelle: Gentlements Circle, Berlin | www.gentlemens-circle.com