Jung, sexy und souverän zeigen die Naked Fashion Girls was sie zu bieten haben. Der britische Fotograf Mike Dowson porträtiert die hübschesten Fashion Models in spontanen, erotischen Nacktaufnahmen, in denen es um die erregende Brisanz des Augenblicks geht. Herausfordernde Blicke und Posen, die eine lässige Selbstverständlichkeit ausstrahlen, unverbraucht, provokant und hemmungslos sexy.

Der Bildband Naked Fashion Girls zeigt stilvolle erotische Arbeiten des britischen Fotografen Mike Dowson. Er ist wie eine Eintrittskarte in Dowson´s privilegierte Welt, ein Leben in Gesellschaft von jungen, lebenslustigen Exhibitionistinnen, die pure Verführung.

In den 128 Seiten zeigen junge hübsche Mädchen ihre Vorzüge, die ihnen von der Natur mitgegeben wurden. Ein Bildband in Größe 30,5 x 24,6 cm oder größer wäre noch schöner gewesen. Trotzdem hat uns das Buch gut gefallen.

Mike Dowson knipste für die Vogue und für die Elle. Die weniger jugendfreien Fotos des britischen Fotografen findet „Mann“ im Playboy – oder in seinem neusten Buch „Naked Fashion Girls“. Dowson hat seine Models wie immer sehr ausgefallen und ästhetisch in Szene gesetzt – die Stimmung eines jeden Bildes ist einzigartig mit dem Objektiv eingefangen.

Vorwort – Unverschämt sexy…

Eigentlich ist jedes Wort über Mike Dowsons Naked Fashion Girls ein Wort zu viel, denn seine schnappschussartigen Momentaufnahmen schöner, unbekleideter Fashionmodels sprechen für sich. Und doch begibt man sich beim Betrachten seiner Bilder unweigerlich auf die Suche nach Worten, nach Hinweisen, denn sie machen sofort neugierig. Sie sind wie eine Einladung in Dowson´s privilegierte Welt, in der natürliche, junge Frauen ihre intimsten Momente mit der Kamera teilen. Statt vor einer sterilen Kulisse findet alles in privat anmutender Umgebung statt, in Gärten, Hausfluren oder auf dem Wohnzimmerteppich. Der Film im Kopf beginnt von alleine- mit einem Blick auf die Naked Fashion Girls, die sich mit erfrischender Selbstverständlichkeit aufreizend in Szene setzen.

Über Mike Dowson:

Der britische Fotograf Mike Dowson, der zuvor perfekt ausgeleuchtete, geradlinig inszenierte Bilder machte, hat im Laufe seiner Karriere als internationaler Modefotograf seinen Fokus bewusst verändert und versteht Fotografie inzwischen als reine Momentaufnahme. Das Geheimnis, genau im richtigen Moment abzudrücken, liegt in der richtigen Kommunikation, sagt er. Das beweist der Bildband Naked Fashion Girls, in dem die Protagonistinnen aus dem Moment heraus ganz offen und frei heraus mit der Kamera kommunizieren. Dowson gewährt sozusagen einen Einblick in sein Leben in Gesellschaft von Dutzenden energiegeladenen Exhibitionistinnen. Es sind Augenblicke von einer beiläufigen, lässigen Durchtriebenheit, die mehr über Verführung sagen als tausend Worte. Mal ist es dieser ganz direkte, unverstellte Blick, mal ist es diese unverschämt sexy Art, sich an einen Baum zu lehnen. Mike Dowson findet Frauen, die eine offene, sexuelle Präsenz besitzen viel erotischer als solche, die sich distanziert geben. Seine Models müssen deswegen immer auch Verfügbarkeit ausstrahlen. Sie provozieren und dadurch polarisieren sie auch. Spießer sprechen hier von Schlampen. Mike Dowson´s Naked Fashion Girls sind davon aber weit entfernt, sie sind einfach nur jung, sie selbst und voller Lebenslust. So ist auch Dawsons Fotografie- einfach offen, sehr präsent und dadurch hocherotisch.

Mike Dowson stammt aus Manchester, zog aber mit 16 Jahren nach Paris. Dort fing er an zu fotografieren. Er lichtete alles ab, was ihm über den Weg lief. Irgendwann entdeckte er, dass Schnappschüsse ihm am meisten zusagen. „Ein Schnappschuss ist die ehrlichste Form von Fotografie, so der Künstler“.