BOHEMIAN DRINKS | READY TO DRINK



Wer ist die Avantgarde Spirits Company?

Das junge Unternehmen wurde gegründet im Jahr 2014. Es bewegt sich in einem Segment, das Lifestyle, Spirituosen und guten Genuss miteinander verbindet. Die Grundlage der Avantgarde Spirits Company war die Idee, klassische Cocktails zu revitalisieren. Dabei bestand der Anspruch darin, diese Klassiker in einer immer gleichbleibenden Qualität und stets perfekt abgestimmt zu servieren. Mehr als zwei Jahre haben versierte Köpfe mit Expertise und Leidenschaft an der Marken- und Produktentwick­lung gearbeitet. In den Jahren 2013 bis 2014 nahm die Idee allmählich Gestalt an. Und nun präsentiert die Avantgarde Spirits Company ihre BOHEMIAN DRINKS.

Mittlerweile ist das Team auf gewachsen. Mit dem Ziel vor Augen, dass die Vision zur Realität wird, arbeitet jeder einzelne mit Elan und Enthusiasmus an der gemein­samen Verwirklichung.

Die BOHEMIAN DRINKS

Die BOHEMIAN DRINKS sind Cocktail-Klassiker, auf Basis alter Rezepturen in einer hochwertigen und aufwendig gestalteten Designflasche. Dabei handelt es sich um Aperitifs, Digestifs oder schlichtweg After-Work-Drinks, die genauso schmecken, wie sie schmecken sollen.

Die BOHEMIAN DRINKS stehen für einen Paradigmenwechsel. Die Abkehr von süßen, konventionellen und insbesondere kommerziellen Mischgetränken, hin zu charakterstarken Spirit-Forward-Drinks, die überall gleich schmecken, egal ob in der Bar des Vertrauens, bei einem Dîner en blanc oder in der eigenen Hausbar. Dabei zeichnen sich die Drinks durch ihre besondere und hochwertige Qualität aus.

„SINCE 1860“

Jerry Thomas gilt als einer der Urväter der Cocktails. Die Konzeption seines Buches „How to mix Drinks“ von 1862 begann bereits vor 1860. Es ist die Bibel der Barkeeper und der Ursprung der BOHEMIAN DRINKS.

Das Besondere an den BOHEMIAN DRINKS?

Die BOHEMIAN DRINKS sind Cocktails auf Premium Niveau und somit die perfekte ready-to-serve oder ready-to-drink Variante (letztere mit Garnitur und Finish-Aromaöl in Geschenkbox).

Sie bieten damit:

– Den perfekten Ausweg, wenn der Barkeeper des Vertrauens mal im Urlaub ist.

– Die Zubereitung hochwertiger Drinks ohne Bartechnik oder professionelle Ausstattung.

– Eine große Auswahl an Drinks auch für die kleine Hausbar.

– Eine lange Haltbarkeit.

– Ein ansprechendes Produktdesign.

Die BOHEMIAN DRINKS stehen damit für den perfekten Genuss – zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Weitere Informationen: http://avantgarde-spirits.de/

Quelle und Bildquelle: AVANTGARDE SPIRITS COMPANY GMBH