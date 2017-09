Nicht nur für Baristas

„Wenn der Kaffee so schmeckt, wie er in der Packung riecht, ist die Maschine richtig eingestellt“

Ein Besuch des Lavazza-Trainingscenters in Frankfurt am Main

Ich bin schon gespannt, was ich alles hören werde – denn ich trinke sehr gerne sehr viel Kaffee und ahne schon, dass ich mich in der Tiefe noch nie richtig mit Kaffee und seinen Zubereitungsmöglichkeiten auseinandergesetzt habe.

Gleich schon im Eingangsbereich des „Übungsraums“ begrüßen mich nicht nur die freundlichen Mitarbeiter von Lavazza in Frankfurt am Main sondern auch chromglänzende Profi-Maschinen, Siebträgermodelle sowie Lavazza-Kapselmaschinen, die das Angebot in diesen Heiligen Hallen abrunden.

Nicht nur Gastronomie-Mitarbeiter können hier auf dem insgesamt 120 Quadratmeter großen Schulungszentrum lernen, wie eine perfekte Crema entsteht, welche Röstungen bei der Kaffeezubereitung am besten eingesetzt werden oder die Vor- und Nachteile von Kapseln gegenüber Kaffeepulver erfahren.

Auch wusste ich bisher nicht, dass frisch gemahlener Kaffee bereits nach einer halben Stunde an Aroma verliert oder welche Aufbewahrungsmöglichkeiten die besten für Kaffee sind. „Wärme, Kälte, Licht“- ist für Kaffee nicht!

Der Kühlschrank (so hatte man es früher immer gesagt bekommen)

ist auf jeden Fall ein NO-GO für jede angebrochene Kaffeepackung.

Auch auf das Thema „Hygiene“ wurde eingegangen. Ein Thema, über welches gerne hinweg gesehen wird. Denn wenn der Kaffee oft nicht schmeckt, liegt es selten an der Bohne sondern oftmals am hygienischen Zustand der Maschine. Kaffee ist ein Lebensmittelprodukt, bei dessen Zubereitung sich Öle an Blech und Mühle ablagern und damit den Geschmack beeinträchtigen. Eine große Rolle spielt die Hygiene auch beim Umgang mit der Milch.

Kaffee und die Gesundheit

Koffein ist ein Alkaloid, das sowohl in den Samen als auch in den Blättern der Kaffee-, Tee-, Kakao-, Cola- und Matepflanze enthalten ist. Eine Tasse Kaffee enthält etwa 50 mg Koffein. Der anregende Wirkstoff, dessen Effekt für ein oder zwei Stunden nach dem Verzehr anhält, spricht das zerebrospinale Nervensystem an und steigert dabei unsere mentalen Fähigkeiten, hält uns wach und wirkt Langeweile, Erschöpfung (auch geistiger Erschöpfung) und Depressionen entgegen. Er unterstützt das Gedächtnis, die Lern- und Aufnahmefähigkeit sowie Konzentration und erleichtert die Wahrnehmung sensorischer Reize. Darüber hinaus mildert Koffein Kopfschmerzen und Migräne.

In der Wissenschaft herrscht weitgehende Einigkeit darüber, wie viel Koffein man täglich zu sich nehmen darf. Für Erwachsene gelten folgende Werte: 300 mg Koffein/Tag, d.h. etwa 4-5 mg Koffein je kg Körpergewicht je Tag.

Das sind beispielsweise für einen Mann, der 70 kg wiegt: 4.5 x 70 = 315 mg.

Bei der Einschätzung der Mengenverhältnisse hilft die folgende Auflistung des Koffeingehaltes einiger der meistkonsumierten Getränke.

Espresso oder Mokka: 40-80 mg pro Tasse

Caffè Americano: 115-120 mg pro Tasse

Instantkaffee: 65-100 mg pro Tasse

Entkoffeinierter Kaffee: < 5 mg pro Tasse

Cappuccino: 70-80 mg pro Tasse

Schokolade: 30-40 mg pro 60-g Riegel

Tee: 40-50 mg pro Tasse

Cola-Getränke: 35-50 mg pro Dose

Energy Drinks mit Koffein oder Guarana: 50-100 mg

Weitere Informationen erhalten Sie hier: Caffè e salute (für Italien) oder Coffee and health (für alle weiteren Länder)

Ein weiterer Teil des Informationstages beschäftigte sich mit den Anbaugebieten des Kaffees und den verschiedenen Sorten und Röstungen.

Zwei Sorten für viele Kaffee-Mischungen

Die Kaffeepflanze gehört in der Familie der Rubiaceae zur Gattung Coffea, die etwa 90 Arten umfasst.

Die drei für den Menschen bedeutendsten Arten: Coffea Arabica, Coffea Canephora (bekannt als Coffea Robusta) und Coffea Liberica. Die Pflanzen sind immergrün und gedeihen in den Tropen, einem Gürtel rund um den Globus zwischen 23° nördlicher und 23° südlicher Breite.

Kaffeepflanzen benötigen viel Wasser, besonders in der intensiven Wachstumsphase.

Coffea Arabica mit seinen zahlreichen Varietäten (Bourbon, Catui, Caturra, Catimorra, Mundonovo, etc.) macht etwa zwei Drittel der weltweiten Kaffeeproduktion aus. Die Pflanze ist ziemlich empfindlich und braucht mehr Pflege als die Varietät Robusta. Die Bohnen haben eine länglich-ovale Form, eine grünlich-blaue Farbe und besitzen eine kaum sichtbare gewundene Kerbe.

Der ideale Lebensraum für Coffea Arabica liegt zwischen 600 und 2.000 Meter über dem Meeresspiegel: je höher die Pflanze wächst, desto höher sind die sensorischen Eigenschaften der Bohnen.

Die Hauptanbaugebiete sind Länder in Süd- und Mittelamerika, aber auch in einigen Gebieten Afrikas und Asiens kann exzellente Qualität erzielt werden. Der Markt bietet eine große Bandbreite von Arabica-Bohnen, die Geschmacksunterschiede werden von den Anbauländern und den verschiedenen Varietäten bestimmt.

Arabica

Arabica Kaffee zeichnet sich durch intensive Aromen und Düfte aus. Ein besonderes Merkmal ist eine gewisse Süße und gleichzeitig leichte Säure. Der Koffeingehalt ist niedriger als der von Robusta; die grüne Arabica-Bohne enthält etwa 1,4% Robusta

Coffea Canephora (Robusta) ist in Afrika, Asien und Indonesien weit verbreitet und macht heute etwa ein Drittel der weltweiten Produktion aus. Die Pflanze wächst bis zu einer Höhe von 600 Meter über dem Meeresspiegel in einem oft sehr heißen und feuchten Klima mit Höchsttemperaturen von über 30°C. Nach der Röstung besitzt der Kaffee einen vollen Körper, schokoladigen Geschmack und einen langanhaltenden Abgang.

Das faszinierende Getränk

Tagtäglich genießen weltweit viele Menschen ihren Kaffee, ohne überhaupt zu wissen, wo dieses faszinierende Getränk seinen Ursprung hat. Dies war Anlass genug für Lavazza, etwa 400 Jahre nach Ankunft des Kaffees in Europa ein Projekt ins Leben zu rufen, das an die Geschichte dieses einzigartigen Getränks erinnert: „Coffee Roots“ ist eine Reise zu den Ursprüngen des Kaffees.

Der Gastrojournalist Vittorio Castellani, auch bekannt als Chef Kumalé, dokumentierte die Ergebnisse des Projekts in dem gleichnamigen Buch „Coffee Roots“. Es berichtet über die vielen verschiedenen, kulturell geprägten Arten und Traditionen der Kaffeezubereitung rund um den Globus.

Obwohl der Espresso aufgrund seiner Beliebtheit als „universelle Sprache des Kaffees“ auf allen fünf Kontinenten gilt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass jedes Land seine eigenen „Dialekte” besitzt, die auch heute noch gepflegt werden: Die Rituale, Zeremonien, Gewohnheiten und verschiedenen Arten, Kaffee zu trinken, sind Ausdruck individueller Traditionen (Chef Kumalè).

androgons Fazit

Der Besuch des Trainingscenters von Lavazza in Frankfurt am Main lohnt sich für jedermann, nicht nur für Baristas und solche, die es werden wollen! Barista ist übrigens eine Berufsbezeichnung für jemanden, der in einer Espressobar bzw. einem Café für die professionelle Zubereitung des Kaffees verantwortlich ist.

Hiermit möchten wir uns noch einmal für die sehr freundliche und kompetente Einführung in „die Welt des Kaffees“ bedanken. Es war sehr aufschlussreich und informativ und alles neu Erlernte wird uns in Zukunft ein stetiger Begleiter durch das Kaffeetrinker-Leben sein.

(rz)

Weitere Informationen unter: www.lavazza.de

Das Lavazza Training-Center-Netzwerk

Qualität und Innovation sind entscheidende Werte der Marke Lavazza. Aus diesem Grund hat das Unternehmen ein weltweites Netzwerk von insgesamt 50 Training Centern aufgebaut, in denen Jahr für Jahr etwa 30.000 interessierte Besucher – darunter Kunden von Lavazza, Redakteure und andere Meinungsbildner – in Theorie und Praxis alles Wissenswerte rund um den italienischen Kaffee lernen, zum Beispiel wie ein exzellenter Espresso zubereitet wird. Des Weiteren hat Lavazza mit der Polytechnischen Universität Turin ein fünfjähriges Forschungs- und Entwicklungsabkommen getroffen und eröffnet im Oktober 2010 in einem neuen Gebäudekomplex auf dem Gelände des historischen Werks in Turin das Innovation Center, um künftig sämtliche innovative Ideen des Unternehmens an einem Ort zu bündeln. Im Innovation Center sind die Abteilungen Forschung und Entwicklung, Design, die Entwicklung von Maschinen und Systemen sowie das Training Center angesiedelt. Weitere Informationen finden Sie hier. Um seine Verbundenheit mit der Heimat zu festigen, hat das Unternehmen Lavazza ein ambitioniertes Architekturprojekt zum Bau einer neuen Zentrale in Turin gestartet. Die Einweihung ist für das Jahr 2016 geplant. Über Lavazza

Das im Jahre 1895 gegründete Unternehmen mit Sitz in Turin ist seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Als einer der bedeutendsten Kaffeeröster der Welt besitzt das Unternehmen Lavazza einen Marktanteil von 44.9 Prozent am italienischen Einzelhandel. (Quelle: Nielsen). Lavazza heute

Umsatz 2014: 1344 Mio. Euro

Lavazza ist mit eigenen Niederlassungen und einem großen Netzwerk von Vertriebsunternehmen weltweit in mehr als 90 Ländern präsent. Mehr als 3.000 Mitarbeiter,4 Produktionsstandorte in Italien, zu denen sich eine Betriebsstätte in Indien gesellt, die den lokalen Markt bedient

Über 50 Training-Center weltweit, 25 Jahre Erfahrung in der Produktion und der Vermarktung von Systemen und Produkten für das Marktsegment Einzelportionskaffee

17 Milliarden Tassen Lavazza Kaffee werden jährlich weltweit getrunken Ein wachsendes Unternehmen

Lavazza hält heute zirka 8 % der Aktien an Green Mountain Coffee Roaster Inc. (GMCR), einer großen amerikanischen Rösterei mit Hauptsitz in Waterbury, Vermont (USA), die mit der Abteilung für Kapselfertigung des Kaffeemaschinenherstellers Keurig® zusammenarbeitet. Laut dieser Vereinbarung erhält Keurig® exklusive Vertriebsrechte für die neue Lavazza-Keurig®-Kaffeemaschine, die gegen Ende des Jahres 2012 auf den Markt kommt. Die Maschine wird mit dem Lavazza Kapselsystem A MODO MIO betrieben und ist – wie alle A MODO MIO Maschinen – speziell für den Gebrauch in Privathaushalten gedacht. Zudem besitzt Lavazza 100 Prozent der Anteile an Ercom S.p.A., einem führenden italienischen Lieferanten für Premium-Heißgetränke und für Sorbet- und kalte Creme-Mischungen, die unter den Marken Eraclea, Dulcimea und Whittington vertrieben werden.

Quelle: www.lavazza.de

Bildquelle: androgon.com | lavazza.de