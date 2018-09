Der neue KEEN Liberty Ridge

Der KEEN Liberty Ridge im androgon Härte-Test

Wir haben den KEEN Liberty Ridge auf Korsika getestet….

Er ist europäisch inspiriert, extrem komfortabel und verbindet eine robuste Konstruktion mit raffi­nierten Details: Der „European Made“ Liberty Ridge, Topmodell unter KEENs jetzt erstmals in Europa gefertigten Performance-Hikern. Aus aus einem einzigen Stück hochwertigem Vollnarbenleder gefertigt, am Fuß anschmiegsam, im Gelände stabil, überzeugt der KEEN Liberty Ridge in vollem Umfang.

KEEN baut seine Position als umfassender Wanderschuh-Anbieter in der Saison Herbst/Winter 2015 mit einem breiten Angebot an neuen Performance-Hikern kräftig aus. Erstmals wird die Kollektion auch Modelle beinhalten, die in KEENs neuer Produktionsstätte in Europa gefertigt werden. Damit untermauert der US-Schuster einmal mehr seine Unternehmensstrategie, Produkte in unmittelbarer Nähe zu den Hauptmärkten herzustellen, um den Kunden noch mehr Qualität zu bieten.

Der Premium-Stiefel KEEN Liberty Ridge ist als Aushängeschild der neuen Wan­derkollektion von KEEN für technisch anspruchsvolle Auf­stiege und längere Rucksacktouren konzipiert. Dieser in Europa produzierte Vollnarbenleder-Hiker für Frauen und Männer, mit robusten Metallösen sowie Synthetik-Verstärkungen am Schaft ausgestattet, sorgt für einen noch fes­teren Sitz und eine höhere Strapazierfähigkeit. Der mit weichem Leder und Synthetik-Mesh gefütterte Schaft ist dank KEEN.DRY-Membran wasserdicht und atmungsaktiv. Bei der von KEEN verwendeten angesohlten Machart wird die PU-Zwischensohle inklusive integriertem Fer­sen­polster direkt an das Obermaterial eingespritzt. Sie ist dadurch besonders langlebig, widersteht der Ver­dichtung und bewahrt somit ihre Dämpfungseigen­schaften in jedem Gelände vom ersten bis zum milli­onsten Schritt. Eine über die gesamte Schuhlänge integrierte Platte bringt zusätzliche Stabilität und die Zweizonen-Gummilaufsohle garantiert einen opti­malen Grip.

Der Liberty Ridge im androgon Härte-Test:

Der Liberty Ridge Hiking Boot verspricht KEENs strapazierfähiger, unterstützender high-performance Lederstiefel für lange und anspruchsvolle Routen zu sein. Seine PU Mittelsohle soll jeden Schritt federn, seine durchgängige Stabilitätssplatte für mehr Trittsicherheit sorgen und das wasserabweisende Obermaterial sowie die wasserdichte KEEN.DRY Membran soll die Füße trocken halten. Mit dem Keen Liberty Ridge auf Korsika unterwegs:

Als Test-Gebiet habe ich mir einen anspruchsvollen Trail an der Küste von St. Florent in Richtung Süden herausgesucht. Erst musste ich aber noch ca. 10km mit einigen Höhenmetern zurücklegen, ebenso zwei kleine Berge erklimmen, bis ich den geplanten Trail an der Küste erreichte. Ich bin grob mit Marschkompasszahl gelaufen und habe primär die Pfade genommen, die sich sonst Wasser oder Tiere suchen, da die Wanderkarte, die ich mir gekauft hatte, auf der von mir gewählten Route keine offiziellen Wege auswies. Der Schuh passte ideal, sogar bergab – dabei hatte ich ihn nicht einmal eingelaufen – er saß wie angegossen – keine Blasen, keine Druckstellen! Als ich an der Küste angekommen war, wurde es etwas touristischer – ich war nicht mehr ganz allein. Der Trail, den ich mir ausgesucht hatte, ging nun weiter direkt an der Küste entlang. Ziel war eine ca. 15km weit entfernte Badebucht, die man nur zu Fuß oder per Boot erreichen konnte.

Es ging südwärts an der Küste entlang. Der Trail war steinig und sandig zugleich. Oft mussten kleine Felsübersprünge und durch Wind, Sand und mit Wasser ausgewaschene Steine betreten werden. Der KEEN Liberty Ridge hatte hier einen idealen Grip, kein Rutschen und 100% gefühlte Stabilität. Der Stiefel hatte idealen Bodenkontakt, die umschlossenen Knöchel wie der hohe Schaft sorgten für perfekten Halt. Die PU-Dämpfung und das wasserdichte Vollnarbenleder boten den verlässlichen absoluten Stein- und Geröllschutz, den es auf solch Wegen unbedingt braucht.

Auch nach 20km zeigte der KEEN Liberty Ridge immer noch einen ungewöhnlichen Gehkomfort – gut gedämpft bei jedem Schritt und Tritt. Vor allem mit dem Wanderrucksack auf dem Rücken, gefüllt mit allein acht Litern Wasser, Verpflegung und Badesachen, war ein sicherer Tritt die Voraussetzung für eine erfolgreiche und verletzungsfreie Wanderung. Es war ein heißer Tag und Wasser die Lebensversicherung; immerhin musste ich das ganze Stück ja auch wieder zurück. Der Schuh machte seine Sache gut, besonders auf einem derart steinigen und ständig wechselnden Untergrund. Fazit:

Der KEEN Liberty Ridge gibt einem stets Trittsicherheit. Auch die Sohle überzeugt. Immer hatte ich das gute Gefühl, mit dem Untergrund EINS zu sein.

Zudem ist der Stiefel ein echter Hingucker, nicht nur durch sein Vollnarbenleder. Der KEEN Liberty Ridge bietet sehr ästhetisches modernes Design, welches sich stark von den meisten eher spröde und langweilig wirkenden Wanderstiefeln absetzt. Der KEEN Liberty Ridge hält sein Versprechen in vollem Umfang.

androgon empfiehlt den Liberty Ridge uneingeschränkt!

(rz)

Weitere Informationen unter:

www.keenfootwear.com Technische Daten Liberty Ridge (Damen/Herren):

Kategorie: Trailhead/Premium Performance

Obermaterial: Premium-Vollnarbenleder

Futter: Leder und Synthetik-Mesh

Ausstattung: Schuh wird in Europa gefertigt (KEEN European Made), wasserdichte und atmungsaktive KEEN.DRY-Membran, Metallösen, direkt eingespritzte PU-Zwischensohle für dauerhaften Komfort, Stabilitätsplatte über die gesamte Fußlänge, integriertes PU-Fersenpolster, herausnehmbares und anatomisch geformtes EVA-Fußbett in 2 Härtegraden, Lederfutter

Laufsohle: abriebfeste Zweizonen-Gummilaufsohle

Gewicht: pro Schuh: 700 g (US-Herrengröße 9), 520 g (US-Damengröße 7)

Preis (UVP): 179,95 EUR

Bezugsquellen: Fachhandel und www.keenfootwear.com Weitere Fakts:

Aufgrund der integrierten Fersendämpfung empfehlen wir nicht den Gebrauch von eigenen Einlegesohlen oder orthopädischen Einlagen.

Fotoquelle: androgon.com | www.keenfootwear.com