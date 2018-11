Für jeden Männertyp das passende Feuerwerk

Weihnachtsvorbereitungen kennt ‚Mann‘ nicht,

Silvesterengagement umso besser…

In wenigen Wochen entfaltet an Silvester unser sorgfältig ausgesuchtes Feuerwerk wieder seine ganze Pracht am nächtlichen Himmel. Bei der breiten Auswahl zwischen Ultrapower-Artikeln und Systemfeuerwerken steht so mancher Mann vor der Qual der Wahl. Wir helfen mit dem Einkaufsguide von Comet Feuerwerk und Keller.

Hier ist für jeden Männer-Typ das passende Produkt dabei:





Der Adrenalin-Junkie…

…kauft sich in diesem Jahr die Ultrapowerbatterie „Spectre“. Stärkste Kraft aus 400 Gramm Explosivmasse sorgt für bis zu 70 Sekunden Spannung nonstop. Das dröhnende Finish mit gefächerten Salvenschüssen ist definitiv nichts für schwache Nerven!





Der einfühlsame Romantiker…

…lässt Feuerwerk statt Blumen sprechen. Mit „Heart of Fireworks“ zaubert er rotleuchtende Knallsterne, Silberglitzer und grünglitzernde Feuersterne in den Nachthimmel – strahlende Augen und höherschlagende Frauenherzen garantiert!





Der Temperamentvolle…

…kann mit der Multi-Effekt-Batterie „Night Beam“ seine Leidenschaft voll ausleben. Rote, grüne, goldene und lilafarbene Feuersterne lassen den Himmel erstrahlen. 25 Schuss. Bis zu 40 Sekunden. Circa 35 Meter. Tolle Leistung!





Der Energiegeladene…

…holt mit „Pegasus“ alles raus, was geht. Einmal gezündet, werden 33 Schuss auf rund 35 Metern Höhe abgefeuert – bis zu 50 Sekunden pure Dynamik. Das Salvenschuss-Finale gibt den nötigen Kick für den Rest der Nacht.







Der Angeber…

…sorgt mit der Ultrapower-Batterie „Beat Down“ für Aufmerksamkeit: Leuchtend rote Knallsterne und grüne Feuersterne krachen mit Silber- und Goldglitzereffekten gen Himmel. Das Mehrfachfinale mit Crackling- und Goldstaubeffekt in einer Höhe von circa 45 Metern macht ihm so schnell keiner nach.





Der Familienvater…

…macht mit „Midnight Showdown“ der ganzen Familie Freude. Extragroße Raketen, hochsteigende Phantomflieger, effektvolle Leucht- und Knallartikel sorgen für ausgelassene Stimmung in der Familie.

Und? Was für ein Typ sind Sie?

Wählen Sie unter www.comet-feuerwerk.de



Über die COMET Feuerwerk GmbH

Seit über 60 Jahren gehört die COMET Feuerwerk GmbH mit Sitz in Bremerhaven und einem Umsatz von circa 75 Millionen Euro pro Jahr zu Deutschlands führenden Feuerwerksfirmen. Das Unternehmen beschäftigt in der Hochsaison ca. 200 Mitarbeiter und betreibt eines der modernsten Logistikzentren für Feuerwerkskörper mit einer Gesamtfläche von 25.000 Quadratmetern. Fast 95 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet COMET Feuerwerk innerhalb der drei zulässigen Verkaufstage vor Silvester mit Feuerwerk der Kategorie 2. Weitere Informationen unter: www.comet-feuerwerk.de

Quelle und Bildquelle: neusta communications GmbH | www.comet-feuerwerk.de