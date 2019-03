Befreit durchatmen und dahingleiten mit dem Powerbreather

AMEO launcht mit dem Powerbreather ein revolutionäres Trainingstool für Schwimmer und Triathleten

Der Powerbreather ist ein innovatives Sportgerät, das volle Konzentration auf die Schwimmtechnik und erstmals auch eine Verbesserung der Kraftausdauer sowie Atemmuskulatur ermöglicht. Sowohl Profis als auch Freizeitschwimmer und Anfänger können mit ihm in ein neues Schwimmerlebnis eintauchen. Ab sofort ist der Powerbreather über den Online-Shop der neu gestalteten Website www.powerbreather.com erhältlich. Namhafte Weltmeister, Weltrekordhalter und Olympiasieger haben den Powerbreather in den vergangenen Monaten bereits fest in ihr Training integriert.

Ein Drehen des Kopfes zum Einatmen ist nicht mehr nötig

Der Powerbreather erlaubt Schwimmern völlig freies Ein- und Ausatmen unter Wasser. Anders als bei herkömmlichen Schnorcheln ist die optimale Sauerstoff-Versorgung stets gesichert. Die Atemluft wird über zwei parallel verlaufende Luftkanäle (D-Tubes) angesaugt, an deren Ende ein patentiertes Ventilsystem sitzt. Der Luftausstoß erfolgt über ein weiteres Ventil am Mundstück. Spezielle Membrane verhindern das Eindringen von Wasser. Gleichzeitig wird feuchte Atemluft nach außen transportiert. Dank seiner durchdachten Ergonomie sitzt er sicher und komfortabel am Kopf und macht jede Geschwindigkeit sowie jede Streckenlänge mit. Neben Profis bietet der Powerbreather auch Freizeitsportlern, die Schwimmen als Ausgleichssport oder Gesundheitssport betreiben, große Vorteile. Er erleichtert sowohl den Einstieg ins Kraulschwimmen als auch gezieltes Techniktraining: Wer die Grundzüge beherrscht hat durch den Powerbreahter die Chance seinen Stil weiter zu verbessern, weil die komplexe Atemtechnik einfach ausgeblendet werden kann. Das ermöglicht auch Einsteigern schnelles Durchstarten und schnelle Erfolgserlebnisse sowie die Steigerung der positiven gesundheitlichen Effekte, durch kontinuierliches Ausdauertraining.

Die drei großen Vorteile für Schwimmer und Triathleten im Überblick: – Volle Konzentration auf die Schwimmtechnik

– Verbesserung der Kraftausdauer und Atemmuskulatur

– Entspanntes und unbeschwertes Gleiten im Wasser

Profis sind überzeugt vom Powerbreather

Zu den Ersten, die den Powerbreather einsetzen konnten, zählen Top-Athleten aus der Schwimm- und Triathlon-Szene. Ob im Freiwasser oder im Pool – auf den Powerbreather will im Training keiner mehr verzichten. „Der Powerbreather ist vom Design und der Passgenauigkeit her einzigartig. Eine große Bereicherung für den Schwimmsport“, ist sich der zwölfmalige Weltmeister und Olympia-Zweite von 2012 im Freiwasserschwimmen, Thomas Lurz, sicher. Auch der Triathlon-Olympiasieger von 2008 und Ironman-Sieger 2015, Jan Frodeno, zeigte sich nach der ersten Saison mit dem Powerbreather begeistert: „Der Powerbreather ist eine innovative, neuartige technische Hilfe. Zudem ist der Powerbreather das perfekte Tool, um die sogenannte ‚Dauermethode‘ zu trainieren: lange, ununterbrochene Einheiten.“

Spitzenschwimmer des Deutschen Schwimm-Verbandes konnten das Vorserienmodell ebenfalls bereits testen und setzen auf den Powerbreather als Trainingstool zur Olympiavorbereitung 2016: „Der Powerbreather wird in Zukunft ein unverzichtbares Trainingsgerät für Schwimmer jeglicher Leistungs- und Altersspanne sein. Er ist ein vom Design, der Funktionalität und der Wirksamkeit perfekt entwickeltes Trainingstool“, erklärt Henning Lambertz, Chef-Bundestrainer Schwimmen im Deutschen Schwimm-Verband (DSV).



Preisgekröntes Produkt

Nach dem ISPO BRANDNEW AWARD 2012 wurde der AMEO POWERBREATHER auch mit dem „Red Dot Award: Product Design 2015“ ausgezeichnet, einem der international begehrtesten Prädikate für ausgezeichnete Gestaltung. Der AMEO POWERBREATHER ist in drei Versionen erhältlich:

– AMEO POWERBREATHER SPORT: 89 EUR

– AMEO POWERBREATHER LAP EDITION, mit BLIND- und FLIP-CAPS für alle Schwimmer, die auch die Rollwende beherrschen: 99 EUR

– AMEO POWERBREATHER WAVE EDITION, das Komplettpaket mit verlängerten Ventilaufsätzen für den Einsatz im welligen Freiwasser und tiefere Schwimmlagen: 124 EUR

AMEO POWERBREATHER – THE VIDEO 2.0



AMEO POWERBREATHER – HOW TO USE



www.powerbreather.com

Quelle und Bildquelle: AMEO Sports GmbH, Starnberg