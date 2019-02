Dein Rücken und Du

Die Berliner Sporttherapeutin und medizinische Gesundheitstrainerin Sabine Gley stellte auf der Leipziger Buchmesse ihr Buch, Dein Rücken & Du – 7 goldene Regeln für die Rückenrehabitilation, vor.

In ihrem Buch spricht Gley über die belastenden Leiden des heutigen Büroangestellten. “Wir können nicht 8-10 Stunden am Schreibtisch sitzen,” sagt Gley. “Unser moderner Lebensstil beinhaltet übermäßiges Sitzen, welches enorm zur grassierenden Verbreitung von Rückenschmerzen beisteuert, der sich die westliche Gesellschaft gegenübergestellt sieht.”

In diesem ersten von drei Bänden über Rückenschmerzen erforscht Gley die Ursachen der heutigen Rückenschmerzenepidemie und gibt Einzelpersonen und Firmen sieben einfache Lösungen, das Problem anzugehen. “In dem Buch werden wertvolle Tipps für den Alltag, zur Prävention auch für Rückenschmerzengeplagte aufgezeigt,” sagt Dr. med. Jürgen Wismach, Präsident des Sportärztebundes Berlin-Brandenburg. Gleys Anleitungen gegen Rückenschmerzen beinhalten alles von Übungen bis hin zur Verwendung von Stehschreibtischen wie z.B. VARIDESK.

Gley verweist auf eine kürzlich veröffentlichte Studie*: “Die Ergebnisse belegen, dass die Verwendung eines Sitz-Stehschreibtisches Rückenschmerzen im Lenden-, Brust- und Halswirbelbereich deutlich gelindert kann. Die Benutzung eines solchen Tisches hat auch zu mehr Energie und höherer Konzentrationsfähigkeit geführt. Meiner Meinung nach bietet die einfachere Verfügbarkeit von Sitz-Stehschreibtischlösungen die Möglichkeit, die Lebensqualität von an Rückenschmerzen Leidenen erheblich zu verbessern.” http://www.rueckenexpertin.de/

