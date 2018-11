Eagle Five – Sport Lesebrille

Kommen Sportler auch in die Jahre?

Bedingt, denn konditionelle Aspekte, Muskulatur, Ausdauer oder Schieß-Techniken können trainiert werden. Aber was ist mit den Augen – wenn man auch im Alter noch an anspruchsvollen und komplexen Wettkämpfen teilnehmen möchte?

Rund 70 bis 90 Prozent der Umwelteindrücke werden über die Augen aufgenommen. Beim Sport im Freien sind wechselnde Sichtverhältnisse keine Seltenheit. Unsere Augen müssen mit komplexen Aufgabenstellungen zurechtkommen. Ob Radfahrer, Wanderer, Berg- oder Wassersportler: für jeden, der aktiv draußen unterwegs ist, ist gutes Sehen unverzichtbar.

Dabei gibt es oft das Problem, dass man die Details auf dem Bildschirm von Smartphone, Navi und auf der Wanderkarte nicht mehr scharf oder im schlimmsten Fall fast gar nicht mehr erkennen kann.

Hier gibt es Abhilfe. Die Eagle Five ist eine elegante Sportbrille mit dem gewissen Extra. Sie ist Sport- und Lesebrille in Einem – selbst kleinste Details werden wieder scharf gesehen.

Am unteren Rand der Scheiben befindet sich eine “Lesezone”, durch die man wieder scharf sieht. Die Lesezone gibt es in den Stärken +1,5, +2,0, +2,5 und +3,0 Dioptrien. Die Scheiben werden in drei Tönungsvarianten ausgeliefert : transparent, gelb getönt und damit kontrastverstärkend für schlechtes und braun getönt für gutes Wetter. Sie lassen sich mit wenigen Handgriffen problemlos austauschen. Dadurch, dass alle Gläser eine Lesezone haben, ist man für jedes Wetter gerüstet. Das leidige Wechseln von der Sonnen- zur Lesebrille entfällt.

androgon.com hat die Eagle Five Sport- und Lesebrille getestet

Unser Test erfolgte auf einem anspruchsvollen militärischen Vergleichs-Wettkampf in den Niederlanden (TMPT) bei dem über zwei Tage lang mit Karte und Kompass orientiert werden musste. Die Brille war eine große Hilfe und konnte sogar als Schießbrille eingesetzt werden! Die Gewöhnung an die zweigeteilte Scheibe dauert nur wenige Minuten. Dann hat man vergessen, dass man eine Brille auf der Nase hat. Die Brille wurde von mir beim Biken, Laufen, Marschieren, Kajaken und beim Schießen (Kurzwaffe) getragen und unter verschiedensten Lichtverhältnissen testet.

Je länger ich Sie getragen habe, umso zufriedener wurde ich. Die Linse im unteren Bereich der Brille habe ich kaum bemerkt, außer natürlich beim Ablesen der Instrumente. Durch die zwei Lüftungsschlitze im Rahmen kann die Brille auch bei starker körperliche Anstrengung nicht anlaufen. Die Eagle Five Sport- und Lesebrille mit ihrem Zubehör tut gute Dienste und kostet 44,95 € . androgon.com kann die Sport- und Lesebrille aufgrund des Preis-/Leistungsverhältnisses sowie des eigenen Produkttests nur empfehlen.

Weitere Informationen zur Eagle Five – Sport Lesebrille

Die Eagle Five erhöht nicht nur die Sehleistung, sie schützt die Augen auch vor UV-Strahlen, Wind, Kälte, Nässe und Fremdkörpern. Die Scheiben sind kratzfest und bruchsicher und ebenso wie der Rahmen aus Polycarbonat. Außerdem ist die Eagle Five nicht nur die Erlösung für viele leidgeplagte Brillenträger, sondern macht mit ihrem schwarzen Rahmen und dem silbernen Kontrastpunkt auch optisch einiges her.

Kurze Anleitung zum Austausch der Gläser: Das auszutauschende Glas am besten mit einem Tuch an der Lesezone greifen. Dann die Brille etwas nach oben aufbiegen und das Glas herausziehen. Beim Einsetzen des neuen Glases darauf achten, dass das Glas komplett in der „Führungsrinne“ sitzt – die Brille ist elastisch, s. a. Video.

Zum Lieferumfang gehören:

> klare, gelbe und smoke Scheiben jeweils mit „Lesezonen“!

> ein elastisches Kopfband

> Poliertuch / Mikrofaserbeutel

> Aufbewahrungsetui mit Extra Taschen für Gläser Die Brille gibt es in den Stärken +1,5, +2,0, +2,5, +3,0 und sie wiegt nur 29 g. Filter Kategorien: klar (0), gelb (1), smoke (3), Smoke Blockade 385 – 395 nm Zu kaufen ist die Brille über die Webseite von Black Sun

Weitere Informationen auch unter: http://blacksun2.com/

Bildquelle: androgon.com