Motivationsflash von Men’s Health PRO

Auf in den Herbst und gestärkt in den Winter! Mit den Tipps von Dr. Moritz Tellmann, Men’s Health PRO Fitness-Experte, ist gesunde Ernährung und ein frischer Start in den Tag für jeden ein Leichtes. Zusätzlich sorgt Men’s Health PRO Stability Support bei aktivem Lebensstil für eine Unterstützung der Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparats, indem Zink zum Erhalt gesunder Knochen und Vitamin C zur normalen Kollagenbildung für eine normale Knochen- und Knorpelfunktion beiträgt.

Das Training geht weiter!

Step 1: Die richtige Ernährung

Um nicht schon im Winter schlapp zu machen, empfiehlt der Men’s Health PRO Fitness-Experte jeden Tag mit mindestens einem halbem Liter Wasser zu beginnen, um so den Stoffwechsel, „das Medium, ohne das nichts geht“, in Schwung zu bringen.

Beim Essen ist saisonale Leichtigkeit gefragt. Einheimisches Gemüse, Salate und leckere Obstsorten gibt es endlich wieder frisch und in allen Variationen. Je bunter die Auswahl an Gemüse und Obst, desto besser steht es um die eigene Versorgung mit Nährstoffen und verdauungsfördernden Ballaststoffen. Einfach mal eine Schüssel Haferflocken mit Beeren, einer Handvoll Nüssen (z.B. Mandeln, Walnüsse, Cashewkerne) und einen Milchprodukt (z.B. Joghurt) zum Frühstück genießen. Egal wie lang der Tag noch ist, Sie haben eine fantastische Grundlage.

Step 2: Kickstart-Workout am Morgen

Wann ist der beste Zeitpunkt für Aktivität und Training? Natürlich sofort. Bereits 10-15 Minuten körperliche Ertüchtigung am Morgen genügen, um die Hormone Dopamin, Noradrenalin und ACTH freizusetzen, die hellwach, einen klaren Kopf und vor allem kreativ machen.

Los geht’s:

Barfuß 30 lockere Hampelmänner zur Aktivierung des Kreislaufs und des sensorischen Systems.

10 Ausfallschritte pro Bein. Kräftigt die größten Muskeln des Körpers: Gesäß, Oberschenkel, Hüfte und Wade. Dabei auf einen weiten Schritt und eine kontrolliert langsame Führung achten.

15-mal Handtuch-Latissimus-Zug. Richtig, mit einem handelsüblichen Handtuch lässt sich wunderbar trainieren: Hüftbreit hinstellen, Handtuch mit gestreckten Armen unter Spannung fassen und auseinander ziehen, Oberkörper vorbeugen und das Handtuch, ohne die Spannung zu verlieren, hinter den Kopf und wieder nach vorne bewegen. Eine ideale Übung für den gesamten Rücken.

60 Sekunden Unterarmstütz – der Klassiker. Bilden Sie ein Brett, fast alle Muskeln sind angespannt, Blick zum Boden, weiter atmen und nicht einsinken. Gerne auch zwei Durchgänge.

20 bis 30 Liegestützen. Spätestens danach sollten Sie wach sein. Hände etwa schulterbreit auf den Boden aufsetzen, Daumen zeigen zueinander. Bauch und Gesäß anspannen. Jetzt Brust bis kurz vor den Boden absenken und unter Ausatmung wieder hochdrücken.

Zum Abschluss noch 1 Minute locker auf der Stelle joggen und mit den Füßen an die Oberschenkelrückseite anfersen.

Sie haben soeben 650 Muskeln sehr glücklich gemacht und

können nun frisch in den Tag starten.

Team-androgon hat die Men’s Health PRO Produkte einen Monat getestet:

Trotz einer guten und vielseitigen Ernährung ist es nicht immer möglich, alle relevanten Mikronährstoffe in ausreichender Menge aufzunehmen. Daher können Nahrungsergänzungsmittel und Gesundheitsprodukte bei hoher Gesamtbelastung und Versorgungslücken sehr sinnvoll sein. Bei erhöhtem Trainingsaufkommen oder Wettkämpfen ist zudem auf eine ausreichende Versorgung mit Folsäure, Omega-3-Fettsäure, Vitamin B12, Jod, Selen, Zink, Magnesium sowie Vitamin C und Eisen zu achten. Zink ist das Multitalent unter den Mineralstoffen und wird zur Regeneration und zum Muskelaufbau zwingend benötigt. Bei der regelmäßigen Einnahme Men’s Health PRO Stability, PRO Active Recovery und PRO Vital D3 Max bei bis zu vier Sporteinheiten täglich (wie Laufen, Athletik-Training, Fahrradfahrern und Hindernistraining) erhöhte sich unsere Leistungskraft deutlich und die Regenerations-Phasen verkürzten sich spürbar.

Energy & Recovery

Fit bleiben und Durchhängern einen kräftigen Haken verpassen. Gerade das kurze Tageslicht lädt nach einem stressigen Tag im Job und einem harten Workout dazu ein, auf die Piste zu gehen. Klar, dass das dem eigenen Körper viel abverlangt. Um sich am nächsten Morgen fit und vital zu fühlen, hilft Männern eine Unterstützung zur Regeneration und für neue Energie. Ergänzend zu einer gesunden Ernährung dient Men’s Health PRO Männern mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Körperliche Belastung, stressige Tage oder lange Nächte –Men’s Health PRO Active Recovery unterstützt die körperliche Erholung. Zusätzlich leistet Men’s Health PRO Vital D3 Max einen speziellen Beitrag für gesunde Knochen und Muskeln.

Men’s Health PRO Stability Support:

Nahrungsergänzung mit Zink und Vitamin C für Knochen und Knorpel:

Men’s Health PRO Stability Support unterstützt vor allem bei einem aktiven Lebensstil die Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparats. Als wichtige Nährstoffe, die im Organismus synergetisch zusammenarbeiten, unterstützt Zink den Erhalt normaler Knochen und Vitamin C trägt zur Kollagenbildung und damit zur normalen Knorpel- und Knochenfunktion bei. Darüber hinaus sind Kollagen-Hydrolysat und Bromelain, ein natürliches Enzym aus dem Stiel der Ananas, enthalten. Inhaltsstoffe:

Zink, Vitamin C, Kollagen-Hydrolysat, Enzym Bromelain, Vitamin E Verzehrsempfehlung:

2 Tabletten pro Tag zum Frühstück einnehmen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Men’s Health PRO Stability Support

40 Tabletten, UVP 14,95 €

Men’s Health PRO Vital D3 Max

Vitamin D3, auch bekannt als das Sonnen-Vitamin, ist ein wichtiger Nährstoff zur Unterstützung der Gesunderhaltung der Knochen. Benefits:

Unterstützt die Gesunderhaltung der Knochen sowie die normale Muskelfunktion | nur 1 Tablette pro Woche | Vitamin D3 Inhaltsstoffe:

Maltodextrin; Füllstoff Cellulose; Trennmittel Siliciumdioxid, Speisefettsäuren, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Talkum; Überzugsmittel Polyvinylalkohol, Polyethylenglykol; Farbstoffe Titandioxid, Eisenoxide und Eisenhydroxide; Wasser; Cholecalciferol. Verzehrsempfehlung:

Das Produkt ist zum wöchtentlichen Verzehr vorgesehen. Einmal pro Woche 1 Tablette morgens beim Frühstück einnehmen. Die Einnahme sollte einen Abstand von 7 Tagen nicht unterschreiten. Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge von einer Tablette pro Woche darf nicht überschritten werden. Men’s Health PRO Vital D3 Max

12 Tabletten, UVP 14,95 €

Men’s Health PRO Active Recovery Men’s Health Pro Active Recovery – eine erfrischende Brause für Männer mit aktivem Lebensstil. Benefits:

Unterstützt die normale Muskelfunktion; Magnesium unterstützt das Elektrolytgleichgewicht; Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei; Vitamine B2, B3, B9 fördern den normalen Energiestoffwechsel Inhaltsstoffe:

Säureregulatoren Citronensäure, Natriumhydrogencarbonat; Magnesiumcarbonat; Süßungsmittel Sorbit, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Stärke; Nicotinamid; Calcium-D-Pantothenat; Farbstoff Beetenrot; Zitronenaroma; Natrium-Riboflavin-5′-phosphat; Thiaminmononitrat; Pteroylmonoglutaminsäure; D-Biotin; Cyanocobalamin. Verzehrsempfehlung:

Bei Bedarf täglich eine Brausetablette in Wasser aufgelöst einnehmen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Men’s Health PRO Active Recovery

15 Brausetabletten, UVP 7,95 €

Über Men’s Health PRO

Men's Health PRO sind Nahrungsergänzungsmittel, die in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsexperten des renommierten Männermagazins Men's Health und dem führenden Healthcare-Unternehmen Omega Pharma entwickelt wurden. Men's Health PRO ist auf die Bedürfnisse von Männern zugeschnitten und bietet ein umfangreiches Sortiment in den Bereichen Wellbeing, Energy, Resistance und Performance.

