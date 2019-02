QUICKFIT – Fit in 18 Minuten |



androgon hat Trainingsprogramm vorab getestet

QUICKFIT ist ein innovatives Trainingsprogramm um den Körper fit zu halten – auch wenn man nicht viel Zeit hat. So gelangt man in gerade einmal 18 Minuten pro Tag mit Hilfe von Daniel Schloessers Trainingsprogramm zur absoluten Traumfigur und das auch noch ganz bequem zu Hause.

Daniel Schloesser ist ausgebildeter Physiotherapeut und Personal Trainer. Nachdem er das Volkswagen Rallye Dakar Team und auch Nico Hülkenberg in der Formel 3 und GP2 sportlich betreut hat, trainiert er seit 2010 den Formel-1-Star Nico Rosberg. Seine gesammelten Erfahrungen als erfolgreicher Personal Trainer vereint Schloesser in seinem Fitnessprogramm QUICKFIT und kreiert ein effektives Trainingsprogramm für Jeden.

QUICKFIT verbindet die beiden innovativen Trainingsmethoden Tabata und HIT (High Intensity Training), durch die man schnell zu seinem absoluten Traumkörper gelangt. Der Fokus des Fitnesstrainings liegt dabei auf hochintensiven Intervallen, die ein gezieltes, effektives und nachhaltiges Training garantieren. Dank fünf unterschiedlicher Leistungslevels lassen sich die Übungen ganz individuell gestalten und auf das eigene Tempo anpassen. Mit QUICKFIT erreicht jeder sein persönliches Fitnessziel!

androgon hat „QUICKFIT – Fit in 18 Minuten“ getestet: Mit „QUICKFIT – Fit in 18 Minuten“ wirbt Daniel Schloesser für ein intensives Intervalltraining nach Tabata und HIT. Das Konzept:

Fit in 18 Minuten, egal wo Du grade bist – im Urlaub, auf Geschäftsreise oder einfach nur im Stress? Trainieren ohne Geräte?

androgon hat „QUICKFIT – Fit in 18 Minuten“ getestet und ist überzeugt! Das Training:

Daniel Schloesser beginnt sein Workout-Training mit einer kurzen Mobilisations-/Aufwärmphase und führt den User dann in „sein“ selbstgewähltes Übungslevel. Für den Anfänger bis zum Fortgeschrittenen ist mit den 6 unterschiedlichen Workouts für jede „Fitness“ etwas dabei, um sich weiter zu fordern, ohne aber die Motivation zu verlieren, weiterzutrainieren, weil es zu anstrengend sein könnte. Die Workouts sind in Ihrer Intensität gut gestaffelt und animieren bald, sich an ein härteres „Level“ zu wagen. Die einzelnen Übungen sind verständlich wie anschaulich erklärt, sind für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet, evtl. Fehlerquellen werden erwähnt und die Hintergrundmusik mit den zeitlichen Hinweisen beim Training ist angenehm und nicht aufdringlich. Die Übungen:

Alle Übungen bestehen aus Ganzkörperübungen. Jeder Satz besteht aus 8 Übungen, die 20 Sekunden ausgeführt werden; danach 10 Sekunden Pause (Übungswechsel).

Ein 18 Minuten-Training besteht aus 3 Sätzen – zwischen den Sätzen sind 3 Minuten Pause einzuhalten. androgons Fazit:

„QUICKFIT – Fit in 18 Minuten“ ist eine empfehlenswerte DVD, die für Sportler mit wenig Zeit eine optimale Ergänzung zu ihrem Training bietet. Das „Quickfit-Programm“ lässt sich bestens in den Tag oder in eine „kurze Pause“ inkludieren und offeriert somit ein zusätzliches Instrument, seinen Körper noch besser in Form zu bringen. Die Einbettung diverser Yogaelemte in der Aufwärmphase/Mobilisationsphase hat uns besonders gefallen. Seit Juli 2016 auf DVD in den Handel! (vm)

Quelle und Bildquelle: Delta Music & Entertainment