European Outdoor Film Tour 2016/2017

Die Sommerferien sind nun wirklich überall vorbei, die letzten Urlaube vermutlich ebenso und mit dem Oktoberfest heißt´s jetzt endgültig: Willkommen im Herbst. Seit 16 Jahren steuert die European Outdoor Film Tour einen kleinen cineastischen Beitrag für diese „dunklere“ Zeit bei und bringt die besten Abenteuer- und Outdoordokumentationen in einem exklusiven abendfüllendem Filmprogramm in über 150 Städte europaweit.

Die E.O.F.T. 16/17 weckt in 7 Filmen unsere Abenteuer- und Reiselust. Zum Beispiel mit der Kajakexpedition LOCKED IN durch den Dschungel Papua Neuguineas, dem Kletter-Segeltörn THE ADVENTURES OF THE DODO nach Grönland oder DOWN TO NOTHING, eine Alpindoku in Myanmar, die mehr und mehr zum Trip ins Ungewisse wird.

Dabeisein ist alles, heißt es so schön – und das kann, bezogen auf die E.O.F.T. Veranstaltung, nur bestätigt werden. Über 300 Shows sind europaweit geplant und die Deutschland-Tour startet am 14.10. in Füssen, mit über 150 dt.Terminen bis Februar.

Weiter Informationen folgen zeitnah. Seit dabei – Es lohnt sich 🙂

Quelle und Bildquelle: Moving Adventures Medien GmbH, München

Die E.O.F.T. ist eine Gemeinschaftsproduktion der Mammut Sports Group, der W.L. Gore & Associates GmbH und der Moving Adventures Medien GmbH