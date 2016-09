DIE GLORREICHEN SIEBEN | Gewinnspiel

DIE GLORREICHEN SIEBEN – ab 22.09.2016 im Kino

Regisseur Antoine Fuqua („Training Day“, „The Equalizer“) haucht in DIE GLORREICHEN SIEBEN von Metro-Goldwyn-Mayer Pictures und Columbia Pictures einem Klassiker seine moderne Vision ein. Die Hauptrollen spielen der zweifache Oscar®-Preisträger Denzel Washington („Training Day“, „The Equalizer“), Chris Pratt („Jurassic World“, „Guardians of the Galaxy”), Ethan Hawke („Training Day”, „Gattaca”) und Peter Sarsgaard („Jarhead – Willkommen im Dreck”, „Flightplan – Ohne jede Spur”). Das Drehbuch stammt von Nic Pizzolatto und Richard Wenk.

Filminhalt:

Die Stadt Rose Creek steht unter der tödlichen Kontrolle des Geschäftsmanns Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard). Die verzweifelten Einwohner engagieren daher zu ihrem Schutz sieben Outlaws, Kopfgeldjäger, Spieler und Revolverhelden – Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) und Red Harvest (Martin Sensmeier). Während sie die Stadt auf den gewalttätigen Showdown vorbereiten, der unausweichlich bevorsteht, finden diese sieben Söldner heraus, dass es bei ihrem Kampf um mehr als nur um Geld geht.

Filmszenen:

Filmtrailer:



Quelle und Bildquelle:

