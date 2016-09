REEL ROCK 11 | Europapremiere am 25.09.16 in Köln

REEL ROCK 11

Die besten Kletterfilme des Jahres sind wieder auf Tour

Spätestens seit 3. August ist es kein Geheimnis mehr: Klettern wird immer populärer. Mit der offiziellen Verkündung, dass Sportklettern ab 2020 olympisch wird, ist der Schritt Richtung Massentauglichkeit final getan. Die Macher der REEL ROCK FILM TOUR wussten es schon lange vorher und begleiten seit 10 Jahren die weltweit besten Kletterer und Boulderer bei ihren Projekten. Die besten Filme daraus werden dann Teil der jährlichen Film Tour. Am 25. September (Premiere in Köln) kommt das Festival nach Europa und tourt bis November durch Deutschland, Österreich und die Niederlande.

Abenteuerliche Expeditionen, Rissklettern am Limit und jugendliche Höchstleistungen:

Die REEL ROCK FILM TOUR 2016 zeigt 90 Minuten voller Begeisterung, Hingabe und Spaß am Klettern. Dieses Jahr führt euch die REEL ROCK 11 zu extremen Routen im ewigen Eis auf Baffin Island, Klassikern im Kletterparadies Yosemite und herausfordernden Bouldern in Norwegen. Sie sind Teenager, aber haben sich längst in der Kletterelite etabliert. Ashima Shiraishi und Kai Lightner reisen in YOUNG GUNS nach Norwegen und Japan, um sich an ambitionierten Boulder-Projekten zu versuchen. Dass eine spezielle Route einem alles abverlangen kann, zeigen Will Stanhope und Matt Segal, die sich in BOYS IN THE BUGS vier Jahre an einem 5.14 Finger-Riss in Kanada abarbeiten. Auf weite Reise begeben sich die Abenteurer aus THE ADVENTURES OF THE DODO, die per Segelboot die extremsten Routen rund um den Polarkreis ansteuern. Das und vieles mehr in der Reel Rock 11!

Seit 2006 bringt die REEL ROCK FILM TOUR die abenteuerlichsten Filmproduktionen von Sender Films & Big Up in deine Stadt. In diesem Jahr geht die REEL ROCK in die elfte Runde. Die Gründer der Tour, Peter Mortimer und Josh Lowell, gehören zu den renommiertesten Kletterfilmproduzenten der Welt.

PROGRAMMAUSZUG:

YOUNG GUNS

Die 15-jährige Ashima Shiraishi und der 16-jährige Kai Lightner sind die Gesichter

einer neuen Generation von Kletterern. Eine Reise nach Norwegen stellt ihr

Können auf die Probe und Ashima möchte mit einem V15 Boulder in Japan

Geschichte schreiben.

BOYS IN THE BUGS Will Stanhope und Matt Segal sind Riss-Kletterer auf Weltklasseniveau – und darüber

hinaus auch noch unvergleichliche Spaßvögel. Wie sollten sie es auch nicht sein, wenn

ihnen das Lachen auch während ihres vierjährigen Kampfes gegen einen 5.14 Finger-

Crack hoch oben in den kanadischen Bergen nicht vergeht.

BRETTE Von Squamish bis nach Südamerika. Wir begleiten das aufstrebende Klettertalent Brette

Harrington auf der Reise von ihrer Heimat zum Free-Solo-Klettern nach Patagonien – und lassen auch ihre Feuertaufe an den Bigwalls am El Capitan im Yosemite nicht aus.

THE ADVENTURES OF THE DODO Pack die Blockflöte ein und mach die Schotten dicht für ein außergewöhnliches Segel-

Abenteuer im nördlichen Polarkreis an Bord der „Dodo‘s Delight“. Komm mit Sean

Villanueva O‘Driscoll, Ben Ditto und den Brüdern Nico und Oliver Favresse zu einer

ausgelassenen musikalischen Reise über das offene Meer zu den unberührten Big Walls

von Baffin Island.

RAD DAD

Vater und/oder Abenteurer? Der Einzelkämpfer Mike Libecki reist an die entlegensten

Flecken der Erde, um unbezwungene Wände zu entdecken und neue Routen zu durchsteigen. Doch als seine Tochter geboren wird, muss er sich einer völlig neuen Aufgabe stellen: sein Leben als Abenteurer mit seinen Aufgaben als Vater zu vereinen – und auf diese Weise gleichzeitig einen neuen Partner für seine Expeditionen großzuziehen.

Offizielles Veranstaltungsplakat mit Kurzübersicht der Tourdaten:



hier

Weitere Informationen und Tickets findet Ihr unter: www.reel-rock.eu oder in den teilnehmenden Kletterhallen.

Offizieller Trailer:



Quelle und Bildquelle: Moving Adventures Medien GmbH, München | www.moving-adventures.de