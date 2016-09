Mudiator 2016 | Das Finale in Rothaus

Saisonfinale des ROTHAUS MUDIATOR in Rothaus Hochschwarzwald am Schluchtsee

Team androgon.com wird auch hier vertreten sein!

Mit dem letzten Lauf der Saison macht der Rothaus MUDIATOR nach dem riesigen Erfolg im letzten Jahr auch 2016 wieder Station in Rothaus. Am 02.10.2016 findet dort der Saisonabschluss und somit das große Finale des Sportevents statt.

Das Gelände bietet hierbei optimale Voraussetzungen für das Konzept des Rothaus MUDIATOR. Die idyllische und zugleich anspruchsvolle Strecke führt quer durch den Hochschwarzwald. Zahlreiche Höhenmeter und matschige Waldabschnitte fordern die Sportler jeden Alters heraus. Sportbegeisterte, die nach einer neuen Herausforderung suchen oder im Team mit Arbeitskollegen und Freunden Sport treiben möchten, sind gleichermaßen willkommen. Im Kern ein Hindernislauf, allerdings ist der Rothaus MUDIATOR ist eine neue Herausforderung, bei der das reine Ausdauerlaufen mit einer gehörigen Portion Abenteuer, Mut und Erlebnis gespickt wird. Es bedarf Fitness, Tapferkeit, Geschicklichkeit und einen eisernen Willen, um die Hindernisse zu überwinden und die Herausforderung zu bestehen.

Mit dabei sind auch der BARMER GEK-Kidsrun und der BARMER GEK-Familyrun. Erstmals wurden auch für die Jugendlichen und Kids altersgerechte Hindernisläufe konzipiert und runden das Angebot für die ganze Familie ab.

Bei den Erwachsenen (ab 16 Jahren) stehen die Legionärsstrecke (8+km) mit über 25 Hindernissen und die Herculesstrecke (16+km) mit über 50 Hindernissen zur Auswahl.

Im Vordergrund des Laufevents steht der Spaß am Sport sowie die damit verbundene Motivation für den Alltag. Getreu dem Motto „Schaffst du den MUDIATOR, schaffst Du Alles.“

Weitere Infos sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es über www.mudiator.com

WICHTIGE INFO: Die Finaloption wurde verlängert!!!

Sicher Dir jetzt noch die Chance für nur 19 € beim großen Finale am 02.10.2016 in Rothaus zu starten!

Alle Teilnehmer, die in diesem Jahr bereits einen MUDIATOR gelaufen sind, können sich für nur 19 € mit dem unten angegebenen Code vergünstigt zum großen Finale am 02.10.2016 in Rothaus anmelden (inkl. Finishershirt!).

Solltet ihr bereits die Finaloption gebucht haben, werdet ihr automatisch für den Lauf gelistet.

Für alle anderen gilt folgender Rabattcode:

Rabattcode: Mudiator_19 (einfache bei der der Anmeldung im entsprechenden Feld eintragen). Der Code gilt für alle Läufer einmalig und kann über unser System nur eingelöst werden, wenn bereits eine Registrierung zu einem anderen MUDIATOR aus 2016 besteht. ACHTUNG: Der Code ist nur verfügbar bis zum 21.09.2016.

Danach ist eine Anmeldung zum vergünstigten Preis ausgeschlossen und kann auch nicht nachgebucht werden.

Feiere anschließend beim BADISCHEN OKTOBERFEST- mit freiem Eintritt für alle Läufer und Begleitpersonen!!*

*Es wird hier jedoch unbedingt um verbindliche Platzreservierung unter tickets@badisches-oktoberfest.de gebeten.