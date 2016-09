DIE WELT VON MORGEN

Eine Familie auf den Spuren des Klimawandels

Für den Fotografen Jens Steingässer und die Ethnologin und Autorin Jana Steingässer steht fest: Wer mit eigenen Augen gesehen hat, wie einzigartig unser Planet ist, der weiß ihn zu schätzen – und zu schützen. Deshalb packen sie ihre Taschen und begeben sich mit ihren vier Kindern auf Weltreise in Etappen.

In Ostgrönland sind sie mit Inuit auf Hundeschlitten und mit Versorgungsschiff en unterwegs in abgelegene Siedlungen am Inlandeis. Mit einem Feuerwehroldtimer fahren sie bis nach Lappland und begleiten samische Rentierhirten in die raue schwedische Bergwelt. In der südafrikanischen Kalahari lernen sie, warum die Faszination unseres Planeten oft im verborgenen Detail liegt – und sind hypnotisiert, als ihnen der König der Tiere in die Augen schaut. Im paradiesischen Australien treff en sie auf philosophierende Farmer und tatkräftige Zukunftsgestalter und wenn jemand so verrückt ist, auch noch mit überladenen Kinderwagen über die Alpen zum Pizza-Essen nach Italien zu wandern, dann sind es diese sechs.

Vor der eigenen Haustür, in den weiten Buchenwäldern des Odenwaldes, schließt sich der Kreis ihrer Weltreise wieder. Dabei stellen die Steingässers sich und den Menschen unterwegs immer wieder die Frage: Können wir es uns leisten, heute nicht an die Zukunft der Kinder von morgen zu denken? Absolut faszinierende Bilder und packende Geschichten vom vielfältigen Leben auf unserem Planeten. Und davon, was es zu bewahren gilt!

Mit der faszinierenden Live-Reportage „DIE WELT VON MORGEN – Eine Familie auf den Spuren des Klimawandels“ beginnt Mitte November die neue Vortrags-Serie von NATIONAL GEOGRAPHIC präsentiert. * 14.11.2016 20:00 Hamburg, Museum für Völkerkunde Hamburg

* 15.11.2016 20:30 Köln, Globetrotter Ausrüstung; Filiale Köln

* 16.11.2016 20:30 Frankfurt a. Main, Globetrotter Ausrüstung; Filiale Frankfurt

* 17.11.2016 20:30 Dresden, Globetrotter Ausrüstung; Filiale Dresden

* 18.11.2016 19:30 Stuttgart, Liederhalle Stuttgart – Schiller Saal

* 20.11.2016 16:00 München, Tagungszentrum Kolpinghaus

* 21.11.2016 20:00 Berlin, Globetrotter Ausrüstung; Filiale Berlin Weitere Highlights sind im Januar 2017 die Live-Reportage „YUKON- Neue Abenteuer an großen Fluss“ von Dirk Rohrbach, gefolgt von „HUNDERT TAGE AMAZONIEN“ – die neue spannende Abenteuerreise des Münchner Fotografen York Hovest zu den geheimnisvollen „Hütern des Waldes“.

Der Bildband „DAS LEBEN VON MORGEN – eine Familie auf den Spuren des Klimawandels!“ ist bei NATIONAL GEOGRAPHIC erschienen, 220 Seiten, 29,95 Euro, ISBN: 978-3-86690-457-6

Alle weiteren Infos zu den Vorträgen auf www.NATGEOpraesentiert.de

Tickets auf www.Outdoor-Ticket.net

Trailer:



Quelle und Bildquelle: Moving Adventures Medien GmbH, München | NATIONAL GEOGRAPHIC