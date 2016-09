THE LAST KING – DER ERBE DES KÖNIGS | Gewinnspiel

HEIMKINO-PREMIERE von THE LAST KING – DER ERBE DES KÖNIGS

Ab 22. September als DVD, Blu-ray und Digital sowie als hochwertiges Blu-ray-Steelbook erhältlich

Anläßlich des Home Entertainment Starts von THE LAST KING – DER ERBE DES KÖNIGS am 22. September 2016

verlost androgon men’s magazine 3 Blu-ray zum Film „THE LAST KING – DER ERBE DES KÖNIGS„ Wer also mitmachen will, einfach eine Email

an The-last-King-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! androgon wünscht viel Erfolg!

Kurzinhalt:

Norwegen im frühen 13. Jahrhundert: Im vom Bürgerkrieg zerrissenen Land, in dem auch die langsam erstarkende Kirche nach der Macht greift, liegt es an zwei tapferen Kriegern, die mögliche Zukunft des Landes zu schützen. Auf seinem Sterbebett vertraut ihnen der König seinen potenziellen Erben an, einen Sohn im Babyalter. Für Skjervald (Jakob Oftebro) und Torstein (Kristofer Hivju) ist das der Beginn ihres spektakulären Abenteuers… Es folgt eine Flucht durch die norwegische Bergwelt, von deren Erfolg die Zukunft einer ganzen Dynastie abhängt.

Szenenbilder:

Pressenotiz:

Mit THE LAST KING – DER ERBE DES KÖNIGS erweckt der Oscar®-nominierte Nils Gaup („Pathfinder“) erneut eine fast mythisch anmutende Geschichte aus dem historischen Gedächtnis seiner norwegischen Heimat zu neuem Leben. Inspiriert von der wahnsinnigen und wahren Geschichte der norwegischen „Birkenbeine“, einer legendären Gruppe von Rebellen. Das Ergebnis ist ein in atemberaubende Bilder gekleidetes Abenteuer, das nicht nur mit prominent-bärtiger Besetzung (Jakob Oftebro aus KON-TIKI und GAME OF THRONES-Star Kristofer Hivju) punkten kann, sondern auch mit eindrucksvoll winterlichen Action-Sequenzen, die Hollywood locker das Wasser reichen können!

Trailer:



Quelle und Bildquelle: Entertainment Kombinat GmbH | KOCH MEDIA