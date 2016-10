Winterzeit – Erkältungszeit?

Fit bleiben und das Immunsystem wirkungsvoll unterstützen

Wenn die letzten Blätter vom Baum fallen, die Temperaturen ungemütlich kühl sind und die Sonne nur noch gelegentlich vorbei schaut, dann lässt die erste Erkältung meist nicht lange auf sich warten. Also sich besser dauerhaft in die Südsee absetzen oder lieber Stoßgebete an das Immunsystem senden? Was können wir im Herbst und Winter tun, um vorzubeugen und fit zu bleiben?

„Glücklicherweise ist unserem Immunsystem die Jahreszeit an sich egal. Es sind Faktoren wie überheizte, schlecht belüftete Räume und größere Menschenansammlungen, die eine Ansteckungsgefahr erhöhen und uns in der Folge häufiger krank werden lassen“, weiß Men’s Health PRO Fitness-Experte Dr. Moritz Tellmann. „Zusätzlich bewegen wir uns in der kalten Jahreszeit weniger an der frischen Luft und wenn doch mit langer Bekleidung. Hinzu kommt, dass die Sonneneinstrahlung in den Wintermonaten vermindert ist, wodurch weniger Sonnenlicht auf die Haut gelangt und der Körper weniger Vitamin D produziert.“ Das heißt Bewegung im Freien, sowie eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist gerade im Winter wichtig. Als Alternative zu frischem Gemüse, welches im Winter teilweise weniger schmackhaft ist, kann auch auf Tiefkühlgemüse zurückgegriffen werden, denn „hier ist der Sommer förmlich konserviert“.

Eine wertvolle Nahrungsergänzung bietet Men’s Health PRO Body Defence Plus durch eine Kombination aus Cranberryextrakt mit Vitamin C, Vitamin D, Zink und Selen. Die Vitamine C und D3 unterstützen das Immunsystem, während Selen und Zink dem Schutz der Zellen vor oxidativem Stress dienen. Die Langezeit-Depot-Technologie stellt dem Körper die Nährstoffe kontinuierlich zur Verfügung.

Neben der Versorgung mit Nährstoffen ist es ebenso wichtig, dem Körper eine Extra-Dosis Helligkeit zu spendieren. „Meine Empfehlung ist, Sport idealerweise bei Tageslicht an der frischen Luft zu machen,“ so Dr. Tellmann weiter. „Zwar bleibt eine eigene Vitamin-DProduktion schwierig, jedoch kommen wir zumindest auf die nötige Bewegung. Ein klarer Benefit, denn auch im Winter schüttet der Körper Serotonin und Dopamin aus. Das sind unsere Hormone für Glück, Antrieb und innere Zufriedenheit! Hier reicht schon ein 20-minütiger Spaziergang. Also warum nicht gleich zu Fuß ins Schwimmbad oder Fitnessstudio gehen? Dann bleibt auch die Sommerform das ganze Jahr über erhalten, denn die möchte schließlich gehegt und gepflegt sein. Machen Sie sich den Winter zum Freund!“ Men’s Health PRO ist online bei dm.de, amazon.de, Doc Morris und vielen weiteren Händlern erhältlich.