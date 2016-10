Never give up! – Runterra 3.0

RUNTERRA – IM ZEICHEN DES PHOENIX

Dreimal Top-Ten Platzierung bei der dritten Ausgabe des Runterra-Formats für Team-androgon

Durch Schlamm, über Wände, in eiskaltes Wasser – beim RUNTERRA-Hindernislauf sind nicht nur Kondition und Leidensfähigkeit, sondern vor allem Teamgeist gefragt. Bei dem abwechslungsreichen Parcours mit rund 45 Hindernissen je 8km Runde wird den Teilnehmern alles abverlangt! RUNTERRA heißt, seine Grenzen kennen zu lernen! Genau mit dieser Einstellung sind wir von Team-androgon am Samstag, den 17.09.2016 beim Runterra in Zirndorf an den Start gegangen. Unser Ziel war es, die 16 km hinter uns zu bringen. Dazu mussten wir zwei Runden je 8km und insgesamt 90 Hindernisse bezwingen.

IM ZEICHEN DES PHOENIX

RUNTERRA – IM ZEICHEN DES PHOENIX ist somit der Extremhindernislauf in Deutschland, mit den meisten Hindernissen! In Matsch springen, unter Kanus tauchen, Reifen schleppen, Lehmberge bezwingen, über Wände klettern, durch Autowracks krabbeln und vieles mehr.

Pünktlich zum Rennwochenende hat es zu regnen begonnen und so die Strecke, die überwiegend auf Naturboden ausgetragen würde, tief und rutschig gemacht. Vor dem Startschuss haben wir uns die Hindernisse im Start- und Zielbereich näher angeschaut. Ein Blickfang war die ca. 4m hohe Quaterpipe, die zum späteren Zeitpunkt im Rennen ein schier unüberwindbares Hindernis für viele Starter darstellen sollte. Des weiteren zählten zu den 45 Hindernissen eine Spider-Trap, Monkey-Bar und Hells Bells. Bei nicht korrekt bewältigten Hindernissen mussten stellenweise bis zu 30 Strafburpees absolviert werden. Burpee ist übersetzt eine Kombination aus Liegestütz-und Strecksprung. Jeder der ihn kennt, wird wohl meine Meinung teilen….es ist eine Hass-Liebe!

Startschuss

Dann war es endlich soweit, der Startschuss fiel und wir konnten loslegen. Der Verlauf der Strecke führte über einen Acker direkt in den Wald, wo auch schon das erste Hindernis auf uns wartete. Mit niedrigster Gangart ging es unter Stacheldraht hindurch, ein nicht endender Berg auf und ab folgte. Schlammgruben, Sackhüpfen – klingt nach Spaß, war es aber nicht. Nach ca. 200m im Wettkampftempo hüpfen brennen da die Beine. Mit Autoreifen „bewaffnet“ ging es auf einer Motocrossstrecke zusätzlich auch noch über Holzwände. Richtige Laufpassagen gab es an diesem Tag zu keiner Zeit – gefühlt musste man alle 100m irgendwo drüber, drunter oder durch.

Wasser als Element

Das Baden durfte natürlich auch bei diesem Event nicht fehlen. So ging es bei km 7 in Richtung Fluss. Ab diesem Zeitpunkt war Wasser unser Element. Es ging tauchend unter Kanus hindurch, noch nicht ganz aus dem Wasser heraus ging es direkt zur nächsten Flussquerung und zu guter Letzt über eine Rutsche nochmals ins kalte Nass und schwimmend ans andere Ufer.

Der letzte und 8te km brach an, Hells Bells, Monkey Bars und Spider Trap und ein loderndes Feuer mussten bezwungen werden. Nun kam der „Endgegner“ dieses Tages, die Quaterpipe. Kurz durchatmen und im Vollsprint auf 4m Höhe. Geschafft!!! Für die 8km Starter unter uns war hier das ersehnte Ziel erreicht.

Die doppelte Dosis – die zweite Runde

Wir 3 durften uns, mit 8km in den Knochen, direkt auf die nächste Runde machen. Hier ist dann der Zeitpunkt, an dem man sich fragt: Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Aber genau nach dem Motto von Runterra „Never give up“ hieß es: Augen zu und durch. Die Qual fand für unser Team- androgon dann auch ein lohnendes Ende mit den hervorragenden Plätzen:

6. Stefan Brendel in 1:48:01

4. Christian Kreuzer in 1:42:26

3. Timo Schuster in 1:40:03

Sieger (m) über 16km mit einer Zeit von 1:37:51 wurde Dennis Euler – Sieger (m) über 16km mit einer Zeit von 2:01:59 wurde Laura Brosius.

Weitere Ergebnisse unter:

Ergebnisse 2016

Fazit:

Bergig, kräfteraubend, abwechslungsreich, kurzweilig und HINDERNISREICH. Dieses tolle Sportevent mausert sich langsam aber sicher zu einem extremen Extremlauf für OCR-Feinschmecker. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall wieder an den Start gehen – nicht zuletzt um unsere Platzierungen zu verteidigen! Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr, wenn es wieder heißt: Runterra „Never give up“! Noch so nebenbei, keiner der androgon-Jungs musste an diesem Tag Straf-Burpees machen. Yiiiieeeehhhhaaaa!!

Insgesamt war der RUNTERRA-RUN wieder ein super organisiertes OCR-Event, die Stimmung war klasse, das Wetter für uns ebenfalls, die Zuschauer anfeuernd und die Läufer, egal ob Spaßläufer oder Zeitläufer, alle super hilfsbereit! Unser Dank geht auch an Jutta und Frank Mützer und an das Plan:Orange Team für die Kooperation und wünschen weiter viel Erfolg bei den nächsten Ausgabe in 2017.

RUNTERRA ist übrigens ein Teil der neuen GERMAN-OBSTACLE-COURSE-RACE-SERIES: Diese Rennserie wurde ins Leben gerufen, um dem Extrem Hindernis- Lauf/Obstacle Course Races (OCR) auch in Deutschland künftig eine professionelle Plattform zu geben. Die GERMAN-OCR-SERIES setzt sich deutlich von anderen Ligen ab, um den Läufer- und Qualitätsanforderungen aber auch den Medien und der Sportart selbst gerechter zu werden. GERMAN-OCR-MASTERS

Bildquelle: androgon.com