Nach Olympia ist vor Olympia

Wie sich Sportler auf die Olympischen Spiele vorbereiten

Die Euphorie hat sich gelegt und die Welt hat sich wieder anderen Dingen zugewandt. Schon kurz nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ist der Alltag wieder eingekehrt. Viele werden wohl in den nächsten Jahren kaum mehr an Olympia denken, zumindest solange nicht, bis die Vorbereitungen auf die nächsten Spiele wieder zum Thema geworden sind.

Für die Sportler sieht es aber anders aus. Für viele von ihnen hat die Trainingszeit gerade erst wieder begonnen. Für sie gilt: Nach Olympia ist vor Olympia.

Und diese Zeit, die sie für das Training haben, ist kostbar. Was tun die weltbesten Sportler also alles, um sich auf die Goldmedaille im schwersten Sportwettkampf der Welt vorzubereiten?

Falls sie eine Niederlage bei den Spielen erlebt haben, müssen sie nun wieder von Neuem beginnen, wieder laufend große Turniere gewinnen, ein enttäuschtes heimisches Publikum auf ihre Seite ziehen, ihren Stand in den Wettquoten und Prognosen wieder verbessern und bei all dem Druck, der auf ihnen lastet, mental stark bleiben! Wie schaffen sie das?

Mentale Stärke

Die Antwort lautet: mentale Stärke und viel harte Arbeit. Vor allem in der amerikanischen Gesellschaft ist die Bedeutung der geistigen Verfassung in diesem Zusammenhang ein altbekanntes Thema. Hierzulande wird es nur langsam aufgegriffen, aber die weltbesten Sportler kommen daran nicht vorbei. Wer mental nicht stark ist, der ist dem enormen Druck, der auf den olympischen Sportlern im Wettkampf lastet, hilflos ausgesetzt. Mit Sportpsychologen werden Strategien entwickelt, um die Konzentration im entscheidenden Moment zu bewahren. Dazu gehören Meditationen und Entspannungsübungen, und auch, sich den Wettkampf in Gedanken immer und immer wieder vorzustellen und durchzugehen.

Hydration und Ernährung

Selbstverständlich spielt die Ernährung eine wichtige Rolle und jeder Sportler hat, je nach Sportart und persönlichen Vorlieben, seine eigenen Vorstellungen davon, wie der für ihn oder sie ideale Diätplan aussieht. Viele verzichten auf sehr fettes Fleisch und essen Fisch oder Hühnchenfleisch, um Protein aufzunehmen, und wählen Vollkornprodukte als Kohlenhydrate. Es ist bekanntlich wichtig, genug zu trinken, besonders wenn man sehr aktiv ist. Leistungssportler nehmen nicht nur eine große Menge an stillem Wasser zu sich, sondern müssen auch darauf achten, dass sie genug Elektrolyte bekommen, da der Körper diese durch starkes Schwitzen verlieren kann. Kurz gesagt, sie müssen über ihren Körper gut Bescheid wissen, um Hochleistungen erzielen zu können.

Sportliche Leistung

Es ist schwer, eine gemeinsame Methode zu finden, die alle Olympia-Sportler anwenden, um sich auf die Spiele vorzubereiten. Die Vorstellungen der Trainer und auch der Athleten unterscheiden sich stark von einander. Viele Leichtathleten trainieren mit Hilfe eines Intervalltrainings, bei dem sie kurze, anspruchsvolle Phasen mit Trainingspausen von ein paar Minuten verbinden. Dies soll den Körper nach jeder Pause erneut herausfordern, damit er sich nicht an das Training gewöhnt.

Ohne genug Schlaf geht gar nichts

Vielleicht sollte dieser Punkt eher an erster Stelle stehen, denn er ist enorm wichtig: Alle Athleten holen sich genug Schlaf. Genügend zu schlafen ist für einen normalen Sportler wesentlich und für einen Hochleistungssportler unverzichtbar. Bei einem wirklich harten Training benötigt ein solcher Sportler 8 bis 10 Stunden Schlaf, um beim Training sein volles Potenzial ausschöpfen zu können. Und man sollte vorsorgen, um so ungestört wie möglich schlafen zu können.

Fazit

Auch wenn viel Druck auf den Sportlern lastet, haben viele von ihnen enormen Spaß bei der Sache. Die Freude über das Erreichen von immer neuen Zielen, die Vorstellung auf den Sieg und der Nervenkitzel haben es ihnen angetan. Schließlich gibt es nicht viele Chancen auf einen Olympischen Sieg und ihnen allen geht während der Vorbereitungszeit der Gedanke im Kopf herum: Kann ich es schaffen? Sport bedeutet schließlich nicht nur Anstrengung, Sport kann auch großen Spaß machen!

Quelle/Bildquelle: www.ics-digital.com | https://pixabay.com/en/spot-runs-start-la-stadion-862274/