Slackline-Profi Alexander Schulz balanciert konzentriert auf einem schmalen Seil über der tosenden Nordsee, immer in der Gefahr von einer Windböe von seinem schmalen Weg geweht zu werden. Gespannt ist seine Slackline zwischen den einsamen Türmen der Maunsell Forts – verwitterte Zeugen des Zweiten Weltkriegs mitten im Meer. Es ist eine Szene aus dem Film „In Between Boundaries – Zwischen Grenzen schwebend“. Es sind faszinierende Bilder, traumhafte Landschaftsaufnahmen, spannende Action – aufgenommen in ultrahochauflösender (UHD) Qualität. Entstanden ist ein packender Film, der Zuschauer auf eine außergewöhnliche Reise voller Nervenkitzel und Adrenalin entführt.

Schauplatz des Spektakels sind die stillgelegten Verteidigungsplattformen Maunsell Forts, die vor der Küste Großbritanniens rund 25 Meter hoch einsam im Wasser vor sich hin rosten. Die Maunsell Forts wurden während des Zweiten Weltkrieges vom britischen Militär als Verteidigungstürme errichtet. Sie wurden 1945 stillgelegt und sind noch heute von einer ganz besonderen, bedrohlichen, magischen Atmosphäre umgeben. „Die Maunsell Forts ragen wie Skulpturen aus der Nordsee und erinnern an die apokalyptischen Welten von Waterworld oder Star Wars. Dieser geschichtsträchtige und faszinierende Ort eignet sich ideal für Aufnahmen in Ultra HD. Bei diesen Aufnahmen sind Zuschauern Spannungsmomente und Nervenkitzel garantiert“, sagt Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei der HD PLUS GmbH.

„In Between Boundaries – Zwischen Grenzen schwebend“ wird erstmals am 17. Oktober 2016, um 20:00 Uhr auf UHD1 by HD+ ausgestrahlt, wiederholt wird am 22. und 23. Oktober jeweils um 20:00 Uhr.

Um diese traumhaften Bilder auf die Leinwand zu bringen, nahmen die Slackliner einiges auf sich. Der Balanceakt über dem offenen Meer ist auch für die Profis eine große Herausforderung. „Obwohl ich im vergangenen Jahr mit 610 Metern die längste Slackline der Welt zwischen zwei Dünen in China gelaufen bin, unterscheiden sich die Maunsell Forts von allen bisherigen Abenteuerschauplätzen“, sagt Profisportler und Hauptdarsteller Alexander Schulz. „Slacklinen bei tosendem Nordseewind erfordert äußerste Konzentration und Präzision. Die Maunsell Forts waren eine ganz besondere Erfahrung, die ich nicht missen möchte.“

Das Team um Weltrekordler Alex Schulz war vom ersten Moment an tief beeindruckt von den geschichtsträchtigen Stahl- und Betontürmen, die als stumme Zeugen einer kriegerischen Epoche aus dem dunkelgrünen Meer ragen. „Wir wollten die Maunsell Forts um eine positive Facette bereichern“, sagt Clemens Augustin, einer der Slackliner von OneInchDreams. Früher waren die Maunsell Forts Schauplatz eines tödlichen Kräftemessens zwischen Kriegsgegnern. Unsere Mission war es von Anfang an, den friedlichen Zustand des Gleichgewichtes zu finden. Und das ist uns gelungen, denke ich.“

UHD1 kann wochentags bis 20 Uhr (am Wochenende bis 14 Uhr) unverschlüsselt, ab 20:00 Uhr nur mit Hilfe eines HD+ Moduls bzw. eines HD+ UHD Receivers empfangen werden. In ultrabrillanter Auflösung ist „In Between Boundaries“ über Satellit auf UHD1 by HD+ zu sehen. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder benötigen Sie ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver.

Empfangsparameter von UHD1:

Transponder: 1.035

Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)

Symbolrate: 22.000 Ms/s

Video: 2160 50p, HEVC Main 10

Datenrate: 25 Mbit/s

Über HD+

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD – neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ SenderPaket 22 der größten Privatsender in HD-Qualität. www.hd-plus.de

Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. http://www.hd-plus.de/uhd/