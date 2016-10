Extrem-Hindernisse für den guten Zweck

„Tobias und die Legionäre“

Team-androgon ist das vierte Mal mit von der Partie!

Der vierte LimesRun am 15. Oktober 2016 in Bad Gögging in Niederbayern steht im Zeichen des Helfens. Die Mitglieder der „Athletes for Charity“ und das „Team LimesRun“ engagieren sich für Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. Der Veranstalter PAS-TEAM Ltd. unterstützt die Aktionen der Läufer dadurch, dass er auf der Laufstrecke eine „Charity Corner“ für die Spendensammler einrichten lässt. Der Veranstalter und die Spendensammler hoffen auf zahlreiche engagierte Mittäter.

Am Wochenende ist es wieder soweit: die Legionäre gehen an den Start und erkämpfen sich die begehrte Finisher-Medaille. Der Kult-Lauf in Niederbayern hat sich in der Region als fester Bestandteil der Szene etabliert und lockt jedes Jahr die mutigsten und tapfersten Läufer an. Dabei geht es den Meisten um das Durchhalten, das Bekämpfen des inneren Schweinehundes und den Jubel im Zielbereich. Doch nicht alle laufen für sich und den eigenen Kampfgeist, manche laufen auch für andere. Für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen können. Die „Athletes for Charity“ engagieren sich seit Jahren für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und laufen für den guten Zweck. Unter dem Motto „Unstoppable together“ versuchen die begeisterten Extrem-Sportler andere für ihre Spendenziele zu motivieren und diese ebenfalls zu unterstützen.

In diesem Jahr wollen die A4C dem kleinen Tobias helfen. Tobias leidet an Neuronaler Ceroid-Lipofuszinose (NLC), die häufigste erbliche neurodegenerative, das heißt Hirnabbau-Erkrankung des Kindes- und Jugendalters. Es handelt sich dabei um ein Krankheitsbild, bei dem es zu geistigem Abbau, Erblindungen, Bewegungsstörungen und epileptischen Anfällen kommt. Da die Therapie recht kostenintensiv ist, haben sich die A4C zur Aufgabe gemacht, Ihn und seine Familie dabei finanziell zu unterstützen. Dabei werden die A4C vom „Team LimesRun“, mit Centurio Marc Utry unterstützt. In der sogenannten „Charity Corner“ in der Stadt werden Sie stehen, die Römer in ihren weißen Uniformen. Bewaffnet mit den Spendendosen für den kleinen Tobias. Jeder der helfen möchte, kann das hier tun.

Die Charity Corner besteht aus einer Ansammlung von Hindernissen mitten in Bad Gögging. Dabei müssen die Legionäre beispielsweise unter Kanus in der Abens durchtauchen, durch ein Reifen-Feld springen und eine Kletter-Brücke überqueren. Die zahlreichen Läufer können dabei natürlich bestaunt und angefeuert werden. Unter den Läufern befinden sich in diesem Jahr auch die ASICS Frontrunnerin Sandra Mastropietro, der ehemalige deutsche Cross-Laufmeister Sebastian Hallmann und der Personal-Trainer Alex Rossbach. Die Drei gehen zusammen an den Start und unterstützen die Spendenaktion für Tobias ebenfalls.

Die Anmeldefrist für den vierten LimesRun endete am 2. Oktober 2016. Nachmeldungen sind aber noch vor Ort und gegen Aufpreis möglich. Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.limesrun.de

Über den Veranstalter PAS-TEAM Ltd.:

Der Name PAS-TEAM leitet sich von den Begriffen POWER, ACTION und SURVIVAL ab. POWER steht für den Willen, die Kraft und die methodischen Fähigkeiten des Trainerteams, die Ausbildungsinhalte zu vermitteln. ACTION steht für die Inhalte der Trainings, die die Teilnehmer nicht nur an ihre Grenzen, sondern über diese hinaus führen. SURVIVAL steht für das Überleben in und mit der Natur und das Reduzieren der Ausrüstung auf das Wesentliche. Das Angebot des PAS-TEAM umfasst Sicherheitstrainings als Vorbereitung für den Aufenthalt in Krisengebieten, Outdoor Trainings für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie Team Trainings, die je nach Bedarf individuell zusammengestellt werden. Zudem veranstaltet das PAS-TEAM die Cross-Hindernis-Läufe BraveheartBattle, DragonheartBattle, LimesRun und CherokeeRun.

