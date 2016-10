ERSTKLASSIG GENIESSEN IN FREIER NATUR

Draussen kochen

Mit raffinierten Gerichten für die Outdoor-Küche bitten Petromax und Carsten Bothe mit dem Gourmet-Kochbuch „Draußen kochen“ zu Tisch. Ob deftige Fleischgerichte, leichte Sommer-Burger vom Grillrost oder Gebäck aus dem Feuertopf, das Kochbuch bietet 365 Tage Genuss und eignet sich prima als Weihnachtsgeschenk für die Vorfreude auf die kulinarische Freiluftsaison.

Kochen in freier Natur ist ein ganz besonderer Genuss. Vom ersten Funken über die lodernden Flammen bis zur roten Glut – draußen in der freien Natur über offenem Feuer zu kochen, übt eine ganz eigene Faszination aus. Besonders dann, wenn der kulinarische Freiluftzug eine gute Note Raffinesse besitzt, wie Outdoor-Cooking-Experte Petromax zusammen mit dem Journalisten und Weltenbummler Carsten Bothe im Kochbuch „Draußen kochen“ zeigen. Gewürzt mit einer Prise Ursprünglichkeit und abgerundet mit einem Hauch Abenteuerlust geht es dabei um mehr als die reine Nahrungszubereitung. So kommen Feinschmecker bei über 70 abwechslungsreichen Rezepten vom Bauernfrühstück über Krustenbraten und Gemüse auf der Grillschale bis zu Pfannenbrot, Kaiserschmarrn oder Grog auf ihre Kosten. Darin enthalten sind auch zahlreiche praxisorientierte Tipps und Wissenswertes im Umgang mit Gusseisen, Feuerstellen und Brennmaterial.

Gerade Kochequipment aus Gusseisen spielt eine zentrale Rolle, da es sich dank seiner besonderen Materialeigenschaften hervorragend für Zubereitungen über dem offenen Feuer eignet. So simpel wie genial erweist sich als Feuerstelle, Grill, Backofen und Umluftherd in Einem beispielsweise auch der Multifunktionsgrill Atago, der schnell zusammengeklappt auf jeden Gepäckträger oder in jeden Kofferraum passt.

Ob schmiedeeiserne Pfanne, Feuertopf, Atago, Perkolator oder Kastenform, „Draußen kochen“ bietet zum Verschenken oder selber nachkochen herrliche Leckereien und Anregungen, die der Outdoor-Küche das i-Tüpfelchen verleihen und natürlich auch auf der Terrasse oder im Garten für guten Geschmack sorgen.

Draußen kochen – Das Petromax Outdoor-Kochbuch

Autor: Carsten Bothe | HEEL Verlag GmbH 2016

UVP: 19,99 Euro | ISBN 978-3-95843-227-7

Das Unternehmen

Die Petromax Gruppe, die durch die Renaissance der weltbekannten Starklichtlampen neue Bekanntheit erlangt hat, vertreibt heute erfolgreich Produkte für Abenteurer, Weltenbummler und designverliebte Retrofans in deutscher Manufakturqualität. Von der bekannten HK500 und HK150 über Feuertöpfe, Perkolatoren, Grill-Equipment bis hin zu einer umfangreichen Produktpalette an qualitativ hochwertigem Garten- und Grillzubehör leistet das in Magdeburg ansässige Unternehmen weltweit seinen Beitrag, dem Outdoor-Vergnügen nach traditionellen Maximen besonderen Charme zu verleihen. Leidenschaft für das Produkt, Respekt vor der großen Tradition und die Begeisterung der Kunden bilden das Fundament für die Motivation und die Stärke von Petromax.

