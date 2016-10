Die LUMINOX CARBON SEAL 3800 im androgon-Härtetest

NORWEGIAN MILITARY TEAM FIELD COMPETITION 2016

Durchs rauhe und ursprüngliche Norwegen, kein GPS, kein Handy, keine Hilfsmittel, nur Karte und Kompass und der eigene Wille.

Die „Norwegian military team field competition“ ist ein infanteristischer Vielseitigkeits-Wettkampf, der es in sich hat: Start nachts, 21 Stationen auf ca. 21Km Marschstrecke, rauhes Norwegen pur – perfekte Testbedingungen für unsere Mannschaft und unsere Ausrüstung. Dieses Jahr organisierten die norwegischen Reserve Offiziere (NROF) den Wettkampf in dem kleinen Ort Mysen, der ca. eine Autostunde südlich von Oslo entfernt liegt.

Ausgangsort Mysen/Høytorp Fort

HISTORIE – HØYTORP FORT: Das Sperrfort „Høytorp Fort“ wurde zusammen mit dem „Trøgstad Fort“ und den Brückengalerien an Fossum und Langnes (1912-1917) installiert und gehört zu der sogenannten Glommalinie. Die Anlagen bildeten die Haupt-Festungsanlagen des Fossumgebiets, Norwegens größte Binnenfestung dieser Art. Das Høytorp Fort war mit seinen vier weitreichenden Kanonen in Panzertürmen, vier Festungshaubitzen, acht Feldkanonen, einem Antiluftgeschütz, Mitrailleusen und Lichtwerfern bestückt sowie von Stacheldrahtzäunen umgeben. Die Hauptanlage wurde in den Felsen gesprengt und u.a. mit Mannschaftszimmern, Küche, Magazinen und Kommandozentralen ausgestattet sowie mit Ausrichtung nach Schweden erbaut. Nicht schon immer waren die Skandinavier eine geschlossene Gemeinschaft.

Die volle Kriegsbemannung war zu dieser Zeit etwa 800 Mann. Unter der Festungsanlage gibt es insgesamt 1100m unterirdische zusammenhängende Gänge, die die strategischen Punkte des Høytorp Fort miteinander verbinden. Bis zum Ausbruch des zweiten Weltkriegs war das Høytorp Fort operativ tätig. Am 13. und 14.April 1940 kämpfte das Fort dann aber 24 Stunden gegen deutsche Soldaten. Nach dem Krieg wurde das Gebiet als Übungsplatz benutzt, danach -bis zum Jahre 1994- als Hauptquartier für das Transportregiment, bis es 2001 unter Denkmalschutz gestellt und zwei Jahre später an die Gemeinde Eidsberg übertragen wurde. Auf dem Gelände stehen heute noch 40 Gebäude, die primär im Jahre 1940 von deutschen Soldaten errichtet wurden. In einem der roten Holz Gebäude befand sich auch unsere Unterkunft. Die meisten Norweger übernachteten allerdings in Zelten, die mit einer Benzin-Heizanlage (extern) ausgestattet waren. Weiteres: http://www.forthoytorp.com/historikk

















Waffeneinweisung

Am späten Abend, noch vor dem eigentlichen Beginn der „Norwegian military team field competition“, erfolgte für alle Gruppen die Einweisung in die Waffen. Die Norweger stellten für den Wettkampf das gute alte G3 von H&K zur Verfügung, das bis in die Mitte der Neunziger Jahre noch das Gewehr der Deutschen Bundeswehr war und mit dem wir im Deutschen Sportkader „Militärischer Fünfkampf“ in Hammelburg noch heute trainieren. Wer das G3 beherrscht, kann auch mit jeder anderen Waffe schießen.

Zudem in die Kurzwaffe „Glock 17“. Hier sollte eigentlich nichts schiefgehen können, denn auch die österreichische Glock 17 ist eine sehr moderne und leicht handzuhabende Dienstwaffe.

Am Mann auch die LUMINOX 3813, eine revolutionäre neue Uhr aus der Luminox 3800 Carbon SEAL Serie. Diese wird von Insidern auch Superseal genannt und ist nicht mehr und nicht weniger als der „Game-Changer“ am Handgelenk – eine perfekte Uhr für Spezial-Einsätze und echte Outdoor-Abenteurer.

Auftrag

Unter Feindlage 21 Stationen (CP) auf einer Marschstrecke von ca. 21Km anzulaufen. Gefechtsfeldmäßiges Vorgehen an und zwischen den einzelnen Stationen. Der Zeitfaktor wird nur an den Stationen bewertet. Abmarsch der eigenen Kommando Gruppe 0400 Uhr.

Mannstärke: 1 Führer, 3 Soldaten

ZIEL des ca. 21Km langen Orientierungsmarsches

Das Trøgstad Fort – Hier wurden auch im Jahre 1959 amerikanische Nike Hercules (auch SAM-A-25 und später MIM-14) aufgestellt. (s. a Bild) Die Nike Hercules war eine Langstrecken-Flugabwehrrakete aus der Zeit des Kalten Krieges aus US-amerikanischer Produktion und für nukleare Sprengköpfe konzipiert. Das System war vorgesehen für die Bekämpfung von Flugzielen in großen Höhen, insbesondere zur Abwehr strategischer Bomber der Sowjetarmee. Die ersten Systeme wurden 1958 an die US Army ausgeliefert. Insgesamt wurden 25.500 Lenkflugkörper produziert. Für drei Jahrzehnte stellte die Nike Hercules das Rückgrat der NATO-Luftverteidigung dar. Ab etwa 1960 wurden Nike Hercules in großer Zahl an die Streitkräfte verbündeter Staaten ausgeliefert, darunter die Luftwaffe der deutschen Bundeswehr. Weiteres unter: https://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B8gstad_fort



Ausrüstung

Es gab bei diesem Wettkampf keine Vorgabe, welche Ausrüstungsgegenstände mitgeführt werden müssen. Andere Wettkämpfe, wie der „Lombardia Raid“ in Italien oder der „Blue Nail“ in Dänemark, machen hier klare Vorgaben.

Die einzige Information, die uns mitgegeben wurde, war, dass wir für min. ca. 18h Wasser und Verpflegung mitführen sollten.

Nach dem Briefing unseres Gruppenführers war zudem bekannt, wo es in etwa hingehen würde. Das Kartenmaterial, welches wir bekamen, hatte nur einen Maßstab von 1:25.000 – dieses würde gerade in der Nacht viel Spielraum für Orientierungs-Unschärfe bilden.

Auffanglinie und Ziel sollte, wie schon beschrieben, ein zweites markantes Fort sein, das Trøgstad Fort. Zudem konnte man auf der Karte einige Gewässer erkennen. Wir rechneten mit dem Klassiker – einer Gewässerdurchquerung.

Jeder von uns packte seinen Rucksack und wählte das geeignete Stiefelwerk aus. Hatte ich mir doch gerade Anfang dieser Woche bei einem „Navy Seal Training“ in Italien einen schweren Muskelfaserriss mit Sehnenplatten-Anriss zugezogen. Donnerstag dieser Woche war ich dann noch in einer Schnellheilungstherapie in Mannheim, bei -110Grad in der Kältekammer gewesen. Zwar keine idealen Voraussetzungen für einen Infanterie Wettkampf– aber nur die Harten kommen in den Garten…

Ich entschied mich deshalb für ein neues Paar Haix Boots, das Modell „Skout“ ein super neuer Stiefel mit einer neuen innovativen Leder/Synthetik Kombination – deshalb besonders leicht aber trotzdem stabil und Waden unterstützend – sonst hätte ich in diesem Zustand den Wettkampf nicht bestreiten können.

Carbon SEAL

Zudem am Mann die neue Luminox Militäruhr der Luminox 3800 Serie. Die Luminox „3813“, ein neues Modell von 2016, welches sich mit dem olivfarbenen Ziffernblatt ideal meiner Fünffarb-Flecktarn Uniform und der waldigen norwegischen Umgebung anpasste. Das schwarzmatte Gehäuse und Armband absorbiert ideal das Licht und reflektiert nicht. Die Uhr ist extrem widerstandsfähig und bis 300 Meter wasserdicht.

Mit der Carbon SEAL 3800 führt Luminox ein revolutionäres Material im Bereich der Uhrengehäuse ein und setzt abermals Maßstäbe am Markt. Der neuartige Verbundstoff mit 40 Prozent Carbon-Anteil verkörpert sensationelle Eigenschaften und revolutioniert in unvergleichbarer Weise die Gehäuseentwicklung. Die Luminox Carbon SEAL 3813 ist für diese Art von Militärischem Vielseitigkeits-Wettkampf der ideale Begleiter.

Packen von Material

Nach dem kurzen militärischen Briefing und dem Packen von Material und Gerät konnten wir noch ein paar Stunden ruhen, bis es endlich losging.

Unsere Startzeit wurde mit 0400 von der norwegischen Wettkampfleitung angesetzt.

0345 AM START-ZELT

Wir hatten noch genau 15 Minuten. Die Startzeiten waren zeitversetzt – alle Teams starteten zu einer anderen Uhrzeit, um gerade in der Nacht die Stationen (CP) nicht zu überlaufen und so Rückstaus für das abgestellte norwegische Personal zu vermeiden.

MÄNNERROMANTIK

Ein letzter gemeinsamer schwarzer Kaffee in dem mit Bollerofen beheizten Mannschafts-Zelt; dann ging es los.

Kurze Einweisung und Belehrung vor dem Wettkampf, Übergabe von Aufgabe und Kartenmaterial folgte.

START

Wir befanden uns immer noch im Høytorp Fort. Die ersten Stationen sollten auch hier auf diesem einzigartigen Areal mit der großen Festungsanlage und ihren dominanten, neu in oliv gestrichenen Geschütztürmen angelaufen werden.

Schon ging es den ersten Berg hinauf. Meine Luminox 3813 leuchtete im Dunkeln und somit einen kleinen Bereich des dunklen Pfades aus (alle Luminox Carbon SEAL Modelle sind mit dem einzigartigen und energieunabhängigen LLT-Beleuchtungssystem ausgestattet). Es war stockdunkel und wir mussten uns durchs Gestrüpp schlagen, bis wir den ersten CP1 vor uns hatten.

Impressionen des Wettkampfs

CP1 HANDGRANATE

Ein Bunker musste liegend oder knieend mit Handgranaten bekämpft werden. Sobald wir das Bunkerfenster trafen und die Handgranate (Üb) einschlug, bekamen wir die nächste Koordinate, zu der wir orientieren mussten.

CP2 DEFUSING ARTILLERY

Es ging in die alten Bunkeranlagen hinein. Hier erwartete uns die nächste Aufgabe. Ein norwegischer Soldat gab uns eine Lageskizze mit einer groben Anordnung der unterirdischen Wege.

Auftrag war jetzt, den Bunker im Eil-Marsch zu durchlaufen und an einigen strategischen Stellen Sprengstoff zu platzieren, um die Anlage bestmöglich zu sprengen.

Danach ging es raus aus den Katakomben, über einen Teil der Festungsanlage hinweg und in den nächsten Bunkerstollen hinein. Die Gänge wirkten fast unheimlich, wie sie mit ihren alten historischen Lampen ausgestrahlt waren. Überall um uns herum Salz-Ausblühungen am alten Beton und historisches Militär-Gerät, welches hinter verrosteten großen Türen lagerte.

CP3 ARTILLERY HANDLING

Am CP3 erwarteten uns schon einige Kameraden anderer Teams; es ergab sich eine Zwangspause. Anscheinend war die Aufgabe an diesem CP etwas komplexer und zeitintensiver. Aufgabe: Das Ausrichteten und Anvisieren einer Kanone auf Zeit. Wir mussten im Team agieren und die alte Kanone ausrichten und dann abfeuern. Alle Faktoren wurden mit Punkten bewertet.

CP4 NIL

Orientieren zu einem weiteren Punkt im Høytorp Fort – am Posten sollten wir die nächste Koordinate bekommen. Wie verließen das Fort – es ging rasch weiter in Richtung einer Autobahn-Unterführung zum CP5.

CP5 AMMO

Eine Station, an welcher Geschoß- und Munition-Erkennung abgefragt wurden. Die Stimmung war beeindruckend – Bodennebel erhob sich über dem Acker und bettete uns ein. Alles in diesem einmaligem Stimmungsbild wurde von den aufgehenden Sonnenstrahlen durchbohrt.

CP6 Mortar

Transport und Ausrichtung eines Mörsergeschützes.

CP7 SPEED RUN

ca. 2.5 km Eilmarsch auf Zeit

CP9 MEDICAL ATTENTION

CP10 WATERCROSSING

Gewässerdurchquerung mit Zeltbahnpaket.

Was gibt es Schöneres, als nackt in einen unbekannten See zu steigen. Der Veranstalter stellte extra Plastiksäcke zur Verfügung, um das INNENLEBEN der Rücksäcke gegen Wasser zu schützen. Wir waren vorbereit und mussten auf die Hilfestellung nicht zurückgreifen. Natürlich tat meiner Lum das kalte Wasser kein Leid an. Wir erreichten unbeschadet das andere Ufer des Sees.

Mit einer Wasserdichtigkeit von unglaublichen 300 Metern ist die neue Carbon SEAL Serie auch geeignet für Missionen unter Wasser. In dieser Tiefe muss die Uhr einen enormen Druck von 30 ATM aushalten – an Land ist der menschliche Körper lediglich einem Druck von 1 ATM ausgesetzt. Ist eine Uhr für diesen Druck nicht konstruiert, so wird sie zerdrückt wie eine Getränkedose. Aus diesem Grund schützen extra dickes Saphirglas und ein Gehäuseboden aus Edelstahl das Schweizer Uhrwerk. Dank der Carbon-Konstruktion ist die Uhr trotz Robustheit äußerst leicht und bequem zu tragen.

Weitere Stationen folgten: ( siehe auch Bilder)

CP11 PISTOL SHOOTING

CP12 INTELLIGENCE INFORMATION

CP13 TARGETING

CP14 DISTANCE ESTIMATION

CP15 KNOWLEDGE

CP16 RIFLE SHOOTING

CP17 TACTICAL ADVANCE

CP18 FILLING MAGAZINE

CP19 MILITARY TASKS

CP20 RECONOANSE

CP21 PICK UP

CP22 INTELLIGENCE REPORT

Fazit

Die NORWEGIAN MILITARY TEAM FIELD COMPETITION 2016 war für uns eine neue Herausforderung. Nach verschiedenen Militärischen Wettkämpfen in Dänemark (Blue Nail), den Niederlanden (TMPT), Italien (Lombardia Raid), Spanien CIOR-WM und vielen mehr, mussten wir uns erst einmal an das norwegische Regelwerk gewöhnen. Gerade die Schieß-Disziplinen wurden anders als auf vergleichbaren Militär-Wettkämpfen bewertet. Aber es war wieder einmal eine schöne Erfahrung mehr und ein positiver Beitrag zur Völkerverständigung. Die NORWEGIAN MILITARY TEAM FIELD COMPETITION war sehr professionell in Organisation und Ablauf ausgerichtet worden. Auch trotz rigoroser staatlicher Höchstbesteuerung von Alkohol in Norwegen, wurde ein gelungener Kameradschaftsabend zum Abschluss des Wettkampfes unter freiem Himmel am Lagerfeuer ausgerichtet.

Wir finishten den Wettkampf als bestes nicht-norwegisches Team mit dem achten Platz. Nächstes Jahr wird die „Norwegian military team field competition“ in der Nähe von „Trondheim“ stattfinden – wir werden dann neu angreifen und eine Top-Drei Platzierung anstreben.

Weitere Informationen unter: http://www.nrof.no/

Luminox Carbon SEAL 3813

Auch meine Luminox 3800 machte einen super Job. Der Zeitfaktor spielte beim Orientieren und an den einzelnen Stationen immer eine sehr wichtige Rolle. Der Blick auf die Uhr geschah im 10 Minuten Takt. Aber auch das innovative Carbon-Gehäuse der Superseal setzt neue Maßstäbe. Gerade wenn man mit schwerem Rucksack und Ausrüstung über Stunden unterwegs ist, ist eine markante aber leichte Uhr von großem Vorteil. Mit dem Ziel, Uhren mit hochwertigen Materialien für extreme Bedingungen und höchste Ansprüche herzustellen, ist Luminox stets bestrebt, die Leistungsfähigkeit seiner Uhren mittels neuer Materialien kontinuierlich zu optimieren. Dank des Einsatzes von Carbon-Nanoröhren («Carbon Nanotubes») revolutioniert Luminox jetzt die Gehäuseherstellung und schafft eine optisch ansprechende und gleichzeitig unglaublich leichte sowie langlebige Uhr.

Zudem führt der neue Zusatz zu einem leichteren, steiferen und langlebigeren Gehäuse, welches Erschütterungen besser absorbiert. Auch wird das optimierte Gehäuse weder in warmen Umgebungen heiß, noch in kühlen Umgebungen kalt. Neben ihrer Robustheit macht die anthrazitfarbene Optik die Modelle darüber hinaus auch zu echten «Eye-Catchern».

(rz)

Die Spezifikationen der Luminox Carbon SEAL 3800 Serie im Überblick:

Essential Gear – Präzision, Zuverlässigkeit und Leistung!

Die neue Luminox Carbon SEAL ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: in den Zifferblattfarben Anthrazit (3801) und Olivgrün (3813) jeweils mit einem schwarzen Kautschuk-Armband sowie in einer auf 500 Stück limitierten Edition (3802) mit einzigartigem Zifferblatt aus Hochglanz-Carbonfaserverstärktem Kunststoff sowie einem Carbon-Polymer-Armband. Alle Carbon SEAL Modelle sind mit dem einzigartigen und energieunabhängigen LLT-Beleuchtungssystem ausgestattet. Dank diesem leuchten die Uhren kontinuierlich, ohne einen Knopfdruck – und das bis zu 25 Jahre lang.

Features

Gehäuse Nanotube / Polymer-Verbundwerkstoff

Datumsanzeige

Wasserdichtigkeit bis 300 Meter / 30 ATM / 30 Bar

Nachtablesbarkeit bis zu 25 Jahre

Durchmesser 46 mm, 40 Prozent Carbon-Nanotube/ Polymer-Verbundwerkstoff, geschraubte Krone, verschraubter Gehäuseboden aus Edelstahl Entspiegeltes extra-dickes Saphirglas

In eine Richtung drehbare Lünette, 40 Prozent Carbon-Nanotube / Polymer- Verbundwerkstoff

Armbänder: Schwarzes Kautschuk-Armband (3801, 3813) Carbon-Nanotube / Polymer-Verbundwerkstoff- Armband (3802)

Swiss Made

UVP des Herstellers für Modelle 3801, 3813: 679 Euro

Bei der 3802 handelt es sich um eine auf 500 Stück weltweit limitierte Version, die Besonderheit besteht darin, dass auch das Armband aus dem extrem leichten und extrem resistenten Carbon-Verbundwerkstoff besteht. UVP: 795 Euro (limitierte Auflage 500 Stk)

Weitere Informationen zur neuen LUMINOX CARBON SEAL 3800 SERIE

Über Luminox: Robustheit, Leistungsstärke und Präzision machen die in der Schweiz hergestell- ten Luminox Uhren bis heute zum idealen Partner für Leistungssportler, Outdoor- Fans, Abenteurer sowie klassische Uhren-Liebhaber. Die US-amerikanische Marke wurde 1989 von Barry Cohen gegründet und setzt durch die revolutionäre Luminox Light Technology (LLT) bis heute Maßstäbe am Markt. Die Technologie basiert auf winzigen Gasleuchten, die sich in Kapseln aus Borosilikatglas befinden, und ohne externe Energiequelle rund 25 Jahre leuchten.

Weiteres zur NORWEGIAN MILITARY TEAM FIELD COMPETITION 2016

AUSRÜSTUNG:

Folgende Ausrüstung wurde benötigt:

Rucksack Ersatzsocken, wasserdicht Nässeschutzhose Nässeschutzjacke T-Shirt Langarm Handschuhe Kälteschutzjacke Dschungelhut Rucksack Verbandspäckchen klein Dreiecktuch Taschenmesser Taschenleuchte (Weiß- und Rotlicht) Plastiktüte um Rucksack zu verpacken Plastiktüte für nasse Bekleidung Gehörschutz Schutzbrille Kleines Handtuch Abspannschnur, 4m Notfalldecke Kartenhülle Schutzhülle für Laufzettel Schutzhülle für Auftragszettel Kugelschreiber blau, Bleistift Meldeblock Feldflasche Esbitkocher Verpflegung für 18 Std Schlafsack

Zusätzliches Material und Gerät: Kompass Doppelfernrohr Uhr – Luminox Carbon SEAL 3800 (3813) Befehl / Genehmigung / Zuziehungen

