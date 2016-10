GIRLS & LEGENDARY US-CARS 2017

GIRLS & LEGENDARY US-CARS | Wochenkalender 2017

Der kultige Wochenkalender mit 52 Kalenderblättern „Girls & legendary US-Cars“ von Carlos Kella erscheint bereits zum neunten Mal in Folge. Dieses Jahr auf 2.017 Stück limitiert und auf dem Titelblatt nummeriert. Zahlreiche Models aus der Pin-up, Burlesque- und Tattoo-Szene verschönern den Anblick auf die historischen Gefährte.

Die Fahrzeuge:

Buick Electra 225 Limited 1967 / Buick Roadmaster 75, 1958 / Buick Super, 1958 / Buick Century, 1955 / Cadillac Coupe DeVille, 1960 / Cadillac Eldorado Convertible, 1972 / Chevrolet Bel Air, 1956 / Chevrolet Bel Air, 1958 / Chevrolet Bel Air, 1959 / Chevrolet C-20 1966 / Chevrolet Camaro RS, 1967 / Chevrolet Chevelle, 1968 / Chevrolet Impala Wagon, 1960 / Chevrolet Special Deluxe,1940 / Chrysler New Yorker, 1962 / Chrysler Town & Country, 1967 / Dodge Challenger 340 RT, 1971 / Dodge Charger, 1968 / Ford F-100 1965 / Ford Highboy Roadster, 1932 / Ford Model A, 1929 / Lincoln Premiere, 1957 / Mercury Cougar, 1969 / Plymouth Barracuda Convertible, 1970 / Studebaker Avanti, 1963 / Studebaker Champion, 1950

Die Models:

Anna Kuczora vom Street Magazine, Betti Fee, Blair Storm, Giddy Heights, Jacky Ripper, Julia Barrakuda, Maria, Missy Queen, Paula Walks, Sally, Rina Bambina, Scarlett Martini, Sue Cheri, Svetlana Zombierella Nagaeva (Messer Chups) und auf dem Cover Zoe Scarlett aus der Schweiz.

Der Fotograf:

Carlos Kella lebt und arbeitet in Hamburg. Nach Schule und Studium ist er seit über 20 Jahren in den Bereichen Art Buying, Beratung und Produktion als Kommunikationswirt in der Werbebranche tätig. Schon während dieser Zeit spielte die Fotografie für Kella eine große Rolle. 2007 wurde aus der Leidenschaft Berufung, im selben Jahr folgte die Herausgabe eines ersten Bildbandes. Es schlossen sich weitere Publikationen und Ausstellungen an.

Seine künstlerischen Arbeiten werden von amerikanischen Fahrzeugen der 40er, 50er, 60er und 70er Jahren dominiert, die er in seinen Werken mit Frauen in besonderen Dessous kombiniert. Das resultiert aus der Liebe des Künstlers zu extravaganten US-Cars und zur starken, unabhängigen Frau, die ihre Weiblichkeit genießt und mit einem Augenzwinkern inszeniert. Das Ergebnis lässt die zusammengestellten Teile eines Ensembles zu einem Bild mit einer Geschichte verschmelzen, in der die „Objekte“ in den Hintergrund treten, die Gesamtkomposition, Bildaufteilung, Fläche, Farbe und das harmonierende Miteinander die Blicke des Betrachters binden.

Eine Auswahl dieser Sammlung wird seit 2009 in Kalendern veröffentlicht, die in den Medien ebenso für Aufsehen sorgen wie in der Oldtimer-Szene für Begeisterung (Girls & legendary US-Cars).

Der Kalender

Limitiert/Nummeriert/Auflage: 2.017 Stück:

ISBN: 978-3-943740-172 | Limitiert auf 2.017 Stück, nummeriert!

Fotografie: Carlos Kella | Verlag: SWAY Books, Hamburg

Format: 42 x 30,7 cm | Umfang: 56 Blatt, davon 52 Kalenderblätter | Bindung: Wire-O-Bindung in schwarz

Preis: EUR 39,90 (inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten)

Liebe Freunde des guten Geschmacks,

nun erscheint der Kalender „Girls & legendary US-Cars“ bereits zum neunten Mal in Folge. Da kann man langsam schon von einer echten Institution sprechen. Somit werden wir für das Jahr 2018 mit der 10. Jubiläumsausgabe am Start sein. Das hat natürlich nur deshalb so gut funktioniert, weil wir eine so feine und treue Kundschaft haben, die uns jedes Jahr wieder motiviert, mit neuem Schwung und frischen Ideen an den Start zu gehen. Die Tatsache, dass sich weiterhin aus dem gesamten Bundesgebiet Fahrzeugbesitzer mit ihren Fahrzeugen aus der stetig wachsenden US-Car-Gemeinde melden und ihre Schätze zur Verfügung stellen, tut ihr Übriges. Durch die stetigen Bewerbungen von Models aus der nationalen und internationalen Pin-up-, Tattoo- und Burlesque-Szene und das wachsende Netzwerk an Ausstattern bieten sich immer neue kreative Inszenierungsmöglichkeiten. So konnten wir für dieses Jahr Zoe Scarlett (Pin-up-Model, Burlesque-Performer und Moderatorin) aus der Schweiz für das Cover-Shooting gewinnen. Für den vorliegenden Kalender konnten wir weiterhin exklusive Shooting-Locations in unserer Heimatstadt Hamburg entdecken, waren aber auch u. a. noch einmal im schönen Innsbruck in Österreich und bei unseren lieben Freunden aus Heilbad Heiligenstadt auf Fotoshooting-Tour. In der folgenden 2018er Jubiläumsausgabe werden wird es in dieser Hinsicht noch die eine oder andere besondere Überraschung geben …



Dieses Jahr haben wir weiter unter Beweis gestellt, dass „Print“ lebt. So haben wir den im vergangenen Jahr erschienenen Bildband „US-Cars – Legenden mit Geschichte“ in einer Kooperation mit unserem Partner Raw & Dapper in einer englischsprachigen Version mit dem Titel „US-Cars – Legends and Stories“ auf den Markt gebracht. Als weiteres Highlight wurde das Print- und Onlinemagazin „SWAY Mag“ geboren, in dem wir einen Einblick hinter die Kulissen unserer Produktionen gewähren und unser Netzwerk aus den Bereichen Menschen, Autos, Modern Pin-up, Lebensart, Fotokunst und Mode vorstellen. Dazu haben wir das Merchandise-Programm mit echt coolen Produkten bereichert: So haben wir neben Klassikern wie einem Retro-Becher aus Emaille noch einen Carlos-Kaffee und einen Carlos-Gin kreiert. Die interessanten Hintergrund-Stories, wie es dazu kam, sind im Magazin zu finden. Es bleibt also alles spannend …



Wir hoffen, dass wir für 2017 wieder eine äußerst interessante Zusammenstellung von Girls & US-Cars gefunden haben, und wünschen auch in diesem Jahr viel Spaß beim 52-fachen Umblättern.



Bleibt uns weiterhin treu und empfehlt uns gerne weiter.



Herzliche Grüße aus Hamburg

Carlos Kella und das Team von SWAY Books

DER VERLAG SWAY BOOKS – WITH HEAD, HEART & HEELS

SWAY Books ist ein im Oberhafenquartier ansässiger Verlag mit den Schwerpunkten der Fotokunst aus den Bereichen der Motor- Kultur-, Fashion- Burlesque- und Erotikfotografie, die dem Modern Pin-Up zuzuordnen ist. Das ständig wachsende Sortiment reicht von Wandkalendern über Fotobände bis hin zu Postkartenbüchern und Magazinen. Wir publizieren die Arbeiten des Hamburger Fotografen Carlos Kella. Darüber hinaus bieten wir in unserem Webshop hochwertige und exklusive Fotokunst und thematisch passende Accessoires aus dem Non Book Bereich an. Dazu wurde das Merchandise-Programm um exklusive Produkten bereichert: So haben wir neben Klassikern wie einem Retro-Becher aus Emaille unter dem Slogan „The Taste of Carlos Kella“ gemeinsam mit Hamburger Produzenten noch einen Carlos-Kaffee und einen Carlos-Gin kreiert. SWAY Books UG (haftungsbeschränkt) | Web: www.sway-books.de |

