Es geht schon wieder los…..

Weihnachtszeit – Geschenkezeit

Sie ist wieder da, die Zeit des Jahres, wo jeder Mann ein paar einzigartige Geschenke für die Frauen in seinem Leben braucht. Sei es die Ehefrau, die Freundin, die Tochter, Mutter, Schwester, oder die nette Kollegin im Büro – es bedarf ein wenig oder eher viel Inspiration, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Und da ist es dann auch wieder, das große Kopfkratzen, denn die meisten von uns haben eigentlich recht wenig Plan, was wir den Herzensdamen schenken sollen. Bevor die Panik einsetzt, haben wir hier ein paar Tipps zusammengestellt, die garantiert das Herz der meisten weiblichen Wesen erobern werden. Immer im Auge behaltend, dass das Budget ja auch für alle reichen muss, sind diese auch für den eher kleinen Geldbeutel zugeschnitten.

Das Beauty Box Set

Dieses Geschenk kommt bei fast allen der vorgenannten Wesen an. Und, um ganz ehrlich zu sein, wir freuen uns auch, wenn sie nicht stundenlang nach dem ganzen Zubehör suchen muss, so kommen wir viel schneller ins Restaurant oder überhaupt erst mal raus aus dem Haus. Und auch Mama freut sich darüber, wird sie zum Empfänger dieser schicken Box erkoren. Um politisch korrekt zu bleiben, sollte man dieses Geschenk nicht für die nette Kollegin aussuchen, es sei denn, man ist ganz sicher, dass sie das Geschenk würdigen wird. Davon sollte man im Kollegenkreis aber nicht ausgehen.

Schmuck für die Schöne

Was für die Herzensdame immer gehen dürfte, ist ein schönes Schmuckstück. Es wird ihr auch nichts ausmachen, wenn man hinter ihrem Rücken die Schmuckkiste durchstöbert, um herauszufinden, was sie schon hat, und was sie vielleicht gerne haben möchte. Und einkaufen kann man das Stück online, z.B. bei 77 Diamonds, was so viel bequemer und zeitsparender ist.

Für die Leseratte in unserem Leben

Falls sie ihn nicht schon hat, dann ist ein Kindle ein super Geschenk, das die Augen zum Glänzen bringt. Gleichzeitig läuft man Gefahr, dass sie sich für den Rest der Weihnachtstage in eine stille Ecke verdrückt, um ganz in Ruhe die Online-Bibliothek durchzustöbern. Aber das muss nicht notwendigerweise schlecht sein, so kann man sich selbst in Ruhe der festlichen Stille widmen oder vielleicht selber ausgiebig Zeit mit dem Geschenk verbringen, was die Dame für den Mann an ihrer Seite ausgesucht hat. Aber nur, wenn sie bei der Auswahl auch das Richtige getroffen hat, denn nicht nur Frauen sind wählerisch. Der Kindle Fire HDX bringt als Geschenk garantierten Erfolg. Mit sofortigem Zugriff auf die Bücher, auf Filme, E-Mail und noch vieles weitere ist er ein echtes Allround-Talent.

Die erste Frau im Leben bleibt immer noch Mutti

Mutti ist die Beste, oder? Ob ja, oder nein, in jedem Fall macht es sich gut, ein sorgfältig ausgewähltes Geschenk für Muttern unter den Baum zu legen. Eines, das zeigt, dass man sich um ihr Wohlbefinden Gedanken macht, und das sich besser unterm Christbaum macht als eine neue Küchenmaschine. Man muss nicht erst ein bestimmtes Alter erreicht haben, um eine Fußmassage zu genießen. Man kann seine Füße in fast jedem Lebensalter verwöhnen lassen. Doch je älter man wird, umso mehr lernt man es vielleicht schätzen. Der Shiatsu Foot Massager wird garantiert Vergnügen bereiten, man kann nur hoffen, dass sie ihn nicht gleich einsteckt und ausprobieren will. Zumindest nicht vor dem Weihnachtsessen. Dieses luxuriöse Gerät, welches die Füße wärmt und gleichzeitig massiert, bekommt man unter anderem bei Newgen Medicals über Amazon. Nie mehr kalte Füße beim Fernsehabend.

Brainfood für die liebe Kollegin

Wie gesagt, die Beauty Box für die Kollegin ist nicht so wirklich angebracht. Es sei denn, sie ist mehr als eine Kollegin, doch dann fällt sie ja eh schon wieder in eine andere Kategorie. Doch die freundliche Kollegin, die immer so hilfsbereit ist, wird vielleicht einen Sudoku-Würfel zu schätzen wissen, oder einen elektronischen Time Planner für den Schreibtisch. Man kann sie ja ein bisschen ausfragen, um die heimlichen Leidenschaften herauszufinden. Fragen kostet nichts und spart obendrein Zeit.

Bildquelle: Pixabay Snufkin