Limes Run 4.0

Cursus certamen legionariorum… zum Angriff, Legionäre!

24+ Kilometer, 30+ Stationen auf den Spuren der römischen Legionäre!

In wunderschöner Landschaft müssen kampfbereit den Elementen getrotzt und die Herausforderung LimesRun angebommen werden. Die Strecke und die vor allem natürlichen Hindernisse, darunter viele Schwimmstrecken, sowie die zusätzlichen künstlich errichteten Hindernisse fordern Mut, Tapferkeit, Durchhaltevermögen, Kraft, Ausdauer und Kameradschaft!

androgon war in diesem Jahr auch wieder mit von der Partie!

Vor dem Start

Nach intensiven Wochen der Vorbereitung ist der Tag endlich gekommen. Im Morgengrauen haben wir uns auf den Weg nach Bad Gögging gemacht, mit dem Ziel am heutigen Tag das Maximale aus uns herauszuholen. Dort angekommen holten wir zuerst unsere Startunterlagen, um uns im Anschluss einen ersten Eindruck von der Strecke zu verschaffen. Der Start war in diesem Jahr hinter dem Hotel, direkt am Kursee. Wir ahnten hier unterschwellig schon nichts Gutes.

Nach dem Warmlaufen begaben wir uns zur Startaufstellung warteten sehnlichst auf den Startschuss. Und endlich…. durch das Gelöbnis des Masterchiefs wussten wir, dass es gleich losgehen würde. Mit dem Ertönen des Startschusses gaben wir Gas geben und konnten uns so an die Spitze setzen und glänzten hier (noch) auf dem obligatorischen Führungsfoto.

Der Lauf

Nun ging es auf die Strecke, auf der wir nach nicht mal einem Kilometer schon ins 8°C kalte Wasser des Kursees springen durften. Dieser musste dreimal durchquert werden bevor es wieder ans Laufen ging. Nach einer eher „gemütlichen“ Laufeinheit sollten wir kriechend in den Fluss eintauchen in dem Kanus zu untertauchen waren. Um den Fluss dann wieder zu verlassen musste die neue Hochwassermauer überwunden werden. Hinter ihr lagen Betonrohre die auf allen Vieren überwunden werden mussten bevor es wieder ins Wasser ging, in dem nochmals Kanus auf uns warteten. Anschließend ging es in der niedrigsten Gangart unter zwei Hindernissen hindurch, so dass wir schon wieder im Fluss landenden. Dort fand sich ein Kletterhindernis; hierzu war eine Hupe auszulösen, die es am Seil kletternd zu erreichen galt. Hier nun endlich hatte sich das Arm-Training ausgezahlt.

Wieder an Land ging es durch zwei Schneekanonen, Autoreifen, wieder in den Fluss wo Stromseile gespannt waren. Der Masterchief hatte uns zuvor über dieses Hindernis berichtet und meinte: „Ein Reporter hat gestern dieses Hindernis schon einmal getestet habe und war von dem Stromschlag sehr überrascht“.

Mit diesem Hintergedanken gingen wir nun also an das Hindernis heran, aber bei erster Berührung wussten wir, dass es doch nicht so schlimm werden würde. Nach einem letzten kurzen Festlandbesuch ging es nochmal ins Wasser und anschließend auf weite Flur.

Nachdem der Körper endlich wieder an Wärme gewann näherte sich aber auch schon das nächste Hindernis. Der Hangman (auch bekannt vom BraveheartBattle)

Hier musste über einen Fluss gehangelt werden, der etwa 10m breit war. Mit schweren Armen ging es danach wieder direkt ins Wasser, um danach endlich ein paar KM am Stück über Wiesen, Felder, Gestrüpp zu laufen. Am hintersten Punkt der Strecke ging es noch einmal steil den Berg hinauf, dort mussten die Zeitmessmatten passiert werden -eine kurze Stärkung am Verpflegungsstand war hier ratsam- und ab hier ging es wieder in Richtung Ziel. Da sich ab diesem Zeitpunkt Rück- und Hinweg kreuzten, konnte man sich mit den entgegen kommenden Läufern ein Lächeln zu werfen und mit ironischem Unterton ein paar alberne Kommentare wie z.B.: alles halb so wild, auch ihr habt es bald geschafft 🙂 zurufen.

Allerdings mussten auf dem Weg ins Ziel alle Hindernisse erneut gemeistert werden. Das Lächeln wie anfangs des Laufes trat hier nicht mehr allzu sehr hervor, da nun doch schon ein paar km mehr in den Knochen steckten. Somit wurde der Hangman schwerer, die Kriechhindernisse immer länger, Kanus immer mehr und zu guter Letzt wollte der Kursee nicht mehr enden.

Jetzt nur noch knapp 1 km bis ins Ziel, letzte Kraft aus dem ausgepumpten Körper geholt….

UND Finish!!

Fazit zum diesjährigen Limesrun

Es gab in der letzten Zeit öfter Kritik bei Veranstaltungen vom Masterchief, der sich diese anscheinend alle sehr zu Herzen genommen und dieses Jahr wieder eine sehr sehr schöne Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. Es waren viel mehr und auch anspruchsvollere Hindernisse zu bewältigen, die Verpflegung auf der Strecke war top und über die warme Dusche im Ziel hat sich wohl jeder am meisten gefreut 🙂

Nun heißt es entweder ein Jahr warten, um sich dann 2017 der Herausforderung des Limesrun 5.0 zu stellen oder die gleich die nächste Herausforderung dem DragonheartBattle am 19. November 2016, Trendelburg anzunehmen!

Hiermit möchten wir uns auch noch einmal beim Veranstalter für die tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken und wünschen dem PAS-TEAM, den Erfindern des BraveheartBattle, weiter viel Erfolg bei der Umsetzung der ihrer nächsten OCR-Formate. Weitere Informationen zum Limesrun:

Weitere Bilder und Videos 2016

Platzierungen

Mit Platz 8 (01:51:31 und 9 (01:51:51) sind wir an diesem Tag sehr zufrieden gewesen, mehr war aufgrund der starken Konkurrenz leider nicht drin. Gewonnen haben die beiden aktiven Sportsoldaten aus dem Kader der deutschen Nationalmannschaft Militärischer Fünfkampf. Die Schnellsten Männer an diesem Tag:

1. Damian Rauch und Christoph Birkner (1:39:54), 3. Robin Siegel (1:42:55) Schnellste Frauen:

1.Annika Seefeld (1:57:53), 2. Viktorija Jefimova (2:06:12), 3.Sarah Drees (2:09:16) Weitere Ergebnisse:

Athletes for Charity

Zudem sollte noch erwähnt werden, dass wir von Team androgon.com an diesem Tag außerdem für athletes for charity unterwegs waren und die Aktion „Wir laufen für Tobias“ unterstütz haben. Hierbei ging es darum, auf den schwerkranken kleinen Tobias aufmerksam zu machen, der dringend Hilfe für seine Therapie benötigt. Ja wir Läufer/Kraftsportler sind zwar in manchen Augen ein bisschen verrückt, tragen dennoch das Herz aber am rechten Fleck und haben uns sehr gefreut, ein kleiner Teil dieser Aktion sein zu dürfen.

(ts)

Über den Veranstalter PAS-TEAM Ltd.:

Der Name PAS-TEAM leitet sich von den Begriffen POWER, ACTION und SURVIVAL ab. POWER steht für den Willen, die Kraft und die methodischen Fähigkeiten des Trainerteams, die Ausbildungsinhalte zu vermitteln. ACTION steht für die Inhalte der Trainings, die die Teilnehmer nicht nur an ihre Grenzen, sondern über diese hinaus führen. SURVIVAL steht für das Überleben in und mit der Natur und das Reduzieren der Ausrüstung auf das Wesentliche. Das Angebot des PAS-TEAM umfasst Sicherheitstrainings als Vorbereitung für den Aufenthalt in Krisengebieten, Outdoor Trainings für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie Team Trainings, die je nach Bedarf individuell zusammengestellt werden. Zudem veranstaltet das PAS-TEAM die Cross-Hindernis- Läufe BraveheartBattle, DragonheartBattle, LimesRun und CherokeeRun.

Quelle und Bildquelle: androgon.com, PAS-TEAM Ltd (Foto Hexe)