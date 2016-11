Warren Miller´s Skifilm Tour

EINE ZEITREISE AUS DER VERGANGENHEIT

IN DIE ZUKUNFT → DER 67. WARREN MILLER FILM

Warren Miller’s neuer Skifilm „HERE, THERE AND EVERYWHERE“ begleitet die weltbesten Rider an atemberaubende Freeski-Spots auf der ganzen Welt. Unberührte Tiefschneehänge, extrem steile Bigmountain-Runs und sagenhafte Tricks läuten den Winter auf großer Leinwand ein.

Warren Miller höchst persönlich tritt nach langer Abstinenz wieder vor die Kamera und erzählt uns von den Anfängen des Skifilms. Die Profis haben die ersten Spuren des Freeskipioniers nachgezogen. Bei einem klassischen Roadtrip mit dem Minicamper durch Montana oder einer Skireise durch Grönland mit Hundeschlitten.

Der 67. Warren Miller Streifen blickt dazu in die Zukunft – Ski-Mamis, die ihren Nachwuchs schon mit in den Tiefschnee nehmen, bevor er das Licht der Welt erblickt.

„HERE, THERE AND EVERYWHERE“ nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die Welt in weiß.

Trailer:



Weitere Informationen, Termine und Tickets unter: http://www.skitheworld.de und http://www.skitheworld.de/tickets/

Quelle und Bildquelle: Moving Adventures Medien GmbH | www.moving-adventures.de