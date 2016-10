4. Extremsport-Tag in Frankfurt

Vorträge und Seminare zugunsten der Dt. Stammzellspenderdatei

Am 26. November 2016 findet zum vierten Mal in Folge der Extremsport-Tag in Frankfurt zugunsten der Deutschen Stammzellspenderdatei statt. Fesselnde Vorträge und praktische Seminare national und international bekannter Extremsportler, eine Tombola mit hochwertigen Preisen sowie Produkt-Präsentationen rund um das Thema Extremsport erwarten die Besucher in diesem Jahr – und alles für einen guten Zweck.

Extremsport ist in aller Munde. Seine Faszination zieht immer mehr Menschen in seinen Bann. Egal ob Extremsportler, Breitensportler, Outdoorfans, Abenteurer oder Sportinteressierte: Alle, die sich für das eigene Sport-, Berufs- oder Privatleben etwas mehr Inspiration wünschen, kommen beim Extremsport-Tag voll auf ihre Kosten. Die Besucher können sich in zahlreichen Extremsport-Vorträgen begeistern lassen, in Seminaren praktische Informationen sammeln sowie den Experten konkrete Fragen stellen. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung eine Präsentations- und Kommunikations-Plattform, von der Besucher, Sportler und Extremsport-Unternehmen gleichermaßen profitieren. Den Abschluss des Tages bildet die Verlosung hochwertiger Preise in der Extremsport-Tombola. Durch den Tag führen die beiden Moderatoren Anke Seeling (bekannt aus Rheinmaintv) und der Extremsport-Experte Bernhard Vogel.

Extremsport-Tag zugunsten der Deutschen Stammzellspenderdatei

Aber nicht nur der Sport steht an diesem Tag im Mittelpunkt des Interesses. Herzensangelegenheit des Veranstalters Fitness@Business ist es zudem, die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSSD) zu lenken. „Jeder kann einen Beitrag im Kampf gegen Leukämie leisten“, sagt Prof. Dr. med. Christian Seidl, Leiter der DSSD. „Die bisherigen Erfolge bei der Blutstammzell- und Knochenmarktransplantation mit freiwilligen Spendern zeigen, dass es wirklich möglich ist, verzweifelten Menschen wieder Hoffnung zu geben und in vielen Fällen eine vollständige Heilung zu erreichen.“ Helfen kann jeder Einzelne – beispielsweise in Form einer Typisierung. So haben die Besucher während des gesamten Extremsport-Tages die Möglichkeit, sich über die Deutsche Stammzellspenderdatei zu informieren und vor Ort typisieren zu lassen.



Weitere Informationen zum Event sowie die Anmeldung

zum Extremsport-Tag finden Sie im Internet unter:

www.extremsport-tag.de

Veranstaltungsort:

Der 4. Extremsport-Tag in Frankfurt findet am 26. November 2016 von 9-20 Uhr in den Räumen der Uni Klinik Frankfurt Hörsaal-Gebäude 23 statt. Einlass ist ab 8:00 Uhr.

Programm des Extremsport-Tages:

Vorträge im Hörsaal:

09:00 Uhr: Begrüßung durch die Moderatoren Anke Seeling und Bernhard Vogel

09:15 Uhr: Extremsportler Wolfgang Kulow und Jörn Theissig: “Yukon Arctic Ultra 2016 – nonstop durch Eis und Schnee”

11:00 Uhr: Triathleten Tristan Vinzent und Eva Leonardy: “Ultra-Triathlon: Wie bewältige ich einen Quintuple Continuous – die 5-fache Ironman-Distanz nonstop”

12:45 Uhr: Ultraläufer Jens Vieler und Ricarda Bethke: “Badwater Ultra – 217 Kilometer durch das Tal des Todes”

14:45 Uhr: Extrembergsteigerin Billi Bierling: “Weg mit den Bergen – freie Sicht aufs Mittelmeer!”

16:30 Uhr: Ultra-Radfahrer Stefan Schlegel: “Dein Wille geschehe! Extremsport aus einem anderen Blickwinkel”

18:15 Uhr: Extremschwimmer Prof. Dr. Andreas Fath: “Rheines Wasser. 1.231 Kilometer mit dem Strom – ein Selbstversuch” Praktische Seminare in Raum 2:

09:15 Uhr: Ultratrail-Läufer Oliver Binz: “Berg-Ultratrail – Quer durch die Alpen, Andorra und Hohen Altas”

11:00 Uhr: Extremradfahrer Florian Reiterberger: “Yukon Arctic Ultra mit dem Mountainbike – Technik, Ausrüstung und Erste Hilfe-Maßnahmen”

12:45 Uhr: Lauf-Experte Emanuel Bohlander: “NATURAL RUNNING – verletzungsfrei, besser und effektiver Laufen”

14:45 Uhr: Rad-Experte Kay Dobat: “Bikefitting – Sitzpositionsoptimierung auf dem Renn- und Triathlonrad”

16:30 Uhr: Ultraläufer Michael Frenz: “430 km nonstop durch England – Break the Spine”

18:15 Uhr: Geschäftsführer des STAPS Instituts Björn Geesmann: “RAAM – Unterschiede von Solostartern und 2-er Teams in Vorbereitung und Strategie“

19:30 Uhr: Extremsport-Tombola

Der 4. Extremsport-Tag wird von Fitness@Business organisiert und vom Universitätsklinikum Frankfurt, androgon.com, Sanitätshaus Schneider & Piecha, TSHIRTSTAR, HighlanderTV sowie dem Weingut Prinz von Hessen unterstützt.

Veranstalter von Xtreme, dem 4. Extremsport-Tag in Frankfurt: Fitness@Business:

Fitness@Business wurde 2007 von den Sport- und Geschäftspartnern Iris Hadbawnik und Günther Pawlitzky gegründet. Nach jahrelanger Erfahrung als freiberufliche Berater wissen sie, dass Unternehmens-Fitness mit körperlicher Fitness einhergeht. Nur die Förderung der beiden Bereiche kann einen dauerhaften Geschäftserfolg garantieren. Daher verbindet Fitness@Business diese Erfolgsfaktoren und bietet ein ganzheitliches Fitnessprogramm – für Mitarbeiter UND Unternehmen. Sie profitieren beide von der Expertise in Marketing, Projektmanagement und Geschäftsprozessoptimierung, aber auch im Lauf- und Personaltraining sowie der Organisation und Vermittlung von Events mit Extremsportlern.

Weitere Informationen: www.fitnessatbusiness.de

Deutsche Stammzellspenderdatei:

Seit Anfang der Achtziger Jahre setzen sich die Regionalen Spenderdateien, die sich in dem Verbund der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSSD) zusammengeschlossen haben, für die Knochenmark- und Blutstammzellspende ein. Aufgrund der Einbindung der Deutschen Stammzellspenderdatei in die Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen, Nord und Ost des Deutschen Roten Kreuzes konnten die Leistungen für die Spender und die Patientenversorgung noch weiter verbessert werden. Die bisherigen Erfolge bei der Blutstammzell- und Knochenmarktransplantation mit freiwilligen Spendern zeigen, dass es wirklich möglich ist, verzweifelten Menschen wieder Hoffnung zu geben und in vielen Fällen eine vollständige Heilung zu erreichen.

Insgesamt wurden seit Anfang der achtziger Jahre viele hundert Spenderaktionen und Informationsveranstaltungen durchgeführt. Den vielen Helfern, ehrenamtlichen Mitarbeitern, Verwandten und Freunden von Patienten, den Patienten-Initiativen sowie den unzähligen freiwilligen Spendern möchten wir herzlichst danken für die Unterstützung.

Weitere Informationen: www.stammzellspenderdatei.de

Quelle und Bildquelle: Fitness@Business, Iris Hadbawnik | www.fitnessatbusiness.de