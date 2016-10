MANHATTAN NOCTURNE – TÖDLICHES SPIEL

AB 3. November 2016 auf DVD, Blu-ray und VoD

Nichts ist wie es scheint im nächtlichen New York: Oscar®-Preisträger Adrien Brody („King Kong“) hat als abgebrühter Journalist in MANHATTAN NOCTURNE – TÖDLICHES SPIEL schon alles gesehen. Doch als er für die mysteriöse Witwe Caroline den Mord an ihrem Ehemann aufzuklären beginnt, muss der Reporter tiefer denn je in die dunklen Abgründe der Stadt eintauchen … Als Femme Fatal zeigt sich die hinreißende Yvonne Strahovski („Dexter“) von ihrer verführerischsten Seite, während Jennifer Beals („Flashdance“) die Ehefrau des getriebenen Journalisten verkörpert. In klassischer Film-Noir-Tradition garantiert dieser wendungsreiche Thriller Hochspannung und eine elektrisierende Chemie zwischen den Darstellern.

Kurzinhalt MANHATTAN NOCTURNE – TÖDLICHES SPIEL:

Der New Yorker Skandal-Journalist Porter Wren (Adrien Brody) ist ständig auf der Suche nach Morden, Tragödien und allem, was sich als „Story“ für Zeitungen verkaufen lässt. Zuhause ist er der ideale Ehemann und Vater. Aber dann wird er von einer schönen, geheimnisvollen Frau durch ein Versprechen verführt – er soll ihr helfen, den Mord an ihrem Ehemann aufzuklären und gerät dadurch in den Sog der dunklen Seite von Manhattan. Der engagierte Berichterstatter menschlicher Katastrophen wird nun selbst zum Opfer und unfreiwilligen Täter.

Anläßlich des Home Entertainment Starts von MANHATTAN NOCTURNE – TÖDLICHES SPIEL am 3. November 2016

verlost androgon men’s magazine je 1 DVD und 1 Blu-ray des Films

„MANHATTAN NOCTURNE – TÖDLICHES SPIEL“

Wer also mitmachen will, einfach eine Email an

MANHATTAN-NOCTURNE-gewinnspiel@androgon.de mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! Wir wünschen viel Erfolg!

Szenenbilder:



Filmtrailer:



A) Teilnahmebedingungen zum „MANHATTAN NOCTURNE – TÖDLICHES SPIEL-Gewinnspiel“: 1) Das „MANHATTAN NOCTURNE – TÖDLICHES SPIEL-Gewinnspiel“ wird von androgon und AIM – ONLINE PR & PROMOTION, Güntzelstraße 63 in 10717 Berlin durchgeführt. 2) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt durch das Zusenden einer Email an die androgon-Redaktion 3) androgon | AIM – ONLINE PR & PROMOTION wird diese Daten entsprechend den Regeln des Datenschutzgesetzes vertraulich behandeln. 4) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mind. 18 Jahre alt sind. Von der Verlosung ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter von AIM – ONLINE PR & PROMOTION sowie von androgon und von allen anderen beteiligten Unternehmen, sowie deren Angehörige. 5) Die Teilnahme ist kostenlos. 6) Das Gewinnspiel startet am 1. November 2016 um 0:00 Uhr und endet am

13. November 2016 um 23:59 Uhr. 7) Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost. 8.) Unter allen teilnehmenden Personen werden je 1 Blu-ray und 1 DVD des Films „MANHATTAN NOCTURNE – TÖDLICHES SPIEL“ verlost. 9) Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung per Mail und werden im Anschluss ggfls. durch Angabe ihres Vornamens und Anfangsbuchstaben des Nachnamens auf www.androgon.de genannt. 10) Die Kosten für das Herstellen und Aufrechterhalten einer zur Teilnahme erforderlichen Internetverbindung trägt der Teilnehmer selbst. 11) Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. 12) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 13) androgon | AIM – ONLINE PR & PROMOTION behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise, ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Auftreten eines Computervirus, eines Programmfehlers, nicht autorisiertes Eingreifen Dritter, oder mechanische oder technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit von androgon | AIM – ONLINE PR & PROMOTION liegen. 14) Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder macht er unzutreffende Angaben, kann ihn androgon | AIM – ONLINE PR & PROMOTION von der Teilnahme ausschließen, ohne hierfür Gründe angeben zu müssen. 15) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Klausel treten Regelungen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen. Etwaige Rechte aus dem Rechtsverhältnis, das diesen Teilnahmebedingungen zu Grunde liegt, sind für den Teilnehmer nicht auf Dritte übertragbar. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 16) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. B) Datenschutzerklärung: siehe AIM – ONLINE PR & PROMOTION und androgon unter “Datenschutz”

Quelle und Bildquelle: Concorde Home Entertainment