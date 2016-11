100km durch den nordvietnamesischen Dschungel

Vietnam Mountain Marathon 2016 – Vietnams härtester und längster Lauf

Team-androgon war dabei

Marcel belegte bei Vietnams härtesten und längsten Lauf den dritten Gesamtplatz und wird Sieger seiner Altersklasse.

Schon rechtzeitig vor Beginn des Laufes reiste der 22-Jährige aus der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi mit seinem Kumpel Marcel Ratajczyk und cirka 1600 weiteren Läufern in das Bergdorf Sapa.

Nach der sechsstündigen Busfahrt blieb aber nicht mehr allzu viel Zeit, um sich auszuruhen oder in das Hotel einzuchecken. Bereits um 22 Uhr fuhren 3 Reisebusse die mutigsten der Teilnehmer aus der Stadt, weiter Richtung Wildnis, wo um kurz nach 23 Uhr bei zwar mittlerweile angenehmen Temperaturen, aber absoluter Dunkelheit der Startschuss fiel.

Bellende Hunde

Sofort ging Höche in Führung. Die Strecke verlief zunächst über abenteuerliche Straßen und kurze ausgewaschene Pfade durch Wohnsiedlungen, in denen bellende Hunde die Läufer immer in Alarmbereitschaft hielten. Zusammen mit einem vietnamesischen Läufer setzte sich Höche ab und bald liefen die beiden gemeinsam über Reisfelder, durch Bäche, stark bewachsene Hänge auf und ab und an den ersten Wasserbüffelherden vorbei, die allein durch die ihre Größe ihres Körpers, vorallem aber der ihrer Hörner, beeindruckten. Nach 30 Kilometern war es weiterhin finsterere Nacht und ein weiterer, tschechischer Läufer gesellte sich zu Höche, während sein vietnamesischer Begleiter zurückfiel und auch Höche mit der Müdigkeit zu kämpfen begann.

Sonnenaufgang

Die höchsten Berge Indochinas und auf Feldern schlafende Familien passierend, liefen die Läufer gegen 5:30 Uhr endlich dem Sonnenaufgang entgegen. Schon bald sollte es sehr heiß werden, doch nun sorgte das Tageslicht zunächst für eine aufgeheiterte Stimmung, während langsam aber sicher die Hälfte der Distanz zurückgelegt war.

Bevor es auf steile Passagen, bergauf und bergab, stark verschlammt, zugewachsen oder uneben werden sollte, wurde Höche zunächst von interessierten Kindern auf ihrem Schulweg bestaunt und begrüßt. Während der Tscheche langsam aber sicher an Abstand gewann, sollte Höche den Vietnamesen auch im weiteren Verlauf des Rennens immer wieder passieren und von ihm passiert werden.

„Die letzten 50 Kilometer waren so wunderschön und landschaftlich und kulturell höchstinteressant, aber aufgrund ihrer Beschaffenheit und meiner Energielosigkeit mehr als bretthart“

Angetrieben von der momentanen Podiumsplatzierung kämpfte sich Höche weiter über die Strecke, während Ratajczyk seinen ersten Halbmarathon auf den letzten 21km der 100km Route begeistert und beeindruckt mehr als nur zufriedenstellend beendete.

„Der letzte Marathon war technisch so anspruchsvoll, dass ich während des Rennens mit bis zu 6 Stunden Laufzeit rechnete, während ich einfach nur noch ankommen wollte“.

Doch nach knapp unter 16 Stunden war Höches großes Abenteuer und einer seiner anspruchsvollsten Wettkämpfe endlich hinter dem zwar vom Lauf begeisterten, aber auch erleichterteren Extremsportler, der letztlich auf dem dritten Gesamtplatz und dem Sieg der 20-29 Jährigen beendete! Weitere Ergebnisse 2016 und Bilder

Der Nächste Lauf ist am 22-24. September 2017

Weitere Informationen unter: Vietnam Mountain Marathon

Bildquelle: Marcel Höche