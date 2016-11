THE BATTLE 2017

Der Termin für THE BATTLE 2017 ist gefunden und auch die Anmeldung hierzu ist bereits geöffnet.

THE BATTLE 2017 wird am Samstag, den 1. Juli 2017 stattfinden. Austragungsort ist -unverändert- die phantastische Motocross-Naturarena bei Wächtersbach sein.

NEWS:

Die Organisatoren von THE BATTLE haben die letzten Wochen und Monate genutzt, um nochmals das Konzept der Veranstaltung weiterzuentwickeln. THE BATTLE bietet nun verschiedene Modi – für jeden ist das Passende dabei:

Im RUN&FUN-Level können alle diejenigen starten, denen es vor allem und Spaß und Erlebnis geht

Den Wettkampf-Modus können jene wählen, die sich mit anderen messen und um den Einzug ins Finale kämpfen wollen

Und auch der Team-Modus bietet etwas Neues: es siegt das Team mit den meisten absolvierten Runden in einem vorgegebenen Zeitfenster von insgesamt 6 Stunden

Außerdem sind Preisgelder für die Sieger geplant:

Einzelsieger jeweils 250 EUR und für den Teamsieg 500 EUR

Anmeldungen hier oder direkt unter: http://www.thebattle.de/anmeldung.html

Quelle und Bildquelle: w:ild event UG | www.thebattle.de