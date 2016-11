Actiongeladen und bildgewaltig bringt Peter Berg die wahre Geschichte um die größte Umweltkatastrophe der USA auf die große Leinwand. Das aufwendig produzierte Action-Kino mit Starbesetzung (Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell, Kate Hudson, Dylan O’Brien) kommt ab 24. November in die deutschen Kinos.

Filminhalt:

2010 steht die Ölbohranlage Deepwater Horizon kurz vor einem bahnbrechenden Rekord: Über 100 Millionen Barrel Öl sollen 70 Kilometer von der US-Küste entfernt aus dem Golf von Mexiko gefördert werden. Das Team um die beiden Chef-Techniker Mike Williams (Mark Wahlberg) und Jimmy Harrell (Kurt Russell) ist beauftragt, die Bohrung vorzubereiten, doch ein Test zeigt, dass der Druck auf das Bohrloch viel zu hoch ist. Trotz energischer Warnungen seitens der Crew geschieht, was man im BP-Konzern bis dahin für unmöglich hielt. Es kommt zu einen „Blowout“: Gas und Öl schießen unter enormem Druck unkontrolliert an die Oberfläche, mehrere gewaltige Explosionen sind die Folge. Über 120 Menschen sind plötzlich auf der Plattform eingeschlossen. Millionen Tonnen Öl strömen unkontrolliert ins Meer. Williams und sein Team setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die Verletzten zu evakuieren und Überlebende zu retten. Ein brandgefährlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

Wer also mitmachen will, einfach eine Email an DEEPWATER-HORIZON-gewinnspiel@androgon.de mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s!

Deepwater Horizon: Eine Katastrophe mit Ansage:

Die Ölbohrplattform „Deepwater Horizon“ gehörte der Schweizer Firma Transocean und war von British Petroleum (BP) ab Februar 2010 geleast worden, um im Golf von Mexiko das „Macondo“-Ölfeld mit einer Bohrung in den Meeresgrund zu erkunden. Der Koloss verfügte über ein Deck von der Größe eines Fußballplatzes, hatte einen 25 Stockwerke hohen Kran und Wohnquartiere für bis zu 146 Menschen, dazu eine Turnhalle und ein Kino. Doch die Crew befand sich unter enormem Zeitdruck, denn Mitte April 2010 hinkte die Erkundung dem Plan bereits sechs Wochen hinterher. Und jeder Betriebstag kostete BP eine halbe Million Dollar, weshalb das Management unerbittlich aufs Tempo drückte – auf Kosten der Sicherheit.

Am 20. April 2010, kurz vor 22 Uhr (Ortszeit), wurden die Plattform und ihre 126 Crewmitglieder von einem heftigen „Blowout” getroffen, verursacht durch im Meeresboden eingeschlossenes Methangas, das mit tödlicher Wucht durch die Rohre bis in die Bohrinsel schoss. Obwohl die „Deepwater Horizon“ mit der notwendigen Technik ausgestattet war, um einen solchen Vorfall unbeschadet zu überstehen, versagten alle Sicherheitssysteme. Die auf den Blowout folgende Explosion tötete elf Männer sofort, viele weitere Frauen und Männer wurden schwer verletzt. Um die inmitten lodernder Flammen gefangene Besatzung zu retten, begann eine gewagte Evakuierungsmission. Nach zwei Tagen sanken die Überreste der Plattform mehr als 1500 Meter tief auf den Meeresgrund und hinterließen eine offene Quelle, aus der monatelang unkontrolliert gigantische Mengen Öl austraten.

Der 2010 veröffentlichte Unfalluntersuchungsbericht[1] zeigt, dass es in der Entstehung des Unglücks mehrere Gelegenheiten gegeben hätte, die Katastrophe zu verhindern:

1.) Das Unheil nahm bereits am Abend des 19. April seinen Anfang: Zu dieser Zeit wurde bemerkt, dass die zum vorläufigen Verschließen der Bohrung am unteren Rohrende angebrachte zementierte Verkleidung („Casing“) Schwachstellen aufwies und offenbar nicht dichthielt. Aus Zeit- und Kostengründen waren die erforderlichen Arbeiten am Casing mangelhaft ausgeführt und anschließende Tests unvollständig oder gar nicht durchgeführt worden.

2.) Am 20. April stellte man gegen 17 Uhr fest, dass ein Ventil versagt hatte, welches verhindern sollte, dass Öl und Gas von unten in das Rohr hineindrücken.

3.) Kurz vor 20 Uhr wurde eine wichtige Druckmessung durch die Crew falsch interpretiert – statt die drohende Gefahr zu erkennen, ging das Team davon aus, es mit fehlerhaften Messwerte zu tun zu haben.

4.) Dass Öl und Gas währenddessen bereits mit großem Druck auf dem Weg zur Oberfläche waren, bemerkte die Crew erst nach 40 Minuten.

5.) Als das leicht entzündliche Gemisch die Plattform erreichte, versagte das nächste Sicherheitssystem: Öl und Gas wurden nicht automatisch ins Meer abgeleitet, sondern schossen direkt nach oben in die „Deepwater Horizon“.

6.) Weil auch das Brandschutzsystem auf der Plattform nicht funktionierte, gelangte die Gaswolke in den Maschinenraum und explodierte um 21:45 Uhr.

7.) Schlussendlich versagte selbst der als „absolut ausfallsicher“ geltende, 450 Tonnen schwere „Blowout Preventer“ (BOP) am Meeresboden den Dienst. Die in diesem Fall wichtigste Funktion des BOP hätte darin bestanden, das Bohrloch zu verschließen. Als Ursachen für den Ausfall wurden später mehrere technische Mängel, Beschädigungen und aus Kostengründen entfallene Modernisierungen des Systems ausgemacht.

[1] The Guardian: BP oil spill: the official Deepwater Horizon disaster timeline, https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/sep/09/bp-oil-spill-deepwater-horizon-timeline. 9. September 2010

Am 24. November 2016 startet mit DEEPWATER HORIZON ein bildgewaltiger Film über die letzten Stunden auf der Ölplattform in den deutschen Kinos.