I am Bolt – ab 28.11.16 auf DVD, Blu-ray und VoD

I am Bolt

Ab 28.11.2016 auf DVD, Blu-ray und VoD und als Kino-Event in ausgesuchten Kinos

Olympiasieger, Sprintlegende, Idol – USAIN BOLT. Er ist in die Geschichte eingegangen als der schnellste Mann aller Zeiten, seine berühmte Siegerpose – ein Symbol der Inspiration. Weltbekannt für seinen Fokus, sein Lächeln und seine Erfolge auf der Laufbahn, gewährt I AM BOLT nun erstmals exklusiven Einblick in das Leben des Elite-Athleten und neunfachen Olympiasiegers.



I AM BOLT zeigt den Sportler und Menschen Usain, wie ihn die Welt noch nie zuvor erlebt hat.

Nie zuvor gesehenes Filmmaterial zeigt Usain Bolt hautnah in seinem engsten Familien- und Freundeskreis. Die Filmemacher begleiten den Spitzensportler bei allen seinen Höhen und Tiefen und stellen unverhüllt die Herausforderungen und Rückschläge dar, mit denen er zu kämpfen hat. Dank der Einbindung vieler Privataufnahmen von Bolt selbst entsteht ein intimes Portrait der Sportikone. Darunter sind Ausschnitte des unerbittlichen Trainings mit seinem hervorragenden Coach und aus internationalen Wettkämpfen. Erstmals gewährt Bolt den Kameras nun auch Einblicke hinter die Kulissen der Turniere. Die Zuschauer erhalten uneingeschränkten Zugang zu allen Bereichen seines Lebens. In tiefgehenden Gesprächen mit den Menschen, die ihn am besten kennen, entsteht ein Bild vom echten Usain Bolt: authentisch, unterhaltsam und mitreißend.



Szenenbilder:

Trailer:



Quelle: Universal Pictures Germany | www.uphe.de