Gesunde Ernährung im Männeralltag

Nicht nur Frauen konzentrieren sich auf Ernährungsbewusstsein

Gesunde Ernährung ist heutzutage ein wichtiges Thema, sowohl für Frauen als auch für Männer. Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass sich das Thema in den Medien vor allem auf Frauen konzentriert. Enährungsbewusstsein wird gerade Frauen zugeschrieben, dabei ist bei Männern eine ausgewogene Ernährung mindestens genauso wichtig.

Die Männerwelt ist diesbezüglich noch ziemlich zwiegespalten. Es gibt nach wie vor viele Männer, die nach Lust und Laune Junk-Food konsumieren, relativ achtlos Speckröllchen ansetzen und erst im mittleren Alter oder bei gesundheitlichen Problemen aufwachen und merken, dass etwas geändert werden muss. Genauso sind aber viele von uns ernährungs-und körperbewusst und das bereits seit der Jugend. Sport, Fitnessstudio und gesunde Lebensmittel spielen eine wichtige Rolle im Leben vieler Männer und das ist gut so.

Warum gesunde Ernährung auch für Männern wichtig ist:

Gesunde Ernährung ist bei Männern ab dem jungen Alter sehr wichtig. Männer haben statistisch gesehen ein höheres Risiko, gewisse Krankheiten zu bekommen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen ganz oben auf der Liste, denn auch ohne erbliche Veranlagungen haben Männer, die sich auf Dauer schlecht ernähren, Übergewicht und solche, die keiner sportlichen Aktivität nachgehen, ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Ärzte warnen ganz besonders vorm Bauchfett beim Mann, dem wohlbekannten „Rettungsring“. Das liegt daran, dass diese Art der Fettverteilung den Stoffwechsel beeinträchtigt und Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes begünstigt.

Wenn dann die ersten gesundheitlichen Probleme auftreten, werden diese dem Alter zugeschrieben. Das ist eine falsche Annahme. Jahrelanges Junk-Food, Bewegungsmangel und womöglich noch regelmäßiger Nikotin- und Alkoholkonsum hinterlassen Spuren und schaffen die Grundlage für Beschwerden und Krankheiten.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Männer gehen nicht zum Arzt und gehen mit ihrem Körper und gesundheitlichen Beschwerden weniger offen um als Frauen. Und sie haben Angst: Angst vor Berufsunfähigkeit, Leistungsverlust und Krankheit.

Weitsicht ist gefragt – sportliche, gesunde Männer braucht die Welt

Damit genau das nicht passiert, muss Man(n) umdenken. Gesunde Ernährung und Sport sollten für alle Männer, egal in welchem Alter, ein fester Bestandteil ihrer Routine sein. Zunächst einmal muss ein Sinneswandel im Kopf passieren: „Gesunde Ernährung ist nicht unmännlich, und wenn ich so weitermache, sind gesundheitliche Probleme vorprogrammiert“.

Und dann geht es ans Eingemachte. Wenn Pizza, Burger und Co. vom täglichen Teller verbannt wurden, müssen diese durch gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel ersetzt werden. Hier kommt es auf eine ausgewogene Ernährung an, in der alle Nährstoffe, Vitamine und Mineralien dem Körper in der richtigen Menge zugeführt werden. Es gibt viele Ansätze, die auf dieses Ziel zugeschnitten werden sollten. Abnehmen, Muskelaufbau oder einfach nur Ernährungsumstellung – in jedem Fall sollte man auf keine exotischen Hungerdiäten zurückgreifen. Dies führt nur zu Heißhungerattacken und Jo-Jo-Effekten. Eine gesunde Ernährung muss eine Ernährungsumstellung sein; qualitativ hochwertige Lebensmittel stehen von nun an auf Dauer auf dem Speiseplan und Fast Food-Sünden sollten eine Ausnahme darstellen.

Viele Menschen schwören in dem Zusammenhang auf Bio-Lebensmittel, die nachweislich mehr Nährstoffe und Vitamine haben. Es gibt mittlerweile sogar Bio-Supermärkte und Online-Bringdienste, die sich auf Bio-Produkte spezialisiert haben. Das Internetportal Gutscheinsammler hat in einer Erhebung die verschiedenen Preisspannen analysiert. Vergleichen lohnt sich und für den beruflich schwer beschäftigten Mann ist ein Bringdienst eine bequeme Alternative. Jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr.

Bildquelle: Pixabay