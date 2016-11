Die top Langlauf-Destinationen für die Wintersaison 2016/2017

Auf die Spur, fertig, los! Waren es bis vor einigen Jahren noch die älteren Generationen, die gemächlich ihre Schleifen durch den Schnee zogen, sorgt der Langlaufsport indes als neuer Trend für einen regelrechten Boom in Weiß. Als eine der sanftesten Wintersportarten fordert das Langlaufen den ganzen Körper gleichmäßig und stärkt die Muskulatur sowie das Herz-Kreislaufsystem. Ob beim Nachtlanglaufen in Zell am See-Kaprun oder in Europas größtem Langlaufskigebiet auf der Seiser Alm, mit dem Wilde & Partner Loipencheck heißt es: Skier anschnallen und ab in die Loipe.

Früher starten, länger laufen – Snowfarming in Livigno

In diesem Jahr begann die Wintersaison in den norditalienischen Alpen bereits im Herbst Mitte Oktober. Grundlage dafür sind 1.000 Kubikmeter Schnee, die im Frühling dieses Jahres fielen und seitdem unter einer speziellen Plane und einer Schicht Sägespäne auf natürliche Weise kühlgehalten wurden. Zum ersten Mal setzt Livigno damit in der aktuellen Saison auf die als Snowfarming bekannte Technik. Abgerundet wird das frühe Langlauferlebnis in Livigno vom traditionellen Langlauf-Marathon La Sgambeda am 3. Dezember 2016. Er ist Teil der renommierten Visma Ski Classics Serie, zu der 13 Langlaufrennen rund um den Globus zählen, unter anderem auch der weltbekannte Vasaloppet. Für Hobbysportler bietet La Sgambeda auch ein Kurzrennen, einen Halbmarathon und das Kinderrennen Minisgambeda:

www.livigno.eu

Dunkel war’s, der Mond schien helle – Nachtlanglaufen in Zell am See-Kaprun

Nicht nur der Mond erleuchtet Zell am See-Kaprun bei Nacht, auch die Scheinwerfer verwandeln die Loipen rund um die Ferienregion im Salzburger Land in ein großes Lichtermeer. Sportlichen Nachtschwärmern ist es bis 22.00 Uhr möglich, kostenlos beim Nachtlanglauf in Zell am See-Kaprun ihre Runden zu drehen. Insgesamt sechs Kilometer bestens präparierter Loipen bietet die Wintersport-Destination ihren Gästen, um beim Langlaufen nach Sonnenuntergang die Region von einer ganz neuen Seite zu erleben. Aber auch tagsüber sind Gletscher, Berge und See mit Langlaufskiern bestens zu erkunden: 55 Loipenkilometer sind untereinander perfekt kombinierbar und bieten den maximalen Spaß auf der Schmalspur.

www.zellamsee-kaprun.com

Voll in der Spur mit Wellnessausklang – Narzissenhotel Bad Aussee

Die verschneite Berglandschaft des Ausseerlandes bildet eine zauberhafte Kulisse für den Langlauf-Urlaub am geographischen Mittelpunkt Österreichs. Bei 200 Kilometern gespurte Loipen findet im Ausseerland in der Steiermark jeder die passende Spur. Das Narzissenhotel liegt direkt an der Panoramaloipe von Bad Aussee und bietet als Mitglied der Cross Country Ski Holidays einen zusätzlichen Service für Langläufer: Neben der richtigen Ausrüstung gibt es wertvolle Tipps für Touren. Im hauseigenen Solebad & Vitalresort Bad Aussee regenerieren müde Muskeln nach einem Langlauftag in Solebecken aus dem Altausseer Salzberg.

www.vitalresort.at

Hoch hinaus auf den Langlaufloipen der Seiser Alm

Wer sich in Südtirol dem Langlauf widmen will, ist auf den Loipen der Seiser Alm im Herzen der Dolomiten richtig: 80 Kilometer miteinander verbundene Loipen von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad führen zwischen 1.800 und 2.200 Metern über die größte Hochalm Europas. Die Langlauf-Pisten sind doppelt oder vierfach gespurt und ausgezeichnet präpariert. Ob Skating oder Klassisch, Anfänger oder Profi: vor der beeindruckenden Kulisse von Schlern, Lang- und Plattkofel ist für alle etwas Passendes dabei. Zur hervorragenden Infrastruktur vor Ort zählt auch das Nordic Ski Center an der Bergstation der Seiser Alm Bahn. Hier befinden sich neben Umkleidekabinen und Skidepots auch ein Sportgeschäft, ein Langlauf-Ski-Verleih sowie ein Restaurant. Vom Center haben Sportler direkten Zugang zu den Loipen. Zusammen mit Gröden ist die Seiser Alm Teil des Langlaufski-Karussells Dolomiti Nordicski. Das größte Langlaufskigebiet Europas umfasst insgesamt 1.300 Kilometer Loipen.

www.seiseralm.it

Loipenträume werden wahr – Für alle Schwierigkeitsgrade am Achensee

Der tief verschneite Naturpark Karwendel ist nicht nur ein landschaftliches Juwel. Mit 200 Loipenkilometern in allen Schwierigkeitsgraden ist die Achensee-Region ein ideales Trainingsgebiet für klassische Läufer oder Skater, Langlaufschüler oder –profis. In den leicht ansteigenden Tälern finden sich auch spezielle Strecken für Skater, barrierefreien Schlittenlanglauf sowie Hunde- und Übungsloipen für die ersten Schritte. Direkt am See liegt das Travel Charme Fürstenhaus Am Achensee als exklusives Basiscamp für Wintersportler. Im Rahmen der „Langlauftage“ können Gäste des Vier-Sterne-Superior-Hotels bei einem dreitägigen Langlaufkurs oder Privatcoaching fit werden und sich gleichzeitig im großzügig gestalteten Wellnessbereich verwöhnen lassen.

www.travelcharme.com/hotels/fuerstenhaus

Quelle und Bilquelle: Wilde & Partner Public Relations GmbH | pixabay.com