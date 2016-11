ZEIG DER GALAXIS DEIN WAHRES GESICHT

Die Produkte wurden androgon.com von Gillette Deutschland zur Verfügung gestellt.

Ein Rasierer so scharf wie ein Samurai Schwert

Schon als Kind hat mich Star Wars fasziniert… und spätestens als mich meine Tante Anna 1978 in die erste Verfilmung der Saga in das Ufa Kino am Gänsemarkt in Hamburg mitnahm, war in infiziert.

Früher hieß die Saga anders -das Plakat dazu habe ich bis heute- und damit der Grundstein für eine lebenslange Verbindung gelegt. Eine Verbindung in der ich in meiner Fantasie auf der Seite der Guten gegen das böse Imperium gekämpft habe und unzählige Raumschlachten geschlagen und fremde Planeten bereist habe – eine fiktives Rollenspiel das heute mein Sohn für mich weiterlebt (s.a. Fotos).

Gefühl – Liebe – Tragik – Star Wars

Rogue One: A Star Wars Story erzählt die Geschichte tapferer Rebellen

Klingen treffen auf Metall, Rebellen, Jedi und Stormtrooper. Mann gegen Mann. Doch unter jeder Rüstung befindet sich ein Mensch und ein passendes, individuelles Gesicht. Jedi-Ritter als Lichtgestalten, als das Reine und Gute, eine edle Kriegerkaste, Legenden der Tapferkeit und Loyalität – auf der anderen Seite die Uniformen der Übermacht einer Armee – „Das Böse“.

Symbolisiert doch der tapfere Rebell das gute und würdevolle Individuum. Doch bevor es in die Schlacht geht, wird ein jeder nachdenklich und blickt zurück auf sein Leben – auf das Gewesene. Fast ritterlich wird er seine eigene und vertraute Uniform und Rüstung anlegen, seine Waffen richten, seinen Körper ein letztes Mal pflegen und sein Gesicht mit einer vielleicht letzten sanften, aber scharfen Rasur belohnen, gleich einem Samurai vor langer Zeit, der am Vorabend einer Schlacht sein Schwert schärft und seinen Yoroi und Brustharnisch mit bedacht richtet.

Und hier verknüpfen sich Rogue One: A Star Wars Story und Gillette…

Rogue One: A Star Wars Story

In diesem Winter erweckt Gillette gemeinsam mit Rogue One: A Star Wars Story die Geschichten hinter dem Gesicht und gewähltem Look eines jeden Mannes zum Leben: Ausdrucksstark und individuell. Rogue One: A Star Wars Story erzählt die Geschichte tapferer Rebellen, Gillette von der Stärke eines jeden Mannes, der sich auf die Herausforderungen des Tages vorbereitet. Der gewählte Ausdruck und Look sagen viel über einen Mann aus, denn wenn alles andere abgestreift wird, ist es das Gesicht, das seine Geschichte erzählt.

In Zusammenarbeit mit Rogue One: A Star Wars Story ergründen Gillette und Lucasfilm die Geschichten hinter den Gesichtern in limitierten Gillette Geschenksets im Rogue One: A Star Wars Story Look.

Diese Kampagne vereint das Beste aus beiden Welten in limitierten Gillette Geschenksets im Rogue One: A Star Wars Story Look. Mit den darin enthaltenen Gillette-Rasierern kann jeder Mann der Galaxis sein wahres Gesicht zeigen – und das mit absoluter Präzision. Die Sets sind seit dem 15. November 2016 im Handel erhältlich und Gillette Produkte in drei verschiedenen Star Wars Sonderverpackungen enthalten – perfekt für jeden, der der Welt seine eigene Geschichte erzählen will.

Gillette feiert die Veröffentlichung von Rogue One: A Star Wars Story mit einem kurzen Video. Sieh dir an, wie sich ein Rebell Soldat für den Kampf gegen das Imperium vorbereitet. Und bereite du dich auf alles, was als nächstes kommt vor, mit Gillette. Denn jede Geschichte hat ein Gesicht.

Weitere Infos zu Gillette und Rogue One: A Star Wars Story: Schaue dir den neuen FilmRogue One: A Star Wars Story an. Nur im Kino.

Wenn du auf das Beste in dir bestehst, mach‘ dich bereit mit Gillette Fusion ProShield.

ZEIG DER GALAXIS DEIN WAHRES GESICHT – MIT ABSOLUTER PRÄZISION

Die limitierten Geschenksets:

Gillette ProShield Chill Geschenkset – UVP 19,99 €*

• Angenehm kühlender Effekt während der Rasur dank Cooling-Technologie

• Lubrastreifen nach den Klingen enthält kühlende Wirkstoffe, diese werden durch Wasser aktiviert

• Verbessertes Gleiten, höherer Komfort sowie besserer Hautschutz dank Lubrastreifen VOR und NACH den Klingen

• Revolutionäre FlexballTM Technologie sorgt für maximalen Hautkontakt, selbst an schwierigen Stellen – für eine noch gründlichere Rasur in nur einem Zug

• Als Geschenkset erhältlich mit Star Wars Handstück und vier ProShield Chill Ersatzklingen

Gillette Fusion ProGlide Geschenkset – UVP 17,99 €*

• 3D-Bewegungsradius dank revolutionärer FlexballTM Technologie sorgt für maximalen Hautkontakt, selbst an schwierigen Stellen. Für eine noch gründlichere Rasur in nur einem Zug

• Als Geschenkset erhältlich mit ProGlide Flexball Handstück und 3 Ersatzklingen und dem Gillette Fusion Hydra Mini Rasiergel 75ml

Gillette MACH3 Turbo Geschenkset – UVP 14,99 €*

• Schärfster 3-Klingen-Gesichtsrasierer von Gillette mit fortschrittlicher Klingenbeschichtung

• Komfort-Lubra-Streifen mit pflegenden Substanzen & Komfortschutz mit 10 weichen, flexiblen Lamellen, die die Haut vor der Rasur sanft glätten. Für noch besseren Hautkontakt

• Als Geschenkset erhältlich als MACH3 Turbo Handstück mit 3 Ersatzklingen und dem Gillette Series Mini Rasiergel 75ml

*UVP: Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise.

Über Gillette

Seit mehr als 110 Jahren steht Gillette für fortschrittliche Präzisionstechnologie und beispiellose Produktperformance und erreicht heute über 750 Millionen Männer weltweit. Von Gesichts- über Körperrasur bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer und Rasierprodukte (Gel und Schaum) Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten von Gillette unter http://www.gillette.de/. Unser gesamtes Produktsortiment finden Sie auf http://gillette.de/de-de/produkte Über Procter & Gamble

Fast fünf Milliarden Menschen in aller Welt setzen ihr Vertrauen in Marken von Procter & Gamble (P&G). Zu dem Portfolio zählen führende Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Wella®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland. Über Lucasfilm Ltd.

Lucasfilm Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Walt Disney Company und ein weltweit führendes Film-, TV- und Unter-haltungsproduktionsunternehmen. Neben der Produktion von Kino- und Fernsehfilmen gehören zu den Tätigkeitsfeldern des Unternehmens visuelle Effekte und Ton-Nachbearbeitung, modernste digitale Animation, interaktive Unterhaltungssoftware und die Verwaltung des weltweiten Merchandisings zu den Filmen des Unternehmens, darunter die legendären Star Wars und Indiana Jones Filmreihen. Die Lucasfilm Ltd. ist im Norden Kaliforniens ansässig. Lucasfilm, das Lucasfilm Logo, Star Wars und damit verbundenes Eigentum sind Marken und/oder Urheberrechte der Lucasfilm Ltd. und/ oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. ©2016 & TM Lucasfilm Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Über Rogue One: A Star Wars Story

Mit Rogue One: A Star Wars Story startet am 15. Dezember der erste Film, der in der Rubrik „A Star Wars Story“ läuft, in den deutschen Kinos. Während die Filme der Star Wars Saga – darunter auch der mit über neun Millionen Besuchern phänomenal erfolgreiche Star Wars: Das Erwachen der Macht – eine fortlaufende Geschichte rund um die Familie Skywalker erzählen, werden die „A Star Wars Story“-Filme in sich abgeschlossene Abenteuer sein, die stilistisch neue Wege beschreiten, zeitlich und räumlich losgelöst sind und vollkommen neue Facetten und Charaktere der Star Wars – Galaxis beleuchten.

Für Rogue One: A Star Wars Story konnten die Filmemacher einen beeindruckenden Cast vor der Kamera versammeln, dazu zählen: die Oscar®-Nominierte Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed und der Oscar®-Gewinner Forest Whitaker. Regie führte Gareth Edwards („Godzilla”), produziert wurde Rogue One: A Star Wars Story von Kathleen Kennedy, Allison Shearmur und Simon Emanuel. Als ausführende Produzenten zeichnen John Knoll und Jason McGatlin verantwortlich, als Co-Produzenten fungieren John Swartz und Kiri Hart.

A) Teilnahmebedingungen Gillette-Rogue One: A Star Wars Story-Gewinnspiel 1) Das Gillette-Rogue One: A Star Wars Story-Gewinnspiel wird von androgon und Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, Sulzbacher Straße 40 – 50, 65824 Schwalbach am Taunus durchgeführt. 2) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt durch das Zusenden einer Email an die androgon-Redaktion. 3) androgon | Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG wird diese Daten entsprechend den Regeln des Datenschutzgesetzes vertraulich behandeln. 4) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mind. 18 Jahre alt sind. Von der Verlosung ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter vonProcter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG sowie von androgon und von allen anderen beteiligten Unternehmen, sowie deren Angehörige. 5) Die Teilnahme ist kostenlos. 6) Das Gewinnspiel startet am 30. November 2016 um 0:00 Uhr und endet am 14. Dezember 2016 um 23:59 Uhr. 7) Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern ausgelost. 8.) Unter allen teilnehmenden Personen werden 1 Gillette ProShield Chill Geschenkset im Rogue One: A Star Wars Story Look , Gillette Fusion ProGlide Geschenkset Rogue One: A Star Wars Story Look und 1 Gillette MACH3 Turbo Geschenkset Rogue One: A Star Wars Story Look verlost. 9) Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung per Mail und werden im Anschluss ggf. durch Angabe ihres Vornamens und Anfangsbuchstaben des Nachnamens auf www.androgon.de/genannt. 10) Die Kosten für das Herstellen und Aufrechterhalten einer zur Teilnahme erforderlichen Internetverbindung trägt der Teilnehmer selbst. 11) Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. 12) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 13) androgon | Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise, ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Auftreten eines Computervirus, eines Programmfehlers, nicht autorisiertes Eingreifen Dritter, oder mechanische oder technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit von androgon | Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG liegen. 14) Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder macht er unzutreffende Angaben, kann ihn androgon | Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG von der Teilnahme ausschließen, ohne hierfür Gründe angeben zu müssen. 15) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Klausel treten Regelungen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen. Etwaige Rechte aus dem Rechtsverhältnis, das diesen Teilnahmebedingungen zu Grunde liegt, sind für den Teilnehmer nicht auf Dritte übertragbar. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 16) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. B) Datenschutzerklärung: siehe androgon und Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG unter “Datenschutz”.

