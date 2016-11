Bundesliga vs. UEFA

Bundesliga festigt ihren Rang in der UEFA-Fünfjahreswertung

Die Fußball Bundesliga hat am vergangenen Spieltag der UEFA Champions und Europa League ihren zweiten Rang in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union gefestigt. Aber auch Spitzenreiter Spanien konnte seine Führung weiter ausbauen.

Nicht nur in der Fußball-Bundesliga neigt sich die Hinrunde so langsam aber sicher dem Ende zu, auch die internationalen Wettbewerbe, d.h. die UEFA Champions und Europa League stehen kurz vor der Winterpause. In beiden Wettbewerben wird Anfang Dezember jeweils der letzte Vorrundenspieltag absolviert.

Aus deutscher Sicht sind rein sportlich betrachtet nahezu alle Entscheidungen bereits gefallen. Mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen haben drei Bundesligisten den Sprung in das Achtelfinale der Champions League geschafft. Lediglich Borussia Mönchengladbach hat es verpasst sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Doch die Fohlen haben sich immerhin die Teilnahme an der Europa League in 2017 gesichert.

In der UEFA Europa League lief es nicht ganz so erfreulich, dort hat nur der FC Schalke 04 den Sprung in die nächste Runde geschafft. Für den 1. FSV Mainz 05 ist das Abenteuer Europapokal bereits nach der Vorrundenphase beendet. Damit wird die Bundesliga im neuen Jahr drei Vertreter in der Champions League und zwei Vereine in der Europa League haben.

Punkte sammeln für die UEFA-Fünfjahreswertung

Vor dem Hintergrund, dass alle relevanten Entscheidungen aus deutscher Sicht bereits gefallen sind, werden die Vereine sicherlich den einen oder anderen Spieler am letzten Vorrundenspieltag schonen und denen den Vorzug geben, die bisher kaum Einsatzzeiten erhalten haben. Lediglich Borussia Dortmund wird im letzten Gruppenspiel gegen Real Madrid nochmals alles in die Waagschale werfen, denn der BVB möchte seinen ersten Platz sichern.

Auch wenn es sportlich für die Vereine um nichts mehr geht, wäre es dennoch wünschenswert, wenn diese für die Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Punktejagd gehen. Dort konnten die Klubs in den letzten Wochen zwar kräftig Punkte sammeln, dennoch muss Deutschland nach wie vor seinen 2. Platz verteidigen. Die sechs Bundesligisten sammelten vergangene Woche insgesamt 1,000 Punkte und konnten damit den Vorsprung auf Verfolger England ausbauen. Kurioserweise hat ausgerechnet der FC Bayern die deutsche Bilanz ein wenig verschlechtert durch seine überraschende 2:3-Niederlage gegen den FK Rostow. Mit Blick nach oben hat Deutschland an Boden verloren, denn auch die spanischen Vereine konnten ordentlich Punkten und sicherten der La Liga zuletzt insgesamt 1,428 Punkte.

Viele Fußballfans werden sich jetzt sicherlich fragen welche Aussagekraft dieses Ranking überhaupt hat? Die UEFA-Fünfjahreswertung ist sehr wichtig, da diese Wertung bestimmt wie viel Startplätze eine nationale Liga in den internationalen Wettbewerben erhält. Die Bundesliga z.B. hat derzeit vier Startplätze für die Champions League und zwei für die Europa League. Besonders wichtig aus Sicht der Fußball Bundesliga ist der Vorsprung auf den Tabellenfünften Frankreich (23,023 Punkte) – weil ab der Saison 2018/19 der Fünfte erheblich weniger Startplätze in den UEFA-Wettbewerben haben wird als die vier Bestplatzierten.

Sollten die deutschen Vereine jedoch weiterhin so gut abschneiden wie bisher, besteht keine echte Gefahr, dass die Bundesliga ihre Startplätze verlieren wird.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2016/17 nach dem fünften Spieltag der Gruppenphase in der Champions und Europa League. 1. Spanien, 94,141 Punkte

2. Deutschland, 73,355

3. England, 69,105

4. Italien, 66,832

5. Frankreich, 50,332

6. Russland, 48,532

7. Portugal, 46,999

8. Ukraine, 41,433

9.Belgien, 37,400

10. Türkei, 36,000

