Laufen ohne Limits

Mit der Running-Kollektion von PUMA sind Läufer für alle Eventualitäten bestens gerüstet. Und das natürlich immer mit modernsten Styles. Innovative Technologien und hochwertigste Materialien sorgen dabei für optimalen Komfort – und das bei allen Wetterlagen.

PUMA Kollektionsübersicht Frühjahr/Sommer 2017

– Men’s Running –

NightCat Jacket Für beste Laufperformance bei jedem Wetter: Mit der NightCat Jacket sind Läufer dank windCELL-Technologie vor dem Auskühlen geschützt. Die Daumenöffnung bietet zusätzlichen Schutz bei kälteren Temperaturen, während strategisch platzierte Ventilationselemente am Rücken für eine optimale Luftzirkulation sorgen. Reflektierende Logos sowie der innovative Allover Print ergänzen den Style für Sichtbarkeit auch in der Dämmerung. UVP 109,95 €

NightCat S/S Tee Das NightCat S/S Tee bringt Licht ins Dunkel: Das 360° Reflectivity-Material reflektiert rundum und sorgt so für eine erhöhte Sichtbarkeit bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen. Dank dryCELL-Material wird Schweiß nach außen transportiert, wo er verdunsten kann. UVP 44,95 €

IGNITE 3 PWRCOOL Maximale Energierückgabe trifft auf ein Höchstmaß an Komfort: Der IGNITE 3 PWRCOOL wartet mit einer IGNITE-Zwischensohle für optimale Dämpfung sowie mit extra leichtem Obermaterial auf – für ein einzigartiges Laufgefühl. PWRCOOL-Technologie sorgt dabei für die optimale Temperatur im Schuh. UVP 119,95 €

Core-Run Long Tight Die Core-Run Long Tight ist ein unverzichtbares Basic für jeden Runner: Klassisches und funktionales Design, in dezentem Schwarz gehalten, trifft hier auf dryCELL-Material, das die Haut angenehm trocken hält. UVP 49,95 €

