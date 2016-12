Lust statt Frust – Diese Mittel helfen

Zugegeben, wenn im Bett alles rund läuft, prahlt der eine oder andere durchaus gerne damit. Wieder andere, die Genießer, schweigen sich aus. Ebenso tun es aber auch die meisten, wenn das Liebesspiel nicht so verläuft wie man(n) sich das wünscht. Welche Mittel dabei helfen, dass aus Frust wieder Lust wird, ist Thema dieses Beitrags.

Der wissenschaftliche Ansatz: So liebt Deutschland

Rein statistisch betrachtet haben die Deutschen zweimal pro Woche Sex.

Unter eben diesem Titel – „So liebt Deutschland“ – studieren unsere Partnerinnen vermutlich diese Statistiken in einem Frauenmagazin, von denen wir einige Zahlen zu Beginn dieses Beitrags präsentieren wollen:

Der Durchschnittsdeutsche hat zweimal wöchentlich Sex. Im Schnitt dauert der gesamte Akt (inklusive Vorspiel) 35 Minuten.

Beim Orgasmus geht die Statistik mächtig auseinander: 98 Prozent der Männer haben einen Orgasmus, doch nur 33 Prozent der Frauen können dies auch von sich behaupten.

19 Prozent von uns haben bereits einen Orgasmus vorgetäuscht – und 70 Prozent der Frauen sind in diesem Zusammenhang zu Schauspielerinnen geworden.

Offensichtlich wirkt sich die Sex-Häufigkeit positiv auf den Orgasmus aus. Diejenigen, die jeden Tag Sex haben, sind zu 80 Prozent mit ihrem Orgasmus zufrieden. Diejenigen, die weniger Sex haben, haben nur eine Zufriedenheitsrate von 55 Prozent.

Diese Optionen gibt es, um die Lust im Bett zu steigern

Mal abgesehen von den Werten, die die Statistik aufzeigt, bringt es doch in erster Linie Frust mit sich, wenn das Sexualleben nicht so ausgelebt werden kann, wie man das persönlich gerne möchte. Hilf- und ratlos muss dann niemand sein, schließlich gibt es diese Möglichkeiten:

Die wohl bekannteste Pille, die einem bei Erektionsstörungen in den Sinn kommt ist Viagra. Das bekannte Potenzmittel gibt es seit 1998 am Markt. Es wirkt sich begünstigend auf den Blutstau aus, wird aber vor allem bei Diabetikern negativ betrachtet, wie dieser Bericht Cialis und Levitra sind andere Medikamente, die mehr bzw. längeren Spaß im Bett versprechen.

Für diejenigen die keine Pillen schlucken möchten, gibt es mittlerweile Alternativen: So gibt es Anbieter, bei denen man Testogel ohne Rezept legal kaufen kann. Dieses Medikament zur Behandlung eines Testosteronmangels wird nicht etwa eingenommen, sondern auf die Haut aufgetragen. Dort wirkt es sich positiv auf den Testosterongehalt beim Mann aus. Die Steigerung der Lust ist dabei nur ein Effekt neben erhöhtem Muskelwachstum, stärkerer Knochendichte und dem Abbau des Fettgewebes.

Auch in der Küche kann man(n) so einiges finden, was sich positiv auf die Potenz auswirkt. Neben vielen Kräutern, die der Damenwelt mehr Lustgefühl ermöglichen, ist Ginseng etwas für die Männer: „Als wahrscheinlich berühmteste Heilpflanze Chinas zählt die Ginseng-Wurzel zu den pflanzlichen Potenzmitteln. Die beste Qualität wird dabei seit jeher den Wurzeln aus Korea und der Mandschurei nachgesagt. Nach dem Verständnis der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt der Ginseng als Stärkungsmittel der fünf Eingeweideorgane, welches den Geist beruhigt, den Körper stärkt und das Leben verlängert. Vor allem die chinesischen Männer bauen bis heute auf seine starke potenzsteigernde Wirkung.“ Weitere natürliche Potenzmittel sind Ambrein, Bufotenin, Kantharidin, Alliaceae, Alpinia, Arginin und Maca.

Prävention statt Medikation

Um das Frustpotential im Bett zu minimieren, können natürliche und chemische Mittel helfen – oder ein wacher Umgang mit dem eigenen Körper.

Neben chemischen Medikamenten und natürlichen Mitteln, die der Männerwelt dabei helfen können, mehr Spaß im Bett zu haben, hat man(n) einen Großteil davon auch selbst in der Hand. Und so darf an dieser Stelle gerne einmal dem Mediziner geglaubt werden, der diese Tipps gibt:

Wenig Alkohol trinken

Nicht Rauchen

Sport treiben

Gesunde Ernährung

Keine Rituale im Sexleben

Kein Sex-Stress.

Darüber hinaus hilft auch eisernes Training der Potenzmuskulatur, wie dieser Ratgeber zeigt. Dabei wird der Teufelskreis thematisiert, aus dem Männer mit Erektionsproblemen entfliehen wollen: Aus Angst vor einer Erektionsstörung wird der Sex immer seltener. Damit bewirkt man(n) aber genau das Gegenteil, denn genau die Muskeln, die benötigt werden, werden so abgebaut. Stattdessen sollte die hier als „Potenzmuskulatur“ bezeichnete Beckenbodenmuskulatur gezielt trainiert werden. Doch gerade diese Thematik ist für viele Männer eine Überraschung, schiebt man doch die vielbesagte Beckenbodenmuskulatur nur zu gerne in den Verantwortungsbereich der Frau. Mediziner empfehlen diese Form des Trainings vor allem den Männern, um die Erektionszeit zu erhöhen und die Stärke der Erektion zu optimieren. Und die Frauen? Natürlich können auch sie dabei helfen, dass es im Bett klappt.

