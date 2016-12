Der KEEN A.phlex Mid WP im androgon-Test

Der KEEN A.phlex Mid WP

androngon.com hat getestet und ist begeistert….

Während der kalten Jahreszeit ist gutes, festes Schuhwerk das A und O, um gut durch den Tag zu kommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als an einem Montagmorgen mit nassen Füßen im Büro anzukommen oder den frischen Kaffee auf dem Boden zu verschütten, da man auf der Treppe ausgerutscht ist.

Feste Lederschuhe sind (oft) die erste Wahl, weil die Optik überzeugt und bei entsprechender Pflege die Funktionalität in Ordnung ist. Wander – und Trackingschuhe bleiben, trotz deutlich besseren Eigenschaften in den Bereichen „geringer Pflegeaufwand“, „Tragekomfort“, „Wasserdichtigkeit“, „Robustheit“ und „Isolation“, vor allem in Großstädte, meist eher unbeliebt auf Grund ihrer Optik. Nur im Wanderurlaub, wenn „normale“ (Leder)schuhe schlichtweg den Anforderungen nicht mehr standhalten können, wird zum Wanderschuh gegriffen. Genau hier setzt die Firma KEEN mit ihren neuen Modellen, dem KEEN A.phlex Mid WP und der nicht so hoch geschnittenen Variante, dem KEEN A.phlex WP, an.

Androgon hat den Schuh über lange Zeit ausgiebig auf seine Alltagstauglichkeit getestet:

KEEN Inc. hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihren Produkten den Lifestyle und Outdoorabenteuer von aktiven Menschen durch hochwertige, hybride Produkte zu unterstützen. Dazu gehört die oft nicht ganz einfache Aufgabe hohe Funktionalität mit ansprechender, moderner Optik zu kombinieren. Mit den A.phlex – Modellen bringt KEEN einen solchen Schuh auf den Markt. Der sportlich wirkende Schuh bietet optimalen Halt auf glattem Untergrund. Verantwortlich hierfür ist die Gummisohle mit multidirektionalem Profil. Darüber überzeugt der Fersenbereich mit moderner S3 – Technologie, welcher zusätzlich Stabilität und Dämpfung garantiert. Zum Schutz verbaut KEEN einen geformten TPU – Zehen und Fersenschutz. Der gesamte Schuh ist natürlich absolut wasserdicht dank der atmungsaktiven KEEN.Dry – Membran. Auf der Oberseite sorgt ein Mesh – Material in Kombination mit widerstandsfähigem Syntetikleder und dem TPU-PHlexoSkeleton im Mittelfußbereich für stabilen Tragekomfort. Der Schaft aus leichtgewichtigem und zugleich strapazierfähigem Mesh mit Einsätzen aus Synthetikleder fügt sich dem Knöchel optimal an und bietet ihm Halt. Einer der vielen Vorteile dieser hochwertigen, synthetischen Materialien ist das Gewicht des Schuhs. Bei einem Gewicht von maximal 504g, je nach Größe, fühlt man den Schuh kaum am Fuß. All diese Technik vereint KEEN im Modell für Männer beispielsweise in dezentem grau – schwarz mit grünen Aktzenten, im Modell für Frauen auch gerne mit brombeerfarbenen Aktzenten, die sich sehr gut in die Farbgebung des Herbst und Winters eingliedern. Auch im Langzeittest kann der KEEN A.phlex Mid WP überzeugen. Auf ausgedehnten Herbstspaziergängen schmerzten die Füße nicht und wurden niemals nass und auch bei Minusgraden blieb es immer warm. In warmen Einkaufscentern kam die Atmungsaktivität zu gute.

Im Durcheinander des Weihnachtsshoppings transportierte der A.phlex Schweiß nach außen und der Fuß wurde gekühlt. Ebenfalls sehr angenehm war die Pflege. Es ist quasi kein Aufwand der Pflege notwendig. Das Mash – Obermaterial und die KEEN.Dry – Membran lassen Schmutz abperlen. Auch nach einer matschigen Tour durch den Wald, ist ein schnellen abspülen völlig ausreichend, um dem Schuh sein frisches Aussehen zurück zu geben. Alles in allem ist der KEEN A.phlex Mid WP und der KEEN A.phlex Mid WP ein sehr gelungenes Produkt. Der international erhältliche Schuh trifft genau die Bedürfnisse aktiv lebender Menschen, denen Lifestyle und Optik wichtig sind. Egal ob eine anspruchsvolle Wandertour oder der tägliche Weg zur Arbeit, mit diesem Schuh ist alles möglich.







(sm)

Weitere Informationen zum KEEN A.phlex findet Ihr hier : KEEN A.phlex findet Ihr

Quelle und Bildquelle: KEEN Inc. | androgon.com