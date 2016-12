NATIONAL GEOGRAPHIC präsentiert: YUKON

YUKON | Neue Abenteuer am großen Fluss

Mythos Yukon. Kaum ein Fluss steht so sehr für Wildnis und Abenteuer. Über 3000 Kilometer zieht sich der Yukon durch die Einsamkeit der nordischen Taiga und Tundra. In Kanada folgten seinem Lauf vor über 100 Jahren die Goldsucher zum Klondike. In Alaska ist der Yukon die Lebensader für die indianischen Dörfer, zu denen keine Straße führt. Er fließt durch unberührte, fast menschenleere Natur. Bären, Elche und Adler sind hier zu Hause.

Der Fotograf und Autor Dirk Rohrbach will diesem Mythos begegnen. Unterwegs in seinem selbst gebauten Kanu aus Birkendrinde reist er dreimal von den Quellseen bis zum Beringmeer, insgesamt rund 10.000 Kilometer durch Kanada und Alaska. Er begegnet Jägern, Fischern und Aussteigern, spricht mit Häuptlingen und Trappern, isst mit den Einheimischen Karibu, Elch und fangfrischen Lachs.



In seiner neuen Live-Reportage erzählt Dirk Rohrbach mit eindrucksvollen Bildern und spektakulären Filmaufnahmen aus der gleichnamigen Arte-Dokumentation von einer epischen Reise durch eine raue, atemberaubend majestätische Welt.

Trailer:



Der Bildband „YUKON – Neue Abenteuer am großen Fluss “ ist im Oktober 2016 bei NATIONAL GEOGRAPHIC erschienen. 192 Seiten, 39,95 Euro, ISBN: 978-3-86690-474-3

Termine:

7 Termine in Deutschland vom 16. bis 25. Januar 2017. Vortragsdauer:

ca. 80 Min., 1 Pause. Freie Sitzplatzwahl, Einlass ½ h vor Veranstaltungsbeginn

Nach dem Vortrag signiert Dirk Rohrbach seinen Bildband. Preise | Tickets:

Karten ab 16 EUR* | Online-Tickets: www.outdoor-ticket.net

*) zzgl. Online-/VVK-Gebühr. Reduziert 12 EUR (Abenkasse 18 EUR) Weitere Infos unter:

www.NATGEOpraesentiert.de und www.dirk-rohrbach.de

Quelle und Bildquelle: National Geographic | Moving Adventures Medien GmbH