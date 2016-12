ULTIMATE BEASTMASTER GERMANY

Sylvester Stallone & Dave Broome präsentieren

108 Wettkämpfer – 6 Länder – 1 Ultimate Beastmaster

Der erste globale Wettkampf für eine neue Generation Supersportler und sie sind bereit: Kommentiert von Luke Mockridge und Hans Sarpei nehmen Teilnehmer aus ganz Deutschland den Fight auf!

ULTIMATE BEASTMASTER: NETFLIX hebt das Live-Game-Genre auf ein ganz neues Level! In zehn Episoden treten 108 wagemutige Teilnehmer aus aller Welt gegeneinander an, um sich dem ultimativen Gegner zu stellen – THE BEAST: Über 180 Meter lang und 24 Meter hoch bildet dieser Hochleistungs-Hindernisparcours eine noch nie dagewesene Herausforderung an die Willenskraft und körperlichen Fähigkeiten der Kandidaten.

Achtzehn deutsche Kontrahenten müssen gegen eine Konkurrenz aus den USA, Mexiko, Brasilien, Japan und Südkorea bestehen, denn nur der Beste von ihnen kann zum ULTIMATE BEASTMASTER gekürt werden. Egal ob begeisterter Laie oder geübter Profisportler, von Martial Arts, über Parkour und Freeclimbing bis hin zu Tough Mudder: Die Teilnehmer nutzen ihren individuellen Extremsport-Background, um das härteste Hindernisrennen der Sportgeschichte zu meistern. Ein garantierter Adrenalinrausch auch für die Zuschauer!

Action-Legende Sylvester Stallone („John Rambo“) und Reality-Show-Mastermind Dave Broome („The Biggest Loser“) präsentieren mit ULTIMATE BEASTMASTER ab 24. Februar 2017 die erste NETFLIX ORIGINALS Gameshow. Alle zehn Folgen werden weltweit gleichzeitig auf Netflix zu sehen sein. Exklusiv für deutsche NETFLIX-Nutzer wird dieses einzigartige Show-Event von Kult-Fußballstar Hans Sarpei und Comedian Luke Mockridge gehostet und kommentiert.

Weltweite NETFLIX-Premiere der 10 Episoden:

Freitag, den 24. Februar 2017, um 00:01 Uhr PST

Trailer:



Quelle und Bildquelle: Netflix | Facebook