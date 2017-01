Plötzlich Papa | ab 5. Januar 2017 in Kino

Omar Sy endlich wieder in einer Paraderolle!

Samuel (Omar Sy) lebt in Südfrankreich und genießt sein Single-Leben in vollen Zügen. Jeden Tag

Sonne, Strand und Party – und bloß keine Verpflichtungen, bitte! Eines Tages jedoch taucht Kristin

(Clémence Poésy) bei ihm auf, eine verflossene Liebschaft, mit einer süßen Überraschung im Arm:

Gloria, seiner Tochter, von deren Existenz er bislang nichts wusste. Ehe Samuel sich versieht, ist Kristin auch schon wieder verschwunden, hat Gloria allerdings bei ihm zurückgelassen. Er soll sich allein um dieses Kind kümmern? No way! Panisch reist Samuel Kristin nach London hinterher, um sie zu suchen – aber ohne Erfolg.

Acht Jahre später:

Samuel und Gloria (Gloria Colston) leben in London und sind längst unzertrennlich. Dank seiner Tochter ist Samuel erwachsen geworden und macht als Stuntman Karriere. Doch da taucht Kristin erneut auf und fordert ihr Kind zurück…..

Nach ZIEMLICH BESTE FREUNDE ist Omar Sy endlich wieder in einer Paraderolle zu sehen: Völlig

unerwartet wird er mit den Herausforderungen des Vaterseins und der Kindererziehung konfrontiert und muss sich – unnachahmlich charmant – mit den Tücken des alltäglichen Lebens eines alleinerziehenden Franzosen in London herumschlagen. PLÖTZLICH PAPA ist eine warmherzige und zugleich turbulente Tragikomödie. Mit viel Humor und Gefühl spielen sich Sy, der 2012 den César als Bester Hauptdarsteller erhielt, und die kesse Gloria Colston, mit ihren jungen Jahren bereits als Miss DJ Glo.

Gedreht an Originalschauplätzen in Nizza, der Côte d’Azur und London treffen französischer Esprit und britischer Humor in einer emotionalen Achterbahnfahrt aufeinander, die niemanden gleichgültig lässt. Regie führte der Franzose Hugo Gélin, der vor zwei Jahren für sein Debüt COMME DES FRÈRES bereits für den César als Bester Erstlingsfilm nominiert wurde.

Szenenbilder:

Trailer:



Quelle und Bildquelle: TOBIS Film | AIM – ONLINE PR & PROMOTION