Blumen zum Valentinstag – Legt sie keinen Wert drauf. Oder doch?

Jedes Jahr am 14. Februar der gleiche Wahnsinn: Zum Valentinstag wird man mit Kitsch regelrecht überschwemmt und zu romantischen Taten aufgefordert. Offiziell legt die Herzensdame auf das ganze Tamtam meist gar keinen Wert. Aber stimmt das wirklich? Oder schmollt sie nicht in Wahrheit, wenn man den Tag einfach ignoriert?

Ob Single-Mann oder in einer Beziehung – viele sind genervt vom Valentinstag und Frau will oftmals gar kein Valentinsgeschenk, denn offiziell ist ihr das alles nicht so wichtig. Aber mal ehrlich: Insgeheim wünscht sich doch jede einen kleinen Liebesbeweis. Egal, was Sie am 14. Februar planen – Frühstück im Bett, ein Wochenende zu zweit oder ein Candle-Light-Dinner im Szene-Restaurant – Blumen gehören einfach immer dazu. Zudem wird die Liebste sich darüber freuen, einen so aufmerksamen Mann an ihrer Seite zu haben.

Der ultimative Eroberungstipp, wenn man die Herzdame erst seit Kurzem datet: Ein romantischer Blumenstrauß mit liebevoller Karte, der vom Floristen persönlich überbracht wird. Diese Überraschung wird Eindruck hinterlassen und bringt jedes Frauenherz garantiert zum Schmelzen. Also trauen Sie sich!

Fleurop präsentiert in seiner Valentinstagskollektion herzerobernde Sträuße in Rosa, Pink oder Rot. Neben der klassischen Rose als Einzelblüte sind auch üppige Sträuße aus bunten Tulpen, Gerbera oder Nelken und atemberaubende Blumengestecke in Herzform erhältlich. Das Besondere: Alle Blumenarrangements werden von lokal ansässigen Floristen per Hand gefertigt und persönlich überreicht. Dank des internationalen Fleurop-Netzwerkes sogar rund um den Globus.

Über Fleurop:

Die über 100-jährige Firmengeschichte der Fleurop AG ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an Blumenfachgeschäfte vor Ort vergeben werden – das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Fleurop-Gruß wird ausschließlich von professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und persönlich an den Empfänger überreicht. www.fleurop.de.

