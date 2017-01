XLETIX Challenge 2017 – mit Einführung der Zeitnahme

ELITE – RACE und CLASSIC

Die XLETIX Challenge ist der Extrem-Hindernislauf, den es als Team zu meistern gilt. Du wirst Grenzen überwinden – mental und körperlich.

Bei einer XLETIX Challenge geht es darum mit einem Team eine anspruchsvolle Laufstrecke, die mit Hindernissen gespickt ist, zu meistern. Bei diesem Hindernislauf zählen Kraft, Ausdauer, Mut, Willensstärke und vor allem Teamgeist. Das Motto der XLETIX Challenge lautet „Ein Team, Ein Ziel!“, weil viele der Hindernisse so gebaut sind, dass sie nur als Team überwunden werden können. Wir stellen kostenlose Trainingspläne zur Vorbereitung auf Hindernisläufe zur Verfügung und geben Tipps zur Trainingsmotivation.

Hindernisse und Strecken

Du kannst bei den allermeisten XLETIX Challenges zwischen der S-, M- oder L-Distanz wählen oder dir zum Ziel setzen alle drei Distanzen innerhalb einer Saison zu absolvieren. Entscheide dich für die

S-Distanz (6+ km, 15+ Hindernisse)

M-Distanz (12+ km, 25+ Hindernisse) oder

L-Distanz (18+ km, 35+ Hindernisse).

Die Laufstrecke bei einer XLETIX Challenge besteht aus 3 Streckenabschnitten von jeweils 6-8 km, die aufeinander aufbauen. Das hat mehrere Vorteile:

Es werden keine Runden mehrfach gelaufen. Jeder Abschnitt ist neu und einzigartig!

Ihr könnt auf jeden Fall gemeinsam im Team starten, auch wenn einige aus dem Team eine andere Distanz gewählt haben als andere.

Solltest du ein Hindernis nicht bewältigen können, erwarten dich 15 Burpees als „Strafe“ – erst dann darfst du weiterlaufen.

Hindernis-Videos findet ihr in unserer YouTube-Playlist „XLETIX Hindernisse“

Den ersten Abschnitt laufen alle Challenger, also S-, M-, L- Läufer gemeinsam. Hier erwarten euch 15 Hindernisse und es wird richtig nass und dreckig. Den zweiten Abschnitt laufen dann nur noch die Challenger, die über die M- oder die L-Distanz starten. Auf dem zweiten Abschnitt stehen nochmals 11 weitere Hindernisse, darunter XLETIX Klassiker und einige der neuen Hindernisse aus dem Jahr 2017. Der letzte Abschnitt ist nur für die Challenger, die über die L-Distanz antreten und wir eXtrem hart. Wir haben alle 9 Hindernisse und Aufgaben, die hier noch warten entweder härter gemacht oder neu eingeführt. Immer mit dem Hintergedanken euch auf diesem Abschnitt alles abzuverlangen. Sie werden euch eine ganze Weile begleiten, während des Events und wahrscheinlich auch einige Tage danach noch! Daher werden die Stirnbänder für die L-Distanz Läufer auch eine spezielle Markierung tragen, die zeigt, dass sich hier jemand richtig was vorgenommen hat – sieh es als Krone an!

Seit 2017 stehen den Teilnehmern der XLETIX Challenge mit der Einführung der Zeitnahme nun drei Möglichkeiten zur Verfügung, die XLETIX Challenge zu bewältigen: ELITE – RACE und CLASSIC

XLETIX Icebug ELITE

Bei der XLETIX Icebug Elite treten die besten Läufer des OCR-Sports gegeneinander an und kämpfen dabei um den Sieg. Startzeit:

Die XLETIX Icebug Elite ist pro Event auf 30 Starter (20 männlich/10 weiblich) begrenzt, die immer in der ersten Startwelle um 09:30 starten. Anmeldung:

Der Zugang erfolgt ausschließlich via Bewerbung. Hier kann man sich bewerben: https://goo.gl/u1CM8f Um sicherzustellen, dass nur die besten der OCR-Szene im Elite Heat gegeneinander antreten, werden nur Bewerbungen von Teilnehmern akzeptiert, die zuvor bereits eine oder mehrere Top-Platzierung erreicht haben. Preis:

Bei erfolgreicher Bewerbung übernimmt Icebug die Startgebühr – somit ist der Start bei der Elite komplett kostenfrei.

XLETIX Icebug RACE

Eine neue Challenge wartet auf dich! XLETIX Icebug Race bietet dir mit Einführung der Zeitnahme an, dich mit deinen Freunden, anderen Teams und dir selbst gegen die Zeit zu messen! Startzeit:

Bei jedem Event werden drei Race Wellen mit Zeitnahme stattfinden: 09:40 L-Distanz Race

09:50 M-Distanz Race

10:00 S-Distanz Race Anmeldung:

Die Anmeldung zu XLETIX Icebug Race ist jederzeit und für jedermann möglich!

Mit einer guten Platzierung kann man sich außerdem für die XLETIX Icebug Elite bewerben. Preis:

XLETIX Icebug Race bietet Zeitnahme sowie frühere, kleinere Startwellen – alle Kosten dafür sind mit 10 € Aufpreis zu den Standardtickets gedeckt.

XLETIX CLASSIC

Die XLETIX Challenge, so wie man sie kennt! Hier gilt das Motto: Ein Team – Ein Ziel! Es gibt keine Zeitnahme und alle helfen sich gegenseitig, das Ziel zu erreichen.

Hier alle ausführlichen Informationen: www.xletix.de/challenge und das XLETIX Video zur Elite:



TRAININGSPLÄNE:

Kostenlose Trainingspläne für den Hindernislauf

Hier kannst du dir deinen Trainingsplan für dein persönliches Fitnesstraining kostenlos herunterladen. Dabei hast du die Wahl zwischen einem indoor Trainingsplan powered by clever fit und einem outdoor Trainingsplan powered by Original Bootcamp. Sowohl die indoor als auch outdoor Trainingsmethode schafft eine solide Basis für deine Teilnahme an einer XLETIX Challenge – wenn du dabei bleibst und nicht aufgibst! Die Trainingspläne variieren in der Intensität und Trainingshäufigkeit und sind speziell auf die Anforderungen bei der XLETIX Challenge zugeschnitten. Jeder Trainingsplan besteht aus mehreren Workouts, die Folgendes beinhalten: Cardio-Workout

Kraft-Workout

Lauftraining

Alternativworkouts

Fitness-Test

und natürlich Pausen

Quelle/Bildquelle: www.xletix.de/challenge